Тамара Дербушева перенесла приступ аппендицита. Ее прооперировали в Златоусте
Биатлонистка Дербушева перенесла операцию из-за аппендицита.
Биатлонистке Тамаре Дербушевой диагностировали аппендицит перед стартом этапа Кубка России в Златоусте. Спортсменка перенесла операцию.
«Тамару Дербушеву в Златоусте увезли в больницу с приступом аппендицита и прооперировали! Врачи сработали профессионально, операция прошла успешно, Дербушева восстанавливается! Тамаре здоровья!» – написал комментатор Дмитрий Губерниев в телеграм-канале.
Гонки четвертого этапа Кубка России в Златоусте пройдут с 26 февраля по 1 марта.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Губерниева
Тамаре скорее выздоравливать и готовиться уже к следующей Олимпиаде. Мечта ещё жива!
Ого, неприятно, конечно, но воспаление аппендикса вещь непредсказуемая. Здоровья Тамаре
Во дела. Вряд ли успеет восстановиться к следующему этапу
Когда увидел в новости слово "приступ" ожидания были куда более плохие. Ну а аппендицит штука неприятная, но исправимая
