Тамара Дербушева перенесла приступ аппендицита. Ее прооперировали в Златоусте

Биатлонистка Дербушева перенесла операцию из-за аппендицита.

Биатлонистке Тамаре Дербушевой диагностировали аппендицит перед стартом этапа Кубка России в Златоусте. Спортсменка перенесла операцию.

«Тамару Дербушеву в Златоусте увезли в больницу с приступом аппендицита и прооперировали! Врачи сработали профессионально, операция прошла успешно, Дербушева восстанавливается! Тамаре здоровья!» – написал комментатор Дмитрий Губерниев в телеграм-канале.

Гонки четвертого этапа Кубка России в Златоусте пройдут с 26 февраля по 1 марта.