Джакомель о сходе с масс-старта: «Стало очень трудно дышать и двигаться. Это худшее чувство, которое я когда-либо испытывал в жизни»

Джакомель о сходе с масс-старта: стало трудно дышать, пришлось остановиться.

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель рассказал, что сошел с масс-старта на Олимпиаде-2026, так как внезапно почувствовал себя плохо.

«Я в порядке... если вообще можно сказать, что я в порядке, когда мне пришлось сойти с дистанции, лидируя в олимпийской гонке.

Сразу после второй стрельбы лежа мой организм по какой-то причине перестал нормально работать, мне было очень трудно дышать и двигаться, поэтому пришлось остановиться. Это худшее чувство, которое я когда-либо испытывал в своей жизни.

Я попытался пройти первый отрезок третьего круга очень медленно, но тело больше не позволяло мне бежать на лыжах. Сейчас в моей голове много мыслей. Разочарование, злость, обида... Это разрушительно. Но сегодня я ничего не мог поделать со своим собственным телом.

Это было абсолютно не то завершение Игр, на которое я надеялся, но я никогда не сдамся. Четыре года пролетят быстро, и я попытаюсь снова во Франции.

В ближайшие дни я пройду медицинское обследование, чтобы выяснить, что пошло не так сегодня. Я буду держать вас в курсе. Спасибо за невероятную поддержку», – написал Джакомель в соцсети.