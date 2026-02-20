  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Джакомель о сходе с масс-старта: «Стало очень трудно дышать и двигаться. Это худшее чувство, которое я когда-либо испытывал в жизни»
9

Джакомель о сходе с масс-старта: «Стало очень трудно дышать и двигаться. Это худшее чувство, которое я когда-либо испытывал в жизни»

Джакомель о сходе с масс-старта: стало трудно дышать, пришлось остановиться.

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель рассказал, что сошел с масс-старта на Олимпиаде-2026, так как внезапно почувствовал себя плохо.

«Я в порядке... если вообще можно сказать, что я в порядке, когда мне пришлось сойти с дистанции, лидируя в олимпийской гонке.

Сразу после второй стрельбы лежа мой организм по какой-то причине перестал нормально работать, мне было очень трудно дышать и двигаться, поэтому пришлось остановиться. Это худшее чувство, которое я когда-либо испытывал в своей жизни.

Я попытался пройти первый отрезок третьего круга очень медленно, но тело больше не позволяло мне бежать на лыжах. Сейчас в моей голове много мыслей. Разочарование, злость, обида... Это разрушительно. Но сегодня я ничего не мог поделать со своим собственным телом.

Это было абсолютно не то завершение Игр, на которое я надеялся, но я никогда не сдамся. Четыре года пролетят быстро, и я попытаюсь снова во Франции.

В ближайшие дни я пройду медицинское обследование, чтобы выяснить, что пошло не так сегодня. Я буду держать вас в курсе. Спасибо за невероятную поддержку», – написал Джакомель в соцсети. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Джакомеля
logoТоммазо Джакомель
logoОлимпиада-2026
logoсборная Италии по биатлону
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень жалко за Томми, уверено же шёл, мог за победу побороться,ну за тройку точно, у него если не идет, то не идет с самого начала,а здесь всё так хорошо было. Ладно, главное здоровье, если всё хорошо, просто добегать здорово сезон до конца. Ожиданий у него самого много было от домашней ОИ, но не справился с этим, жаль что так вышло. Но ничего ему только 25, надеюсь на следующих ОИ он сможет взять золото
Ответ Vlad Zhuravlev
Очень жалко за Томми, уверено же шёл, мог за победу побороться,ну за тройку точно, у него если не идет, то не идет с самого начала,а здесь всё так хорошо было. Ладно, главное здоровье, если всё хорошо, просто добегать здорово сезон до конца. Ожиданий у него самого много было от домашней ОИ, но не справился с этим, жаль что так вышло. Но ничего ему только 25, надеюсь на следующих ОИ он сможет взять золото
наверное после этого случая он поймёт, что его организм не двужильный, и бежатьна все деньги постоянно не стоит, нужно было перерыв перед ОИ брать
Сразу было понятно,что что-то не так. Очень жаль,что на домашних играх так случилось.
Здоровья прекрасному спортсмену
Что-то типа панической атаки. Полагаю, он просто придавил себя психологически, причем не в моменте, а как бы накапливая день за днем..
Восстанавливаться надо нормально, что тут гадать. Прошляпили Джаку биохимики итальянские, явно там по маркерам можно было понять что чел вот вот крякнет
Перед 3 выстрелом передержал дыхание, и оно сбилось. Недавно у Савелия Коновалова в Сочи то же самое было. Сойти было лучше, чем заканчивать гонку, правда, Коновалов после 4 рубежа преследования сбил, а у Джакомеля было больше половины дистанции еще. Со здоровьем все в порядке у обоих, но не нарушать режим дыхания между выстрелами крайне важно.
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Главное на Олимпиаде за минуту: лезвием в глаз шорт-трекистке, камбэк Канады с 0:2 и щелочка Маккиннона, медаль Эстонии
21 февраля, 05:05
Эффект домашней Олимпиады в действии! Италия подтверждает прорывом
20 февраля, 15:15Спецпроект
Джакомель сошел c масс-старта на Олимпиаде-2026 из-за сильной боли в боку
20 февраля, 13:58Фото
Рекомендуем
Главные новости
Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте
вчера, 14:55
Лиза Виттоцци: «Не знаю, продолжу ли я карьеру. Пока я постараюсь наслаждаться каждым днем, не думая о будущем»
вчера, 13:09
Юрий Каминский: «У меня слабая надежда, что это последние ОИ, в которых Россия участвует под нейтральным флагом. Если исходить из того, что происходит в мире»
вчера, 08:35
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: финал сезона пройдет в марте в Осло
вчера, 07:08
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: финал Кубка России в Златоусте стартует 26 февраля
вчера, 07:07
Лиза Виттоцци и конькобежец Давиде Гьотто будут знаменосцами сборной Италии на закрытии Олимпиады-2026
22 февраля, 17:33
Тихонов о единственной медали россиян на ОИ-2026: «Винить здесь некого, кроме самих себя. Если вы ищете причину, то подойдите все к зеркалу»
22 февраля, 15:44
Дмитрий Васильев: «Эту зимнюю Олимпиаду можно назвать худшей в истории для России. Наших не допустили, а они еще и в нейтральном статусе выступали. Это катастрофа»
22 февраля, 15:31
Кентен Фийон-Майе: «Успех на Играх мотивирует меня начать новый олимпийский цикл. Чувствую, что еще могу бороться за первые места»
22 февраля, 15:24
«Мне кажется, Филиппова немного заносит на вираже. Если сил хватит – пожалуйста». Губерниев о желании ски-альпиниста выступить в биатлоне
22 февраля, 14:24
Ко всем новостям
Последние новости
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Рекомендуем