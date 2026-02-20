Фийон-Майе о бронзе масс-старта: «Все равно хороший результат. Особенно при стрельбе 16 из 20»

Фийон-Майе о бронзе масс-старта: хороший результат при стрельбе 16 из 20.

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе прокомментировал выступление в масс-старте на Олимпийских играх в Италии.

Фийон-Майе завоевал в гонке бронзу. Для него это четвертая медаль Игр-2026 и девятая в карьере (5-3-1).

«Да, это не золото, но все равно хороший результат. Особенно при стрельбе 16 из 20. Ход был отличным, но подвела стрельба. Будучи самым быстрым на лыжне, я финишировал третьим.

Моей целью было отдохнуть перед подъемом, а на нем уже атаковать. Я был к этому готов.

Конечно, я корю себя за то, что допустил так много промахов, потому что мог надеяться на более высокий результат. Но это все равно великолепный день вне зависимости от цвета медали.

В детстве я мечтал об успехе и победах, но никогда не мог себе представить, что достигну таких результатов», – сказал Фийон-Майе.