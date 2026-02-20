Йоханнес Дале-Шевдал: «После того, как я стал отцом, биатлон перестал быть главной вещью в жизни. Сейчас я ко всему отношусь спокойнее»

Дале-Шевдал: сейчас биатлон – не главное в моей жизни .

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал прокомментировал свою победу в масс-старте на Олимпийских играх-2026.

«Очень много эмоций после победы, ведь я достиг своей главной цели – возможно, цели всей жизни. Есть несколько человек, с которыми я бы хотел разделить этот день, но которых здесь нет.

Сиверт [Баккен], который ушел от нас в Рождество, – это было тяжелое время. Мой дедушка, который, я знаю, был бы очень доволен сегодня. Сейчас в голове проносится много мыслей, это невероятный день.

В прошлом году я впервые стал отцом, и это было просто замечательно. После этого у меня немного изменился взгляд на спорт и на жизнь вообще. Биатлон по-прежнему очень важен для меня, но он уже не является самым главным.

Сейчас я ко всему отношусь спокойнее – думаю, это сыграло положительную роль в моей карьере. Это был отличный год, и я увенчал его олимпийским золотом. Просто фантастика», – сказал Дале-Шевдал.