  Йоханнес Дале-Шевдал: «После того, как я стал отцом, биатлон перестал быть главной вещью в жизни. Сейчас я ко всему отношусь спокойнее»
2

Йоханнес Дале-Шевдал: «После того, как я стал отцом, биатлон перестал быть главной вещью в жизни. Сейчас я ко всему отношусь спокойнее»

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал прокомментировал свою победу в масс-старте на Олимпийских играх-2026.

«Очень много эмоций после победы, ведь я достиг своей главной цели – возможно, цели всей жизни. Есть несколько человек, с которыми я бы хотел разделить этот день, но которых здесь нет.

Сиверт [Баккен], который ушел от нас в Рождество, – это было тяжелое время. Мой дедушка, который, я знаю, был бы очень доволен сегодня. Сейчас в голове проносится много мыслей, это невероятный день. 

В прошлом году я впервые стал отцом, и это было просто замечательно. После этого у меня немного изменился взгляд на спорт и на жизнь вообще.  Биатлон по-прежнему очень важен для меня, но он уже не является самым главным.

Сейчас я ко всему отношусь спокойнее – думаю, это сыграло положительную роль в моей карьере. Это был отличный год, и я увенчал его олимпийским золотом. Просто фантастика», – сказал Дале-Шевдал.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: VG
logoОлимпиада-2026
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoсборная Норвегии
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сегодня твой день, можно поздравить! Пробежать с нолём при таком ветре, это заслуживает уважения.
Шевдал красавчик. При таких соперниках, выдал максимум концентрации. Как Понси в пасьюте. Оба два прям дали угля.
