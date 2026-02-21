⚡ Олимпиада-2026. Биатлон. Мишлон выиграла масс-старт, Симон – 2-я, Воборникова – 3-я

Французская биатлонистка Мишлон выиграла масс-старт на Олимпиаде-2026.

Французская биатлонистка Осеан Мишлон победила в масс-старте на Олимпийских играх в Италии.

Олимпиада-2026

Антхольц, Италия

Биатлон

Масс-старт, женщины

1. Осеан Мишлон (Франция) – 37.18,1 (2)

2. Жюлия Симон (Франция) – 6,6 (1)

3. Тереза Воборникова (Чехия) – 7,4 (1)

4. Анна Магнуссон (Швеция) – 26,6 (0)

5. Доротея Вирер (Италия) – 30,0 (2)

6. Эльвира Оберг (Швеция) – 31,9 (1)

7. Ванесса Фойгт (Германия) – 36,2 (1)

8. Каролине Кноттен (Норвегия) – 43,8 (2)

9. Анна Андексер (Австрия) – 59,2 (1)

10. Ханна Оберг (Швеция) – 1.03,1 (3)

11. Йоанна Якела (Польша) – 1.04,8 (2)

12. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.05,3 (4)

13. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 1.05,4 (1)

14. Лора Христова (Болгария) – 1.21,9 (2)

15. Наталия Сидорович (Польша) – 1.25,9 (2)

16. Лу Жанмонно (Франция) – 1.29,6 (3)

17. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 1.41,6 (4)

18. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.43,5 (4)...

28. Франциска Пройс (Германия) – 3.32,4 (7)