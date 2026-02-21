⚡ Олимпиада-2026. Биатлон. Мишлон выиграла масс-старт, Симон – 2-я, Воборникова – 3-я
Французская биатлонистка Осеан Мишлон победила в масс-старте на Олимпийских играх в Италии.
Олимпиада-2026
Антхольц, Италия
Биатлон
Масс-старт, женщины
1. Осеан Мишлон (Франция) – 37.18,1 (2)
2. Жюлия Симон (Франция) – 6,6 (1)
3. Тереза Воборникова (Чехия) – 7,4 (1)
4. Анна Магнуссон (Швеция) – 26,6 (0)
5. Доротея Вирер (Италия) – 30,0 (2)
6. Эльвира Оберг (Швеция) – 31,9 (1)
7. Ванесса Фойгт (Германия) – 36,2 (1)
8. Каролине Кноттен (Норвегия) – 43,8 (2)
9. Анна Андексер (Австрия) – 59,2 (1)
10. Ханна Оберг (Швеция) – 1.03,1 (3)
11. Йоанна Якела (Польша) – 1.04,8 (2)
12. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.05,3 (4)
13. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 1.05,4 (1)
14. Лора Христова (Болгария) – 1.21,9 (2)
15. Наталия Сидорович (Польша) – 1.25,9 (2)
16. Лу Жанмонно (Франция) – 1.29,6 (3)
17. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 1.41,6 (4)
18. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.43,5 (4)...
28. Франциска Пройс (Германия) – 3.32,4 (7)
Удачи! Семейного счастья.
P.S. Всю остальную старую гвардию, скоро завершающую карьеру, это тоже касается (Вирер, молю, сделай то, что делала в 2019-2020)
Мишлон и Симон просто красотки
Золото и серебро
А гонки были шикарными! Огромный биатлонный кайф, вот просто практически каждая гонка! За что всем участникам спасибо. Рад разнообразию золота, медалей в целом. Столько золотых медалистов, навреное, не было никогда. Самый прикол -с личным золотом пролетели все 3 лидера Тотала и у парней, и у девушек. Такого тоже не припомню.