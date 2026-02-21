474

⚡ Олимпиада-2026. Биатлон. Мишлон выиграла масс-старт, Симон – 2-я, Воборникова – 3-я

Французская биатлонистка Мишлон выиграла масс-старт на Олимпиаде-2026.

Французская биатлонистка Осеан Мишлон победила в масс-старте на Олимпийских играх в Италии. 

Олимпиада-2026

Антхольц, Италия

Биатлон

Масс-старт, женщины

1. Осеан Мишлон (Франция) – 37.18,1 (2)

2. Жюлия Симон (Франция) – 6,6 (1)

3. Тереза Воборникова (Чехия) – 7,4 (1)

4. Анна Магнуссон (Швеция) – 26,6 (0)

5. Доротея Вирер (Италия) – 30,0 (2)

6. Эльвира Оберг (Швеция) – 31,9 (1)

7. Ванесса Фойгт (Германия) – 36,2 (1)

8. Каролине Кноттен (Норвегия) – 43,8 (2)

9. Анна Андексер (Австрия) – 59,2 (1)

10. Ханна Оберг (Швеция) – 1.03,1 (3)

11. Йоанна Якела (Польша) – 1.04,8 (2)

12. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.05,3 (4)

13. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 1.05,4 (1)

14. Лора Христова (Болгария) – 1.21,9 (2)

15. Наталия Сидорович (Польша) – 1.25,9 (2)

16. Лу Жанмонно (Франция) – 1.29,6 (3)

17. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 1.41,6 (4)

18. Лиза Виттоцци (Италия) – 1.43,5 (4)...

28. Франциска Пройс (Германия) – 3.32,4 (7)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Доро, дорогая, спасибо тебе за блистательную карьеру! Ушла не просто спортсменка, а целая эпоха! Ещё застала времена Вильхельм, Хенкель, Нойнер, Зайцевой, Бергер, Домрачевой, Макарайнен.
Удачи! Семейного счастья.
Доро, дорогая, спасибо тебе за блистательную карьеру! Ушла не просто спортсменка, а целая эпоха! Ещё застала времена Вильхельм, Хенкель, Нойнер, Зайцевой, Бергер, Домрачевой, Макарайнен. Удачи! Семейного счастья.
Мякяряйнен* Не обижайте Кайсочку пожалуйста!
Оушен снова собрала всех друзей / подруг и теперь взяла личное золото! Ну крутая
а грёбаный режиссёр не может что-ли показывать проводы Доро? религия не позволяет?
Мишлон, браво, отличная подготовка к Олимпиаде!
Классная гонка. Но по итогу все равно класс француженок в конце сказался по полной.
Будет очень странно не видеть фамилию Пройс в протоколах. Смирилась с тем, что Пайффер, Шемпп, Долль, Лессер уже давно на пенсии. Бундес команда была в свое время невероятно хороша. Громкие имена из нулевых уже кажутся очень далекими, звезды десятых тоже откладывают винтовку, очень все быстро. Пожелаю Франци провести масс-старт так как ей самой хочется и кайфануть от гонки.

P.S. Всю остальную старую гвардию, скоро завершающую карьеру, это тоже касается (Вирер, молю, сделай то, что делала в 2019-2020)
Ну француженки просто бесподобны
Мишлон и Симон просто красотки
Золото и серебро
Ну, что ж. Вот и закончилась биатлонная Олимпиада. Немцы с треском провалились, но вряд ли найдётся кто-то, кто от них чего-то и ожидал, кроме разве что в качестве чуда. Были очень близки, очень, по всегда был кто-то сильнее. Надеюсь на перезагрузку сборной. Это уже ни в какие ворота.

А гонки были шикарными! Огромный биатлонный кайф, вот просто практически каждая гонка! За что всем участникам спасибо. Рад разнообразию золота, медалей в целом. Столько золотых медалистов, навреное, не было никогда. Самый прикол -с личным золотом пролетели все 3 лидера Тотала и у парней, и у девушек. Такого тоже не припомню.
Ну, что ж. Вот и закончилась биатлонная Олимпиада. Немцы с треском провалились, но вряд ли найдётся кто-то, кто от них чего-то и ожидал, кроме разве что в качестве чуда. Были очень близки, очень, по всегда был кто-то сильнее. Надеюсь на перезагрузку сборной. Это уже ни в какие ворота. А гонки были шикарными! Огромный биатлонный кайф, вот просто практически каждая гонка! За что всем участникам спасибо. Рад разнообразию золота, медалей в целом. Столько золотых медалистов, навреное, не было никогда. Самый прикол -с личным золотом пролетели все 3 лидера Тотала и у парней, и у девушек. Такого тоже не припомню.
Только есть один маленький нюанс. Подавляющее большинство спортсменов из двух стран
Ну, что ж. Вот и закончилась биатлонная Олимпиада. Немцы с треском провалились, но вряд ли найдётся кто-то, кто от них чего-то и ожидал, кроме разве что в качестве чуда. Были очень близки, очень, по всегда был кто-то сильнее. Надеюсь на перезагрузку сборной. Это уже ни в какие ворота. А гонки были шикарными! Огромный биатлонный кайф, вот просто практически каждая гонка! За что всем участникам спасибо. Рад разнообразию золота, медалей в целом. Столько золотых медалистов, навреное, не было никогда. Самый прикол -с личным золотом пролетели все 3 лидера Тотала и у парней, и у девушек. Такого тоже не припомню.
раньше золото забирали в основном первая тройка в тотале, сейчас может по сути любой из топ десятки
Наконец золото в личке пришло и к Мишлон. Она его точно заслужила. Лучший ход по дистанции. И два промаха не помогли другим её обойти. Просто молодец!
Свежая новость! Это последняя гонка Пройсс.
Свежая новость! Это последняя гонка Пройсс.
Видимо, заваленная девчатам эстафета стала последней каплей для принятия такого решения. Что там происходит внутри сборной, загадка. Мне казалось, что она не думала уходить прямо на ОИ.
Свежая новость! Это последняя гонка Пройсс.
А, в догонку. Может быть, мои подозрения верны и Франциска беременна
