Олимпиада-2026. Биатлон. Фийон-Майе показал лучший лыжный ход в масс-старте, Лагрейд проиграл 36 секунд, у Жаклена – лучшая скорострельность

Фийон-Майе был быстрейшим на лыжне в масс-старте на Олимпиаде-2026.

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе показал лучший лыжный ход в масс-старте на Олимпиаде-2026. Он завоевал в гонке бронзовую медаль, победил норвежец Йоханнес Дале-Шевдал.

Олимпиада-2026

Биатлон

Антхольц-Антерсельва, Италия

Мужчины, масс-старт

Лыжный ход

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 34.41,0

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 36,0

3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 44,6

4. Филипп Наврат (Германия) – 47,3

5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 47,6

6. Михал Крчмарж (Чехия) – 56,9

7. Филипп Хорн (Германия) – 1.03,2

8. Виталий Мандзын (Украина) – 1.15,7

9. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.21,9...

13. Эрик Перро (Франция) – 1.38,1

14. Мартин Понсилуома (Швеция) – 2.04,1

Скорострельность

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.30,0 (6)

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.41,8 (4)

3. Фабьен Клод (Франция) – 1.45,8 (9)

4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.46,3 (7)

5. Олли Хииденсало (Швеция) – 1.47,4 (4)

6. Отто Инвениус (Финляндия) – 1.47,6 (5)...

12. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.53,8 (0)...

16. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.56,7 (1)

17. Филипп Хорн (Германия) – 1.57,3 (1)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Мне вот интересен один факт. Почему только у норгов люди никогда не бегавшие быстро начинают вдруг бежать и не терять в стрельбе? Лагрейд тому свежий пример. Хотя нет, соврал, была еще чешка Сукалова. Вот например такие снайперы как Вирер, Райт если бегут быстрее нормы сразу теряют в стрельбе. И только у норгов не так? А еще бывают чудеса когда бегуны мазилы типа Экхофф и Дале-Шьевдала вдруг резко становятся снайперами, и тоже из этой же страны. Даже Великая Нойнер к концу карьеры начавшая стрелять лучше на стойке потеряла из-за этого былую скорость. А у этих скорость не просаживалась а стрельба налаживалась. Тоже можно сказать о Домрачевой, стрельба наладилась с возрастом а бег не просел, хотя она тоже связана тесным контактом с этой же волшебной страной 😂😂😂
