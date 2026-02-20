Олимпиада-2026. Биатлон. Фийон-Майе показал лучший лыжный ход в масс-старте, Лагрейд проиграл 36 секунд, у Жаклена – лучшая скорострельность
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе показал лучший лыжный ход в масс-старте на Олимпиаде-2026. Он завоевал в гонке бронзовую медаль, победил норвежец Йоханнес Дале-Шевдал.
Биатлон
Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины, масс-старт
Лыжный ход
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 34.41,0
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 36,0
3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 44,6
4. Филипп Наврат (Германия) – 47,3
5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 47,6
6. Михал Крчмарж (Чехия) – 56,9
7. Филипп Хорн (Германия) – 1.03,2
8. Виталий Мандзын (Украина) – 1.15,7
9. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.21,9...
13. Эрик Перро (Франция) – 1.38,1
14. Мартин Понсилуома (Швеция) – 2.04,1
Скорострельность
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.30,0 (6)
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.41,8 (4)
3. Фабьен Клод (Франция) – 1.45,8 (9)
4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.46,3 (7)
5. Олли Хииденсало (Швеция) – 1.47,4 (4)
6. Отто Инвениус (Финляндия) – 1.47,6 (5)...
12. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.53,8 (0)...
16. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.56,7 (1)
17. Филипп Хорн (Германия) – 1.57,3 (1)