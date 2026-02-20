Олимпиада-2026. Биатлон. Фийон-Майе показал лучший лыжный ход в масс-старте, Лагрейд проиграл 36 секунд, у Жаклена – лучшая скорострельность

Фийон-Майе был быстрейшим на лыжне в масс-старте на Олимпиаде-2026.

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе показал лучший лыжный ход в масс-старте на Олимпиаде-2026. Он завоевал в гонке бронзовую медаль, победил норвежец Йоханнес Дале-Шевдал. Олимпиада-2026 Биатлон Антхольц-Антерсельва, Италия Мужчины, масс-старт Лыжный ход 1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 34.41,0 2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 36,0 3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 44,6 4. Филипп Наврат (Германия) – 47,3 5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 47,6 6. Михал Крчмарж (Чехия) – 56,9 7. Филипп Хорн (Германия) – 1.03,2 8. Виталий Мандзын (Украина) – 1.15,7 9. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.21,9... 13. Эрик Перро (Франция) – 1.38,1 14. Мартин Понсилуома (Швеция) – 2.04,1 Скорострельность 1. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.30,0 (6) 2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.41,8 (4) 3. Фабьен Клод (Франция) – 1.45,8 (9) 4. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.46,3 (7) 5. Олли Хииденсало (Швеция) – 1.47,4 (4) 6. Отто Инвениус (Финляндия) – 1.47,6 (5)... 12. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.53,8 (0)... 16. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.56,7 (1) 17. Филипп Хорн (Германия) – 1.57,3 (1)