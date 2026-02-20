Дале-Шевдал впервые в карьере завоевал олимпийское золото, у Лагрейда – шестая медаль Игр, у Фийона-Майе – девятая
Дале-Шевдал впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.
На Играх-2026 в Италии он взял золото в масс-старте. Это первая медаль Олимпиады в карьере Дале-Шевдала.
Вторым финишировал норвежец Стурла Хольм Лагрейд, для которого это шестая олимпийская медаль (1-3-2). На Олимпиаде-2026 Лагрейд взял две бронзы и три серебра.
Бронза досталась французу Кентену Фийону-Майе. На его счету девять олимпийских медалей (5-3-1), из которых 4 – три золота и бронза – взяты на Играх-2026.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
