Дале-Шевдал впервые в карьере завоевал олимпийское золото, у Лагрейда – шестая медаль Игр, у Фийона-Майе – девятая

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

На Играх-2026 в Италии он взял золото в масс-старте. Это первая медаль Олимпиады в карьере Дале-Шевдала.

Вторым финишировал норвежец Стурла Хольм Лагрейд , для которого это шестая олимпийская медаль (1-3-2). На Олимпиаде-2026 Лагрейд взял две бронзы и три серебра.

Бронза досталась французу Кентену Фийону-Майе. На его счету девять олимпийских медалей (5-3-1), из которых 4 – три золота и бронза – взяты на Играх-2026.