Дале-Шевдал впервые в карьере завоевал олимпийское золото, у Лагрейда – шестая медаль Игр, у Фийона-Майе – девятая

Дале-Шевдал впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

На Играх-2026 в Италии он взял золото в масс-старте. Это первая медаль Олимпиады в карьере Дале-Шевдала. 

Вторым финишировал норвежец Стурла Хольм Лагрейд, для которого это шестая олимпийская медаль (1-3-2). На Олимпиаде-2026 Лагрейд взял две бронзы и три серебра. 

Бронза досталась французу Кентену Фийону-Майе. На его счету девять олимпийских медалей (5-3-1), из которых 4 – три золота и бронза – взяты на Играх-2026. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Наконец-то Кантен забронзовел!
Васильев, ты где? Давай свою шарманку по астматиков и допинг. Фас!!!
Товарищ Васильев, ваш выход про астматиков! Алле, ап!
Даже жалко Лагрейда: пять медалей взял, в каждой гонке в призёрах, а золота - нет.
Ответ sintenced
Даже жалко Лагрейда: пять медалей взял, в каждой гонке в призёрах, а золота - нет.
Причем именно у него единственного была идеальная эстафета 0+0 с хорошим ходом, но команда подвела - не было шанса, идеальный спринт 0+0, но там Кентен и Ветле попали и ходом оказались сильнее, тоже не было шанса. В остальных трех гонках шансы на победу как раз были, но мешал промах причем совсем для необычный - на второй или стрельбе
удивительно, что две контактные гонки на 4 рубежа забрали Понсилуома и Дале, казалось бы не самые очевидные кандидаты на это, учитывая как они стреляют по сезону, да и в целом по карьере
Ответ Vadim Vadim_1116553755
удивительно, что две контактные гонки на 4 рубежа забрали Понсилуома и Дале, казалось бы не самые очевидные кандидаты на это, учитывая как они стреляют по сезону, да и в целом по карьере
У Дале хороший процент стрельбы на самом деле, буквально чуть-чуть не хватает, вот наконец-то получилось
Франция сегодня "правит биатлоном" в глобальном смысле, но в личных гонках ОИ норвежцам удалось намного опередить своих главных соперников. Что ж, тем ценнее золото эстафет!
А француженкам урок - не расслабляться и не пускаться в авантюры, а отнестись к последней гонке со всей ответственностью.
