Джакомель сошел c масс-старта на Олимпиаде-2026 из-за сильной боли в боку

Джакомель сошел с масс-старта на Олимпиаде-2026 из-за сильной боли.

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель не смог финишировать в масс-старте на Олимпиаде .

После второй стрельбы итальянец находился на лидирующей позиции, однако вскоре сошел с дистанции.

«Томмазо Джакомель снялся с соревнований из-за внезапной боли в боку, которая мешала ему нормально дышать», – сообщается на сайте Fondo Italia.

Джакомель является призером Олимпиады-2026 в смешанной эстафете. В личных гонках он не завоевал наград.