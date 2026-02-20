Джакомель сошел c масс-старта на Олимпиаде-2026 из-за сильной боли в боку
Джакомель сошел с масс-старта на Олимпиаде-2026 из-за сильной боли.
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель не смог финишировать в масс-старте на Олимпиаде.
После второй стрельбы итальянец находился на лидирующей позиции, однако вскоре сошел с дистанции.
«Томмазо Джакомель снялся с соревнований из-за внезапной боли в боку, которая мешала ему нормально дышать», – сообщается на сайте Fondo Italia.
Джакомель является призером Олимпиады-2026 в смешанной эстафете. В личных гонках он не завоевал наград.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
8 комментариев
Жесть конечно у итальянцев на домашней Олимпиаде. Здоровья Том
Вполне возможно, что это на нервной почве. Такое, увы, бывает
Межреберная невралгия может
Да уж. Два попадания в десятку - это совсем не то, что ждали от лидера КМ в общем зачете на домашней олимпиаде. Уж не знаю кого тут винить, но факт остается фактом...
У Перро хоть два золота в эстафетах, а тут вообще ничего…
Серебро у Томмазо смешанной эстафете
К сожалению, итальянцы завалили старты на ОИ. Сегодня у Томмазо оставался последний шанс, но тут подвело здоровье. Жаль, конечно. Остаётся надеяться на будущее. Скорейшего восстановления!
Казалось что Джако в кои то веки умно ведет гонку, а оказалось здоровье
