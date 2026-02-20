Бьорндален о лидерах биатлона: «Сейчас нет никого, кто похож на Фуркада или Йоханнеса Бо. Думаю, через пару лет мы увидим экстраординарного героя»

Бьорндален: сейчас в биатлоне нет никого, кто похож на Фуркада или Йоханнеса Бо.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален считает, что в мировом мужском биатлоне сейчас нет явного лидера.

«Прямо сейчас сложно выбрать кого-то конкретного. Есть много хороших биатлонистов: несколько норвежцев, шведов, французы очень хороши.

Нет никого кто бы доминировал – есть просто ряд биатлонистов, которые очень хороши. Но все примерно на одном уровне. Сейчас нет никого, кто был бы похож на Фуркада или Йоханнеса Бо.

Я думаю, [для биатлона] и то и то может быть хорошо. Здорово, когда у тебя в спорте есть герой. Мартен Фуркад был таким, Йоханнес Бо, Рафаэль Пуаре, Свен Фишер... Все это невероятные атлеты, о таких говорят все.

Сейчас Эрик Перро, Томмазо Джакомель, Ботн – да, они хороши, но никто из них не экстраординарен. Все вместе они, конечно, большие спортсмены. Но я думаю, что через пару лет мы увидим героя – экстраординарного», – сказал Бьорндален в интервью Okko .