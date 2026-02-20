  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Бьорндален о лидерах биатлона: «Сейчас нет никого, кто похож на Фуркада или Йоханнеса Бо. Думаю, через пару лет мы увидим экстраординарного героя»
13

Бьорндален о лидерах биатлона: «Сейчас нет никого, кто похож на Фуркада или Йоханнеса Бо. Думаю, через пару лет мы увидим экстраординарного героя»

Бьорндален: сейчас в биатлоне нет никого, кто похож на Фуркада или Йоханнеса Бо.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален считает, что в мировом мужском биатлоне сейчас нет явного лидера.

«Прямо сейчас сложно выбрать кого-то конкретного. Есть много хороших биатлонистов: несколько норвежцев, шведов, французы очень хороши.

Нет никого кто бы доминировал – есть просто ряд биатлонистов, которые очень хороши. Но все примерно на одном уровне. Сейчас нет никого, кто был бы похож на Фуркада или Йоханнеса Бо.

Я думаю, [для биатлона] и то и то может быть хорошо. Здорово, когда у тебя в спорте есть герой. Мартен Фуркад был таким, Йоханнес Бо, Рафаэль Пуаре, Свен Фишер... Все это невероятные атлеты, о таких говорят все.

Сейчас Эрик Перро, Томмазо Джакомель, Ботн – да, они хороши, но никто из них не экстраординарен. Все вместе они, конечно, большие спортсмены. Но я думаю, что через пару лет мы увидим героя – экстраординарного», – сказал Бьорндален в интервью Okko.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная Швеции
logoсборная Норвегии
logoУле Эйнар Бьорндален
logoсборная Франции
logoРафаэль Пуаре
logoсборная Германии
logoЙохан-Олав Ботн
Свен Фишер
logoТоммазо Джакомель
logoЭрик Перро
logoЙоханнес Бо
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Скромняшка)) о себе не упомянул))
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте
вчера, 14:55
Лиза Виттоцци: «Не знаю, продолжу ли я карьеру. Пока я постараюсь наслаждаться каждым днем, не думая о будущем»
вчера, 13:09
Юрий Каминский: «У меня слабая надежда, что это последние ОИ, в которых Россия участвует под нейтральным флагом. Если исходить из того, что происходит в мире»
вчера, 08:35
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26: финал сезона пройдет в марте в Осло
вчера, 07:08
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: финал Кубка России в Златоусте стартует 26 февраля
вчера, 07:07
Лиза Виттоцци и конькобежец Давиде Гьотто будут знаменосцами сборной Италии на закрытии Олимпиады-2026
22 февраля, 17:33
Тихонов о единственной медали россиян на ОИ-2026: «Винить здесь некого, кроме самих себя. Если вы ищете причину, то подойдите все к зеркалу»
22 февраля, 15:44
Дмитрий Васильев: «Эту зимнюю Олимпиаду можно назвать худшей в истории для России. Наших не допустили, а они еще и в нейтральном статусе выступали. Это катастрофа»
22 февраля, 15:31
Кентен Фийон-Майе: «Успех на Играх мотивирует меня начать новый олимпийский цикл. Чувствую, что еще могу бороться за первые места»
22 февраля, 15:24
«Мне кажется, Филиппова немного заносит на вираже. Если сил хватит – пожалуйста». Губерниев о желании ски-альпиниста выступить в биатлоне
22 февраля, 14:24
Ко всем новостям
Последние новости
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Рекомендуем