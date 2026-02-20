«Это поважнее Олимпийских игр». Домрачева и Бьорндален о выступлении своей дочери Ксении на турнире в Беларуси

Бьорндален и Домрачева оценили перспективы своей дочери Ксении в спорте.

Многократные олимпийские чемпионы по биатлону Уле Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева в интервью Okko оценили перспективы своей дочери Ксении в спорте.

9-летняя Ксения Борндален на прошлой неделе выступала на детских соревнованиях «Снежный снайпер» в Беларуси.

Домрачева : На сегодняшний день это был основной для меня турнир – поважнее Олимпийских игр, ха-ха. Ксюша бежала две дистанции: в спринтерской гонке была 5-й, в эстафете они заняли 2-е место.

– Вы вместе тренируете?

Домрачева : Мы больше катаемся вместе с ней на лыжах. Пока, наверное, она тоже нас не сильно воспринимает как тренеров. К каким-то советам прислушивается, но не всегда.

– Уле, а ты тренируешь Ксению?

Бьорндален : Иногда мы тренируемся вместе. Не очень часто это делаем, но у нее и без нас много активностей – и лыжи, и биатлон, и скалолазание... Ей нравятся разные виды спорта, она и так любит проводить время на улице. Так что нет, особо специальных тренировок у нас нет.

– Ваша вторая дочь [Мира] тоже будет спортсменкой?

Домрачева : Невозможно сказать, какой путь они для себя выберут – ни старшая, ни младшая. Конечно, очень здорово, что они пробуют спорт. Мира уже тоже вслед за Ксюшей становится на лыжи и с удовольствием топает по трассе. А как они решат для себя в будущем, связывать свою жизнь с большим спортом или нет, это уже, конечно, их выбор.

– У вас большой потенциал. Два великих спортсмена, два рекордсмена, и в Ксении соединилась потрясающая генетика.

Домрачева : Да, но с другой стороны, на одних генах далеко не уедешь. Поэтому все мы знаем, что большой спорт – это большая работа, и если эта работа будет доставлять им удовольствие, то конечно, почему нет?