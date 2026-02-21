Олимпиада-2026, 20 февраля, все медали дня: Дале-Шевдал выиграл масс-старт в биатлоне, Швейцария взяла бронзу в мужском керлинге

20 февраля на Олимпиаде в Милане разыграли восемь комплектов медалей.

20 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли восемь комплектов медалей. Олимпийские игры-2026 Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия 20 февраля, пятница Фристайл Ски-кросс, женщины 1. Даниэла Майер (Германия) 2. Фанни Смит (Швейцария) 3. Сандра Неслунд (Швеция) Акробатика, мужчины 1. Ван Синьди (Китай) 2. Ноэ Рот (Швейцария) 3. Ли Тяньма (Китай) Хафпайп, мужчины 1. Алекс Феррейра (США) 2. Хенри Сильдару (Эстония) 3. Брендан Маккай (Канада) Биатлон Масс-старт, мужчины 1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) 2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) 3. Кентен Фийон-Майе (Франция) Конькобежный спорт 1500 м, женщины 1. Антуанетта Рейпма-де Йонг (Нидерланды) 2. Рагне Виклунд (Норвегия) 3. Валери Мальте (Канада) Керлинг Мужчины 3. Швейцария Шорт-трек 5000 м, эстафета, мужчины 1. Нидерланды 2. Южная Корея 3. Италия 1500 м, женщины 1. Ким Гил Ли (Южная Корея) 2. Чхве Мин Джон (Южная Корея) 3. Корин Стоддард (США)