Олимпиада-2026, 20 февраля, все медали дня: Дале-Шевдал выиграл масс-старт в биатлоне, Швейцария взяла бронзу в мужском керлинге

10

20 февраля на Олимпиаде в Милане разыграли восемь комплектов медалей.

20 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли восемь комплектов медалей.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

20 февраля, пятница

Фристайл

Ски-кросс, женщины

1. Даниэла Майер (Германия)

2. Фанни Смит (Швейцария)

3. Сандра Неслунд (Швеция)

Акробатика, мужчины

1. Ван Синьди (Китай)

2. Ноэ Рот (Швейцария)

3. Ли Тяньма (Китай)

Хафпайп, мужчины

1. Алекс Феррейра (США) 

2. Хенри Сильдару (Эстония) 

3. Брендан Маккай (Канада) 

Биатлон

Масс-старт, мужчины

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) 

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) 

Конькобежный спорт

1500 м, женщины

1. Антуанетта Рейпма-де Йонг (Нидерланды) 

2. Рагне Виклунд (Норвегия)

3. Валери Мальте (Канада) 

Керлинг

Мужчины

3. Швейцария

Шорт-трек

5000 м, эстафета, мужчины

1. Нидерланды

2. Южная Корея

3. Италия

1500 м, женщины

1. Ким Гил Ли (Южная Корея) 

2. Чхве Мин Джон (Южная Корея) 

3. Корин Стоддард (США)

В первую очередь поздравляю всех, кто болеет за наших! Первая (и единственная, полагаю) медаль состоялась в выставочном виде спорта. Любопытно, что Никита Филиппов может стать обладателем уникального титула "единственный в истории серебряный призёр ОИ по ски-альпинизму". Ведь далеко не факт, что этот вид когда-нибудь вновь появится в программе Игр.

Сегодня разыгрываются 8 комплектов медалей (акробатика переехала с вчерашнего дня), но я сосредоточусь на главном.

Заканчивают свою биатлонную программу мужчины. Олимпиада у них выдалась прекрасной, столько разных подиумов, ни у кого нет явного преимущества. Мне вот интересно, сможет ли Стурла Легрейд взять, наконец, золото. У него три личных и одна эстафетная медаль, но первым в личной гонке он ещё не был. Удачи!

Не устаю напоминать, что самые интересные, напряженные и драматические события Игр происходят на конькобежном овале. Вчера приболевший Джордан Штольц (Столц, как стало модным поизносить) сенсационно проиграл золото китайцу Нину Чжунъяню, установившему Олимпийский рекорд. Когда китаец понял, что победил, он зарыдал белугой, а его голландский тренер вытирал ему слёзы своей футболкой. Так вот, сегодня ту же полторашку пробегут девушки. Я буду болеть за великую Михо Такаги, у неё уже есть две бронзы за 500 и 1000. Но дистанция весьма конкурентная, в ней отлично смотрятся стайеры, типа двукратной чемпионки Лоллобриджиды, а также Викелунд и Блонден. Удивительным образом, лидер мирового сезона, голландка Джой Бьён не пробилась в команду (у них там отбор покруче любых международных стартов), поэтому отдуваться будет Антуанетта де Йонг. Есть небольшие шансы у Надежды Морозовой из Казахстана.

Нельзя не упомянуть хоккей, в котором сегодня медали не вручают. Три из четырёх четвертьфиналов закончились овертаймом, и безусловные фавориты (канадцы и американцы) стояли на вылет от андердогов. Сегодня в полуфиналах канадские профессионалы встретятся с финскими профессионалами, а американские профессионалы скрестят, так сказать, клюшки со словацкими профессионалами. В любом случае победят профессионалы, это хорошо.

Также сегодня разыгрываются медали в разных видах фристайла и шорт-трека. Кто-нибудь из конькобежцев обязательно упадёт на том же месте, где вчера на справилась с 4Т Аделия Петросян.
Смотрю сейчас некий фристайл, SK seeding.. 🤨 Почему по одному едут, это же где в четвертом должны..? Или это другой вид?
Сейчас идут акробатика (прыгают) и хафпайп (спускаются с прыжками в полутрубе)
Антуанетта, рыжая бестия порадовала меня на старости лет блестящей победой на 1500 м! Жаль, Фемке медаль ещё не зацепила.
Ееееее.. Золото.. 😁👏👏🇩🇪🇩🇪
Немка мощно полуфинал прошла, так бы и в финале.. 😬
