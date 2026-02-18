Йоханнес Бо: «Для меня Жюлия Симон — лучшая эстафетчица всех времен. Она более чем заслуживает места в символической сборной мира»

Йоханнес Бо: Симон — лучшая эстафетчица всех времен.

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бо назвал французскую биатлонистку Жюлию Симон лучшей эстафетчицей в истории.

На Олимпиаде-2026 Симон в составе сборной Франции выиграла золото в женской и смешанной эстафетах, а также победила в индивидуальной гонке.

«Для меня Жюлия Симон — лучшая эстафетчица всех времен. Она более чем заслуживает своего места в символической сборной мира, независимо от пола.

Она фантастически работает на этой трассе. Она стреляет быстро, выдавая серию безупречных выстрелов. Кажется, она единственная здесь, на Олимпийских играх, кто не боится целиться в первую мишень», – сказал Бо.