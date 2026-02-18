Йоханнес Бо: «Для меня Жюлия Симон — лучшая эстафетчица всех времен. Она более чем заслуживает места в символической сборной мира»
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бо назвал французскую биатлонистку Жюлию Симон лучшей эстафетчицей в истории.
На Олимпиаде-2026 Симон в составе сборной Франции выиграла золото в женской и смешанной эстафетах, а также победила в индивидуальной гонке.
«Для меня Жюлия Симон — лучшая эстафетчица всех времен. Она более чем заслуживает своего места в символической сборной мира, независимо от пола.
Она фантастически работает на этой трассе. Она стреляет быстро, выдавая серию безупречных выстрелов. Кажется, она единственная здесь, на Олимпийских играх, кто не боится целиться в первую мишень», – сказал Бо.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
Даже сам Йоханнес признает величие Жюли.
Так сложно сказать... У Норвегии была очень крутая эстафетчица Марте Ройселанд. У неё 11 золотых на ЧМ добыты в эстафетах, даже самого Йо частенько в синглах подтягивала.)
На фоне Эмиля, завалившего две олимпийские эстафеты, конечно, космос))
Если она и в масс- старте 🤔 возьмёт медаль , то будет вообще бомбически 👍
Лучшая клептоманка это точно
