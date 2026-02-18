Камиль Бене: «Мы говорили, что хотим выступить не хуже парней. Я так сильно хотела сделать «как они», что в итоге повторила за Фабьеном»

Камиль Бене: мои коллеги заслужили золото больше, чем я, но я отдала в гонке все.

Французская биатлонистка Камиль Бене прокомментировала выступление в эстафете на Олимпийских играх в Италии.

Сборная Франции в составе Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жюлии Симон выиграла золото. Бене на своем этапе ушла на штрафной круг.

Накануне мужская сборная Франции также победила в эстафете.

«Мы говорили, что хотим выступить не хуже парней. Я так сильно хотела сделать «как они», что в итоге повторила за Фабьеном (Клодом).

Конечно, я была очень разочарована своим выступлением, но в итоге у нас медаль, и я не могу не быть счастливой.

Думаю, я недооценила давление, которое может быть, оно ударило по мне в полную силу. На лыжне Таннхаймер ушла очень быстро, я попыталась за ней удержаться, из-за чего мне было крайне тяжело на стойке.

На стрельбе я была сама не своя, как будто произошло резкое падение давления, я не совсем поняла, что случилось. Было тяжело, но мы дошли до конца, и медаль у нас — это главное.

Это золотая медаль, которую мы завоевали вместе. Мои коллеги заслужили ее больше, чем я, но я отдала все, что у меня было. Я сделала все, что могла, с тем запасом сил, что был сегодня. Есть немного личного разочарования, но очень много радости за команду», – сказала Бене.