Камиль Бене: «Мы говорили, что хотим выступить не хуже парней. Я так сильно хотела сделать «как они», что в итоге повторила за Фабьеном»

Камиль Бене: мои коллеги заслужили золото больше, чем я, но я отдала в гонке все.

Французская биатлонистка Камиль Бене прокомментировала выступление в эстафете на Олимпийских играх в Италии. 

Сборная Франции в составе Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жюлии Симон выиграла золото. Бене на своем этапе ушла на штрафной круг.

Накануне мужская сборная Франции также победила в эстафете. 

«Мы говорили, что хотим выступить не хуже парней. Я так сильно хотела сделать «как они», что в итоге повторила за Фабьеном (Клодом).

Конечно, я была очень разочарована своим выступлением, но в итоге у нас медаль, и я не могу не быть счастливой.

Думаю, я недооценила давление, которое может быть, оно ударило по мне в полную силу. На лыжне Таннхаймер ушла очень быстро, я попыталась за ней удержаться, из-за чего мне было крайне тяжело на стойке.

На стрельбе я была сама не своя, как будто произошло резкое падение давления, я не совсем поняла, что случилось. Было тяжело, но мы дошли до конца, и медаль у нас — это главное.

Это золотая медаль, которую мы завоевали вместе. Мои коллеги заслужили ее больше, чем я, но я отдала все, что у меня было. Я сделала все, что могла, с тем запасом сил, что был сегодня. Есть немного личного разочарования, но очень много радости за команду», – сказала Бене. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports.fr
Всё хорошо, что хорошо кончается. А для Бене всё закончилось просто отлично.
Камий повторила "успех" Фабьена. Но хорошо что, остальные выступили просто супер.
Больше обидно за Braisaz-Bouchet, она была более достойна и уж точно пробежала бы не хуже первый этап!
Но, победителей не судят...
Искренне болею за Францию со времен красавицы Sandrine Bailly, жаль у нее не было такой команды, как и у Raphaël Poirée.
Но, Франция просто фантастическая, когда южная страна, почти без снега, ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ регенерирует в биатлоне спортсменов высочайшего уровня!
Больше обидно за Braisaz-Bouchet, она была более достойна и уж точно пробежала бы не хуже первый этап! Но, победителей не судят... Искренне болею за Францию со времен красавицы Sandrine Bailly, жаль у нее не было такой команды, как и у Raphaël Poirée. Но, Франция просто фантастическая, когда южная страна, почти без снега, ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ регенерирует в биатлоне спортсменов высочайшего уровня!
Так все биатлонисты, рекрутируются из снежных и гористых провинций: Савойи (большинство спортсменов), Дофине (Жаклен. сестры Шевалье), Франш-Конте (Юра - КФМ, Жанмонно), Лотарингии (Вогезы - братья Клоды), Руссильона (Пиренеи - братья Фуркады). Тут скорее удивляет не сама география, а очень ограниченный контингент вовлеченных в этот вид спорта (исторически гораздо менее популярный, чем господствующие в этих регионах горные лыжи) в сравнении с потрясающими результатами. А в горных лыжах в последние годы всё наоборот ))
Так все биатлонисты, рекрутируются из снежных и гористых провинций: Савойи (большинство спортсменов), Дофине (Жаклен. сестры Шевалье), Франш-Конте (Юра - КФМ, Жанмонно), Лотарингии (Вогезы - братья Клоды), Руссильона (Пиренеи - братья Фуркады). Тут скорее удивляет не сама география, а очень ограниченный контингент вовлеченных в этот вид спорта (исторически гораздо менее популярный, чем господствующие в этих регионах горные лыжи) в сравнении с потрясающими результатами. А в горных лыжах в последние годы всё наоборот ))
Спасибо за развернутый ответ, вот только сколько в этих провинциях людей проживает.
Максимум несколько миллионов, из которых десятилетиями выращивают звезд.
Воистину школа просто потрясающая!
Пусть масс теперь бежит Жюс
Ну да, у неё золотишко с неприятным ароматом её этапа...
Это, конечно, очень увлекательное развитие гонки с такими камбэками, но капец эмоциональные качели, ну нафиг))
Благодари Жюстинку
Чтоб как Клод, надо было еще круг цепануть
Так она тоже с кругом
