Камиль Бене: «Мы говорили, что хотим выступить не хуже парней. Я так сильно хотела сделать «как они», что в итоге повторила за Фабьеном»
Французская биатлонистка Камиль Бене прокомментировала выступление в эстафете на Олимпийских играх в Италии.
Сборная Франции в составе Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон и Жюлии Симон выиграла золото. Бене на своем этапе ушла на штрафной круг.
Накануне мужская сборная Франции также победила в эстафете.
«Мы говорили, что хотим выступить не хуже парней. Я так сильно хотела сделать «как они», что в итоге повторила за Фабьеном (Клодом).
Конечно, я была очень разочарована своим выступлением, но в итоге у нас медаль, и я не могу не быть счастливой.
Думаю, я недооценила давление, которое может быть, оно ударило по мне в полную силу. На лыжне Таннхаймер ушла очень быстро, я попыталась за ней удержаться, из-за чего мне было крайне тяжело на стойке.
На стрельбе я была сама не своя, как будто произошло резкое падение давления, я не совсем поняла, что случилось. Было тяжело, но мы дошли до конца, и медаль у нас — это главное.
Это золотая медаль, которую мы завоевали вместе. Мои коллеги заслужили ее больше, чем я, но я отдала все, что у меня было. Я сделала все, что могла, с тем запасом сил, что был сегодня. Есть немного личного разочарования, но очень много радости за команду», – сказала Бене.
Но, победителей не судят...
Искренне болею за Францию со времен красавицы Sandrine Bailly, жаль у нее не было такой команды, как и у Raphaël Poirée.
Но, Франция просто фантастическая, когда южная страна, почти без снега, ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ регенерирует в биатлоне спортсменов высочайшего уровня!
Максимум несколько миллионов, из которых десятилетиями выращивают звезд.
Воистину школа просто потрясающая!
Это, конечно, очень увлекательное развитие гонки с такими камбэками, но капец эмоциональные качели, ну нафиг))