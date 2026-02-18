Эльвира Оберг: «На Олимпиадах мы даже не можем показывать наших спонсоров. До сих пор сказывается, что Игры проводились для любителей, но это мышление каменного века»

Эльвира Оберг пожаловалась на невыгодные условия участия в Олимпийских играх.

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг считает, что Олимпиады должны стать прибыльнее для спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) не выплачивает атлетам призовые за выступление на Играх.

«На мой взгляд, это действительно плохо. Мы едем на Олимпиаду и соревнуемся, но даже не можем показывать наших спонсоров.

По сути, приезжая на Олимпиаду, я попадаю на афишу. Но все равно рискую уйти в минус. Я не заработаю ни единой кроны без хороших контрактов со спонсорами. А здесь значение имеют только медали.

До сих пор сказывается, что Олимпийские игры проводились для [спортсменов-]любителей, но это мышление каменного века. Сейчас ты приезжаешь, и тебя эксплуатируют. Без нас – спортсменов – Олимпиады не было бы. Хоть это и является моей работой, я ничего не получаю от нее», – сказала шведка.

Сегодня Эльвира Оберг взяла серебро в женской эстафете на Олимпиаде-2026 в Италии.