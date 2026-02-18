  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Эльвира Оберг: «На Олимпиадах мы даже не можем показывать наших спонсоров. До сих пор сказывается, что Игры проводились для любителей, но это мышление каменного века»
12

Эльвира Оберг: «На Олимпиадах мы даже не можем показывать наших спонсоров. До сих пор сказывается, что Игры проводились для любителей, но это мышление каменного века»

Эльвира Оберг пожаловалась на невыгодные условия участия в Олимпийских играх.

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг считает, что Олимпиады должны стать прибыльнее для спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) не выплачивает атлетам призовые за выступление на Играх.

«На мой взгляд, это действительно плохо. Мы едем на Олимпиаду и соревнуемся, но даже не можем показывать наших спонсоров.

По сути, приезжая на Олимпиаду, я попадаю на афишу. Но все равно рискую уйти в минус. Я не заработаю ни единой кроны без хороших контрактов со спонсорами. А здесь значение имеют только медали.

До сих пор сказывается, что Олимпийские игры проводились для [спортсменов-]любителей, но это мышление каменного века. Сейчас ты приезжаешь, и тебя эксплуатируют. Без нас – спортсменов – Олимпиады не было бы. Хоть это и является моей работой, я ничего не получаю от нее», – сказала шведка.

Сегодня Эльвира Оберг взяла серебро в женской эстафете на Олимпиаде-2026 в Италии.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Expressen
logoОлимпиада-2026
logoЭльвира Оберг
logoсборная Швеции жен
деньги
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всё правильно сказала. Спортсмены должны зарабатывать, а получается, что зарабатывает кто угодно, но не они, если, конечно, не считать те жалкие подачки, которые им выделяют.
Ответ Голос Губерниева
Всё правильно сказала. Спортсмены должны зарабатывать, а получается, что зарабатывает кто угодно, но не они, если, конечно, не считать те жалкие подачки, которые им выделяют.
Зарабатывает не кто угодно, а организатор в лице МОК. Их-то, стало быть, все устраивает. Это и называется - капитализм. А кто хочет заработать на самом себе, пожалуйста, можно не приезжать на Олимпиаду, а поучаствовать в каких-то спонсорских мероприятиях в
это же время. Ну а МОК какой с этого интерес?
Даже захотелось бросить ей пару крон в шапку) Эльвирка тут бегает на уровне Кнуттен видимо потому, что спонсоров нельзя рекламировать - готовится к этапам КМ, чтобы там блеснуть со спонсорами на шапочке и винтовке. ОИ - чуть ли не единственное место в этом насквозь коммерциализированном мире, очищенное от "духа времени".
Ответ Frank Underwood
Даже захотелось бросить ей пару крон в шапку) Эльвирка тут бегает на уровне Кнуттен видимо потому, что спонсоров нельзя рекламировать - готовится к этапам КМ, чтобы там блеснуть со спонсорами на шапочке и винтовке. ОИ - чуть ли не единственное место в этом насквозь коммерциализированном мире, очищенное от "духа времени".
плюс
Ответ Frank Underwood
Даже захотелось бросить ей пару крон в шапку) Эльвирка тут бегает на уровне Кнуттен видимо потому, что спонсоров нельзя рекламировать - готовится к этапам КМ, чтобы там блеснуть со спонсорами на шапочке и винтовке. ОИ - чуть ли не единственное место в этом насквозь коммерциализированном мире, очищенное от "духа времени".
Только потому, что МОК удалось договориться со спонсорами, что "мы просто показываем олимпийские кольца, а вы нам за это платите."
схема рабочая, и это главное.
Ещё и Швеция не выплачивает своим олимпийцам за медали
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Олимпиада-2026. Таннхаймер, Жанмонно, Мишлон, Киркеэйде были быстрейшими на этапах эстафеты, у Франции – лучшие общий ход и скорострельность
18 февраля, 15:12
⚡ Олимпиада-2026. Биатлон. Франция выиграла эстафету с Жанмонно и Симон, Швеция – 2-я с сестрами Оберг, Норвегия – 3-я с Арнеклейв и Киркеэйде
18 февраля, 14:57
Олимпиада-2026. Биатлон. Гонка преследования. Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход, Вирер – первая по времени пасьюта и скорострельности
15 февраля, 14:41
Рекомендуем
Главные новости
Мишлон завоевала второе олимпийское золото, у Симон – 5-я медаль Игр, у Воборниковой – первая
сегодня, 14:19
Олимпиада-2026. Биатлон. Мишлон была быстрейшей на лыжне в масс-старте, Виттоцци – лучшая по скорострельности
сегодня, 14:08
Доротея Вирер провела последнюю гонку в карьере. Итальянская биатлонистка стала 5-й в масс-старте на Олимпиаде
сегодня, 14:05
⚡ Олимпиада-2026. Биатлон. Мишлон выиграла масс-старт, Симон – 2-я, Воборникова – 3-я
сегодня, 13:53
Дмитрий Васильев: «Я бы отказался от участия в церемонии закрытия в нейтральном статусе»
сегодня, 11:36
Тамара Дербушева перенесла приступ аппендицита. Ее прооперировали в Златоусте
сегодня, 08:41
Олимпиада-2026, 20 февраля, все медали дня: Дале-Шевдал выиграл масс-старт в биатлоне, Швейцария взяла бронзу в мужском керлинге
вчера, 21:34
Лагрейд – первый мужчина-биатлонист в истории, взявший медали в четырех личных гонках на Олимпиаде
вчера, 18:09
Джакомель о сходе с масс-старта: «Стало очень трудно дышать и двигаться. Это худшее чувство, которое я когда-либо испытывал в жизни»
вчера, 17:38
Франциска Пройс завершит спортивную карьеру после масс-старта на Олимпиаде-2026
вчера, 17:31
Ко всем новостям
Последние новости
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Рекомендуем