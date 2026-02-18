Жюлия Симон стала трехкратной олимпийской чемпионкой, у сестер Оберг теперь по 4 медали Игр, у Киркеэйде – 3

Французская биатлонистка Жюлия Симон стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

Сегодня на Играх-2026 она выиграла эстафету в составе сборной Франции. Всего на счету Симон четыре медали Игр в карьере (3-1-0). За команду в гонке также выступили Камиль Бене (1-0-0), Лу Жанмонно (2-1-1) и Осеан Мишлон (1-1-0).

Второе место сегодня заняла Швеция, в составе которой были Линн Естблум (1-2-0), Анна Магнуссон (0-2-0), Эльвира Оберг (1-3-0) и Ханна Оберг (2-2-0). Бронзу Норвегии принесли Марте Крокстад Юхансен (0-0-1), Юни Арнеклейв (0-0-1), Каролине Кноттен (0-0-1) и Марен Киркеэйде (1-1-1).

Рекорд по количеству побед на Олимпиадах в женском биатлоне принадлежит Дарье Домрачевой – у нее четыре золотых медали.