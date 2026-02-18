  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Жюлия Симон стала трехкратной олимпийской чемпионкой, у сестер Оберг теперь по 4 медали Игр, у Киркеэйде – 3
Французская биатлонистка Жюлия Симон стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

Сегодня на Играх-2026 она выиграла эстафету в составе сборной Франции. Всего на счету Симон четыре медали Игр в карьере (3-1-0). За команду в гонке также выступили Камиль Бене (1-0-0), Лу Жанмонно (2-1-1) и Осеан Мишлон (1-1-0).

Второе место сегодня заняла Швеция, в составе которой были Линн Естблум (1-2-0), Анна Магнуссон (0-2-0), Эльвира Оберг (1-3-0) и Ханна Оберг (2-2-0). Бронзу Норвегии принесли Марте Крокстад Юхансен (0-0-1), Юни Арнеклейв (0-0-1), Каролине Кноттен (0-0-1) и Марен Киркеэйде (1-1-1).

Рекорд по количеству побед на Олимпиадах в женском биатлоне принадлежит Дарье Домрачевой – у нее четыре золотых медали.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Симон стала величайшей француженкой в биатлоне. Вот так творится история.
Ответ Голос Губерниева
Симон стала величайшей француженкой в биатлоне. Вот так творится история.
величайшая в прямом и переносном..., ир есть ещё и "в авторитете")))
Ответ starichok77
величайшая в прямом и переносном..., ир есть ещё и "в авторитете")))
Ха... Ну, как без авторитета-то?!)) Можно сказать, бугор хаты.
На этой Олимпиаде Жюли играет в одни ворота. Есть шанс и на четвёртое золото. И она точно за него поборется.
Французы сильны, правят биатлоном. Германия куда-то в небытие провалилась, от былой славы только воспоминания.
Жюлия в прекрасной форме. Нужно брать четвертое золото уже здесь. Зачем откладывать.
Стрельнуть круг на первом этапе, уступать минуту, а на третьем этапе выйти в лидеры. Мужская команда вчера проверила схему - работает.
Женская команда: схема работает
Пройсс отдала бронзу норвежкам. Очередной позор. Лучше бы поставили Гротиан и она набила бы свои шишки на Олимпиаде. Какая разница 4-е или 10-е место? Медалей всего 3. И мужа Марты гнать в три шеи надо
Ответ almadeus
Пройсс отдала бронзу норвежкам. Очередной позор. Лучше бы поставили Гротиан и она набила бы свои шишки на Олимпиаде. Какая разница 4-е или 10-е место? Медалей всего 3. И мужа Марты гнать в три шеи надо
Этот физрук Ройселанд вообще не справляется со своей работой, весь тренерский штаб надо гнать.
