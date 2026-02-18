Олимпиада-2026. Таннхаймер, Жанмонно, Мишлон, Киркеэйде были быстрейшими на этапах эстафеты, у Франции – лучшие общий ход и скорострельность

  • Спортс
5

У француженок лучшие ход и скорострельность в биатлонной эстафете на Олимпиаде.

Сборная Франции по биатлону показала лучшие ход и скорострельность в женской эстафете на Олимпиаде-2026 и выиграла гонку. 

Олимпиада-2026

Биатлон

Антхольц, Италия

Эстафета, женщины

Лыжный ход

1-й этап

1. Юлия Таннхаймер (Германия) – 15.16,3

2. Линн Естблум (Швеция) – 1,9

3. Ханна Аухенталлер (Италия) – 16,5

4. Лена Репинч (Словения) – 16,8

5. Эстере Вольфа (Литва) – 19,5

6. Александра Меркушина (Украина) – 21,7

6. Лора Христова (Болгария) – 21,7

8. Джессика Йислова (Чехия) – 23,6

9. Камиль Бене (Франция) – 24,4

10. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 25,4

2-й этап

1. Лу Жанмонно (Франция) – 14.56,7

2. Милена Тодорова (Болгария) – 16,7

3. Байба Бендика (Латвия) – 19,2

4. Соня Лейнамо (Финляндия) – 21,2

5. Анамария Лампич (Словения) – 24,7

6. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 26,2

7. Камила Жук (Польша) – 28,4

8. Люция Харватова (Чехия) – 31,3

9. Доротея Вирер (Италия) – 35,2

10. Анна Магнуссон (Швеция) – 39,6

3-й этап

1. Осеан Мишлон (Франция) – 15.18,0

2. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 17,1

3. Эльвира Оберг (Швеция) – 20,3

4. Тереза Воборникова (Чехия) – 20,3

5. Йоанна Якела (Польша) – 23,8

6. Леа Майер (Швейцария) – 26,8

7. Каролине Кноттен (Норвегия) – 38,4

8. Анна Андексер (Австрия) – 50,5

9. Мардж Фрид (США) – 50,8

10. Микела Каррара (Италия) – 56,8

4-й этап

1. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 16.09,1

2. Ханна Оберг (Швеция) – 8,3

3. Жива Клеменчич (Словения) – 9,4

4. Жюлия Симон (Франция) – 14,9

5. Ванесса Фойгт (Германия) – 16,7

6. Наталия Сидорович (Польша) – 22,7

7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 26,8

8. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 32,0

Общее время лыжного хода

1. Франция – 1:02.19,4

2. Швеция – 30,8

3. Германия – 47,0

4. Чехия – 1.08,7

5. Польша – 1.11,1

6. Норвегия – 1.13,7

Скорострельность

1. Франция – 3.44,5 (1+6)

2. Норвегия – 4.04,5 (0+7)

3. Швеция – 4.05,7 (1+7)

4. Украина – 4.09,8 (0+9)

5. Швейцария – 4.24,8 (1+10)

6. Германия – 4.28,1 (1+9)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Франция -- это вообще космос. Они и с двумя кругами не уступили бы золото. А вообще, эстафета, особенно первые три круга, напоминала калейдоскоп. Как же всё менялось после каждой стрельбы. Вот за это и любят биатлон. Думаю, что случайные болелы, которые до этого не смотрели гонок, теперь тоже будут следить постоянно. Эстафеты вчера и сегодня -- это лучшая реклама.
За Скорострельность нужно отдавать отдельное золото француженкам🤩👏🏻
Ответ 4AIKA
За Скорострельность нужно отдавать отдельное золото француженкам🤩👏🏻
И за скорость на лыжне.
Немки не так уж плохо ходом, Пройс слабым звеном оказалась
