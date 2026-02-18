Олимпиада-2026. Таннхаймер, Жанмонно, Мишлон, Киркеэйде были быстрейшими на этапах эстафеты, у Франции – лучшие общий ход и скорострельность

У француженок лучшие ход и скорострельность в биатлонной эстафете на Олимпиаде.

Сборная Франции по биатлону показала лучшие ход и скорострельность в женской эстафете на Олимпиаде-2026 и выиграла гонку. Олимпиада-2026 Биатлон Антхольц, Италия Эстафета, женщины Лыжный ход 1-й этап 1. Юлия Таннхаймер (Германия) – 15.16,3 2. Линн Естблум (Швеция) – 1,9 3. Ханна Аухенталлер (Италия) – 16,5 4. Лена Репинч (Словения) – 16,8 5. Эстере Вольфа (Литва) – 19,5 6. Александра Меркушина (Украина) – 21,7 6. Лора Христова (Болгария) – 21,7 8. Джессика Йислова (Чехия) – 23,6 9. Камиль Бене (Франция) – 24,4 10. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 25,4 2-й этап 1. Лу Жанмонно (Франция) – 14.56,7 2. Милена Тодорова (Болгария) – 16,7 3. Байба Бендика (Латвия) – 19,2 4. Соня Лейнамо (Финляндия) – 21,2 5. Анамария Лампич (Словения) – 24,7 6. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 26,2 7. Камила Жук (Польша) – 28,4 8. Люция Харватова (Чехия) – 31,3 9. Доротея Вирер (Италия) – 35,2 10. Анна Магнуссон (Швеция) – 39,6 3-й этап 1. Осеан Мишлон (Франция) – 15.18,0 2. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 17,1 3. Эльвира Оберг (Швеция) – 20,3 4. Тереза Воборникова (Чехия) – 20,3 5. Йоанна Якела (Польша) – 23,8 6. Леа Майер (Швейцария) – 26,8 7. Каролине Кноттен (Норвегия) – 38,4 8. Анна Андексер (Австрия) – 50,5 9. Мардж Фрид (США) – 50,8 10. Микела Каррара (Италия) – 56,8 4-й этап 1. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 16.09,1 2. Ханна Оберг (Швеция) – 8,3 3. Жива Клеменчич (Словения) – 9,4 4. Жюлия Симон (Франция) – 14,9 5. Ванесса Фойгт (Германия) – 16,7 6. Наталия Сидорович (Польша) – 22,7 7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 26,8 8. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 32,0 Общее время лыжного хода 1. Франция – 1:02.19,4 2. Швеция – 30,8 3. Германия – 47,0 4. Чехия – 1.08,7 5. Польша – 1.11,1 6. Норвегия – 1.13,7 Скорострельность 1. Франция – 3.44,5 (1+6) 2. Норвегия – 4.04,5 (0+7) 3. Швеция – 4.05,7 (1+7) 4. Украина – 4.09,8 (0+9) 5. Швейцария – 4.24,8 (1+10) 6. Германия – 4.28,1 (1+9)