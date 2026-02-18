Олимпиада-2026. Таннхаймер, Жанмонно, Мишлон, Киркеэйде были быстрейшими на этапах эстафеты, у Франции – лучшие общий ход и скорострельность
Сборная Франции по биатлону показала лучшие ход и скорострельность в женской эстафете на Олимпиаде-2026 и выиграла гонку.
Олимпиада-2026
Биатлон
Антхольц, Италия
Эстафета, женщины
Лыжный ход
1-й этап
1. Юлия Таннхаймер (Германия) – 15.16,3
2. Линн Естблум (Швеция) – 1,9
3. Ханна Аухенталлер (Италия) – 16,5
4. Лена Репинч (Словения) – 16,8
5. Эстере Вольфа (Литва) – 19,5
6. Александра Меркушина (Украина) – 21,7
6. Лора Христова (Болгария) – 21,7
8. Джессика Йислова (Чехия) – 23,6
9. Камиль Бене (Франция) – 24,4
10. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) – 25,4
2-й этап
1. Лу Жанмонно (Франция) – 14.56,7
2. Милена Тодорова (Болгария) – 16,7
3. Байба Бендика (Латвия) – 19,2
4. Соня Лейнамо (Финляндия) – 21,2
5. Анамария Лампич (Словения) – 24,7
6. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) – 26,2
7. Камила Жук (Польша) – 28,4
8. Люция Харватова (Чехия) – 31,3
9. Доротея Вирер (Италия) – 35,2
10. Анна Магнуссон (Швеция) – 39,6
3-й этап
1. Осеан Мишлон (Франция) – 15.18,0
2. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 17,1
3. Эльвира Оберг (Швеция) – 20,3
4. Тереза Воборникова (Чехия) – 20,3
5. Йоанна Якела (Польша) – 23,8
6. Леа Майер (Швейцария) – 26,8
7. Каролине Кноттен (Норвегия) – 38,4
8. Анна Андексер (Австрия) – 50,5
9. Мардж Фрид (США) – 50,8
10. Микела Каррара (Италия) – 56,8
4-й этап
1. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 16.09,1
2. Ханна Оберг (Швеция) – 8,3
3. Жива Клеменчич (Словения) – 9,4
4. Жюлия Симон (Франция) – 14,9
5. Ванесса Фойгт (Германия) – 16,7
6. Наталия Сидорович (Польша) – 22,7
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 26,8
8. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 32,0
Общее время лыжного хода
1. Франция – 1:02.19,4
2. Швеция – 30,8
3. Германия – 47,0
4. Чехия – 1.08,7
5. Польша – 1.11,1
6. Норвегия – 1.13,7
Скорострельность
1. Франция – 3.44,5 (1+6)
2. Норвегия – 4.04,5 (0+7)
3. Швеция – 4.05,7 (1+7)
4. Украина – 4.09,8 (0+9)
5. Швейцария – 4.24,8 (1+10)
6. Германия – 4.28,1 (1+9)