Михаил Дегтярев: «Олимпиада будет жить минимум тысячу лет, этот формат вечен. Спорт – это важный мостик между народами»

Дегтярев: Олимпиада будет жить минимум тысячу лет, и россияне туда вернутся.

Министр спорта России Михаил Дегтярев считает, что формат Олимпийских игр будет существовать всегда.

– Всем понятно, что Олимпиада – это вершина мирового спорта, куда мы стремимся вернуться. Однако все мы видим, что в мировой политике происходит. Олимпиада вообще в долгосрочной перспективе сохранится? Не развалится, условно, на Игры глобального Запада и Игры глобального Востока?

– Не развалится. Будет жить тысячу лет минимум. Только совершенствоваться будет: новые виды будут появляться, география будет расширяться. Вот возьмем Игры 2036 года, за них борются Индия и Катар, а еще я знаю, что Будапешт планирует заявляться. Видите, какая география. В 2032 году в австралийский Брисбен поедем и всех там победим. Хотя далековато, конечно.

Я думаю, что этот формат вечен. Сама идея, заложенная бароном де Кубертеном , имеет вневременной и глобальной характер. И мы однозначно свое место в ней, одной из ключевых стран, вернем. Из истории видно, что мы не всегда там были, с 1912 по 1952 год не выступали, потом вернулись. И теперь будем восстанавливаться, завоевывать медали, болеть за наших при любых раскладах.

Спортивная дипломатия сейчас становится одним из важнейших мостиков по налаживанию отношений с другими странами, с их политическими элитами. Бизнесмены, политики, принцы – кого только нет в спорте.

Вот я сейчас был в Ташкенте, там было хорошее общение со спецпредставителем президента США по глобальному сотрудничеству Паоло Замполли. Понимаете, да? Олимпийский совет Азии, Ташкент, спецпредставитель Трампа в статусе таком же, как Стив Уиткофф. Сидит за столом, обсуждает спортивные вопросы и не только. Поэтому спорт – это важный мостик между народами, – сказал Дегтярев.

Зачем Дегтярев угрожает спортсменам, меняющим гражданство?