Михаил Дегтярев: «Олимпиада будет жить минимум тысячу лет, этот формат вечен. Спорт – это важный мостик между народами»
Министр спорта России Михаил Дегтярев считает, что формат Олимпийских игр будет существовать всегда.
– Всем понятно, что Олимпиада – это вершина мирового спорта, куда мы стремимся вернуться. Однако все мы видим, что в мировой политике происходит. Олимпиада вообще в долгосрочной перспективе сохранится? Не развалится, условно, на Игры глобального Запада и Игры глобального Востока?
– Не развалится. Будет жить тысячу лет минимум. Только совершенствоваться будет: новые виды будут появляться, география будет расширяться. Вот возьмем Игры 2036 года, за них борются Индия и Катар, а еще я знаю, что Будапешт планирует заявляться. Видите, какая география. В 2032 году в австралийский Брисбен поедем и всех там победим. Хотя далековато, конечно.
Я думаю, что этот формат вечен. Сама идея, заложенная бароном де Кубертеном, имеет вневременной и глобальной характер. И мы однозначно свое место в ней, одной из ключевых стран, вернем. Из истории видно, что мы не всегда там были, с 1912 по 1952 год не выступали, потом вернулись. И теперь будем восстанавливаться, завоевывать медали, болеть за наших при любых раскладах.
Спортивная дипломатия сейчас становится одним из важнейших мостиков по налаживанию отношений с другими странами, с их политическими элитами. Бизнесмены, политики, принцы – кого только нет в спорте.
Вот я сейчас был в Ташкенте, там было хорошее общение со спецпредставителем президента США по глобальному сотрудничеству Паоло Замполли. Понимаете, да? Олимпийский совет Азии, Ташкент, спецпредставитель Трампа в статусе таком же, как Стив Уиткофф. Сидит за столом, обсуждает спортивные вопросы и не только. Поэтому спорт – это важный мостик между народами, – сказал Дегтярев.
Далековато, поэтому смело можно языком чесать.
Неужели собрался жить 1000 лет, раз говорит, что столько же Олимпиады проживут?
Возьмем игры 2036 года. Ты уверен, что до 2036 года ты продержишься в своем кресле?