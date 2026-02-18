  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Михаил Дегтярев: «Олимпиада будет жить минимум тысячу лет, этот формат вечен. Спорт – это важный мостик между народами»
9

Михаил Дегтярев: «Олимпиада будет жить минимум тысячу лет, этот формат вечен. Спорт – это важный мостик между народами»

Дегтярев: Олимпиада будет жить минимум тысячу лет, и россияне туда вернутся.

Министр спорта России Михаил Дегтярев считает, что формат Олимпийских игр будет существовать всегда.

– Всем понятно, что Олимпиада – это вершина мирового спорта, куда мы стремимся вернуться. Однако все мы видим, что в мировой политике происходит. Олимпиада вообще в долгосрочной перспективе сохранится? Не развалится, условно, на Игры глобального Запада и Игры глобального Востока?

– Не развалится. Будет жить тысячу лет минимум. Только совершенствоваться будет: новые виды будут появляться, география будет расширяться. Вот возьмем Игры 2036 года, за них борются Индия и Катар, а еще я знаю, что Будапешт планирует заявляться. Видите, какая география. В 2032 году в австралийский Брисбен поедем и всех там победим. Хотя далековато, конечно.

Я думаю, что этот формат вечен. Сама идея, заложенная бароном де Кубертеном, имеет вневременной и глобальной характер. И мы однозначно свое место в ней, одной из ключевых стран, вернем. Из истории видно, что мы не всегда там были, с 1912 по 1952 год не выступали, потом вернулись. И теперь будем восстанавливаться, завоевывать медали, болеть за наших при любых раскладах.

Спортивная дипломатия сейчас становится одним из важнейших мостиков по налаживанию отношений с другими странами, с их политическими элитами. Бизнесмены, политики, принцы – кого только нет в спорте.

Вот я сейчас был в Ташкенте, там было хорошее общение со спецпредставителем президента США по глобальному сотрудничеству Паоло Замполли. Понимаете, да? Олимпийский совет Азии, Ташкент, спецпредставитель Трампа в статусе таком же, как Стив Уиткофф. Сидит за столом, обсуждает спортивные вопросы и не только. Поэтому спорт – это важный мостик между народами, – сказал Дегтярев. 

Зачем Дегтярев угрожает спортсменам, меняющим гражданство?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Пьер де Кубертен
Политика
logoМихаил Дегтярев
logoОлимпиада-2026
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У этого тоже вся надежда на Трампа.
". В 2032 году в австралийский Брисбен поедем и всех там победим. Хотя далековато, конечно."
Далековато, поэтому смело можно языком чесать.
Когда такие начальники ничего в лучшую меняться не будет
Лжепророчеством кормят
Очень много Дегтярева, нельзя было в один пост все поместить?
И этот верит в Трампа. Не на свою компетенцию (о чем я вообще?), а на Трампа.
Неужели собрался жить 1000 лет, раз говорит, что столько же Олимпиады проживут?
Возьмем игры 2036 года. Ты уверен, что до 2036 года ты продержишься в своем кресле?
Судя по судейству в ФК это клоака вершин.
Лучше б музыку отстоял Петру , а не языком разглагольствовать в пустоту…
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Михаил Дегтярев: «Украинские спортивные функционеры уже замучили всех. На поле боя выясняйте отношения с Россией, но при чем здесь спорт?»
18 февраля, 12:47
Дегтярев о спортсменах, сменивших гражданство: «Запрещать въезд, конечно, не будем. Но тренироваться бесплатно на российских спортивных объектах им не дадим»
18 февраля, 11:17
Михаил Дегтярев: «Посоветовал бы партиям согласовать с Минспорта всех спортсменов, которые выдвигаются на выборах. Там у половины сомнительная репутация»
18 февраля, 11:01
Рекомендуем
Главные новости
Мишлон завоевала второе олимпийское золото, у Симон – 5-я медаль Игр, у Воборниковой – первая
сегодня, 14:19
Олимпиада-2026. Биатлон. Мишлон была быстрейшей на лыжне в масс-старте, Виттоцци – лучшая по скорострельности
сегодня, 14:08
Доротея Вирер провела последнюю гонку в карьере. Итальянская биатлонистка стала 5-й в масс-старте на Олимпиаде
сегодня, 14:05
⚡ Олимпиада-2026. Биатлон. Мишлон выиграла масс-старт, Симон – 2-я, Воборникова – 3-я
сегодня, 13:53
Дмитрий Васильев: «Я бы отказался от участия в церемонии закрытия в нейтральном статусе»
сегодня, 11:36
Тамара Дербушева перенесла приступ аппендицита. Ее прооперировали в Златоусте
сегодня, 08:41
Олимпиада-2026, 20 февраля, все медали дня: Дале-Шевдал выиграл масс-старт в биатлоне, Швейцария взяла бронзу в мужском керлинге
вчера, 21:34
Лагрейд – первый мужчина-биатлонист в истории, взявший медали в четырех личных гонках на Олимпиаде
вчера, 18:09
Джакомель о сходе с масс-старта: «Стало очень трудно дышать и двигаться. Это худшее чувство, которое я когда-либо испытывал в жизни»
вчера, 17:38
Франциска Пройс завершит спортивную карьеру после масс-старта на Олимпиаде-2026
вчера, 17:31
Ко всем новостям
Последние новости
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Рекомендуем