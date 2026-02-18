Михаил Дегтярев: «Посоветовал бы партиям согласовать с Минспорта всех спортсменов, которые выдвигаются на выборах. Там у половины сомнительная репутация»

Дегтярев о спортсменах в политике: у половины там сомнительная репутация.

Министр спорта России Михаил Дегтярев посоветовал политическим партиям согласовывать с Минспорта списки спортсменов, которые планируют участвовать в выборах.

– Как вам сюрреалистический сюжет о том, что в парламенте России заседают олимпийские чемпионы из сборных других стран. Это же дикость! Широкие народные массы об этом знают? Нет! А как это получилось?

– Хороший вопрос. Никто это не афиширует.

– Скоро опять выборы грядут, партии будут формировать списки. И я бы партиям посоветовал всех спортсменов, которые включаются в списки и выдвигаются на выборах, согласовать с Олимпийским комитетом России или Минспорта, чтобы не сесть потом в лужу перед избирателями. Уверяю, там половину стоит вычеркнуть из-за сомнительной репутации! – сказал Дегтярев.

А чем все-таки занимаются спортсмены в Думе? Иногда голосуют «против»