Михаил Дегтярев: «Посоветовал бы партиям согласовать с Минспорта всех спортсменов, которые выдвигаются на выборах. Там у половины сомнительная репутация»

Дегтярев о спортсменах в политике: у половины там сомнительная репутация.

Министр спорта России Михаил Дегтярев посоветовал политическим партиям согласовывать с Минспорта списки спортсменов, которые планируют участвовать в выборах. 

– Как вам сюрреалистический сюжет о том, что в парламенте России заседают олимпийские чемпионы из сборных других стран. Это же дикость! Широкие народные массы об этом знают? Нет! А как это получилось?

– Хороший вопрос. Никто это не афиширует.

– Скоро опять выборы грядут, партии будут формировать списки. И я бы партиям посоветовал всех спортсменов, которые включаются в списки и выдвигаются на выборах, согласовать с Олимпийским комитетом России или Минспорта, чтобы не сесть потом в лужу перед избирателями. Уверяю, там половину стоит вычеркнуть из-за сомнительной репутации! – сказал Дегтярев.  

А чем все-таки занимаются спортсмены в Думе? Иногда голосуют «против»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Министерство спорта России
Государственная дума
logoМихаил Дегтярев
Политика
32 комментария
Охренеть. А у министра не сомнительная репутация?
Ответ Клирик
Охренеть. А у министра не сомнительная репутация?
В репутации можете не сомневаться!!! )))
Ответ Клирик
Охренеть. А у министра не сомнительная репутация?
У него ее просто нет.
Ни фига себе нашелся нравственный камертон по репутации. Как дела в бане, Миш?
Это он про кого? Про Роднину? Да она американка, но выступала-то за СССР
Ответ sashkan77
Это он про кого? Про Роднину? Да она американка, но выступала-то за СССР
Скоро ему об этом скажут и он быстренько "переобуется".
Ответ sashkan77
Это он про кого? Про Роднину? Да она американка, но выступала-то за СССР
Про Таймазова в первую очередь
Все партии и все списки давно уже согласовывает АП, так что, Михаил, мнение Мин.спорта по этому вопросу лишнее
Буквально рубит сук, на котором сидит) Если бы в стране работал институт репутации, ему бы даже не светили губернаторство в Хабаровске и руководство Минспорта
Там у 100% госдумы сомнительная репутация
Вычеркнуть половину с сомнительной репутацией, оставить только половину с запятнанной
Вряд ли они с сомнительной репутацией будут выделяться в Госдуме.
А г-н Дегтярев ,случаем, с себя начать не желает?
А согласование в бане проводить?
