  Кентен Фийон-Майе: «Когда я был маленьким, и подумать не мог, что у меня будет восемь олимпийских медалей. Это просто безумие»
Кентен Фийон-Майе: «Когда я был маленьким, и подумать не мог, что у меня будет восемь олимпийских медалей. Это просто безумие»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе поблагодарил товарищей по команде за победу в эстафете. 

Французская команда в составе Фабьена Клода, Эмильена Жаклена, Фийона-Майе и Эрика Перро взяла золото на Олимпиаде-2026. Это первое олимпийское золото в эстафете в истории мужской сборной Франции по биатлону.

Сам Фийон-Майе по количеству побед на Олимпиадах опередил советского биатлониста Александра Тихонова, норвежца Эмиля Хегле Свенсена, белоруску Дарью Домрачеву, немцев Рикко Гросса и Свена Фишера (у всех – по 4). Он сравнялся с пятикратным чемпионом – норвежцем Йоханнесом Бо.

«Сейчас я больше думаю о коллективных эмоциях и успехе, а не о своем личном. Когда я был маленьким, я и подумать не мог, что у меня будет восемь  медалей Олимпийских игр, это просто безумие. Я никогда не думаю о рекордах, а только о следующем шансе. Счастлив быть здесь. Удивительно переживать этот момент. Спасибо Фабьену, Эмильену, Эрику, тренерам, смазчикам – всем», – сказал Фийон-Майе. 

Новый хозяин биатлона – француз, в которого не верил Фуркад. Он поставил на телефон звук мишени и тренировался с элитными жандармами

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: IBU
Молодец Кентен, заслужил.
