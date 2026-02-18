⚡ Олимпиада-2026. Биатлон. Франция выиграла эстафету с Жанмонно и Симон, Швеция – 2-я с сестрами Оберг, Норвегия – 3-я с Арнеклейв и Киркеэйде
Французские биатлонистки выиграли эстафету на Олимпиаде-2026.
Сборная Франции по биатлону выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026.
Олимпиада-2026
Биатлон
Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины, эстафета
1. Франция (Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюлия Симон) – 1:10.22,7 (1+6)
2. Швеция (Линн Естблум, Анна Магнуссон, Эльвира Оберг, Ханна Оберг) – 51,3 (1+7)
3. Норвегия (Марте Крокстад Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролине Кноттен, Марен Киркеэйде) – 1.07,6 (0+7)
4. Германия (Юлия Таннхаймер, Франциска Пройс, Янина Хеттих-Вальц, Ванесса Фойгт) – 1.29,1 (1+9)
5. Чехия (Джессика Йислова, Люция Харватова, Тереза Воборникова, Тереза Винкларкова) – 2.07,5 (1+10)...
11. Италия (Ханна Аухенталлер, Доротея Вирер, Микела Каррара, Лиза Виттоцци) – 3.54,7 (2+13)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
581 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Женская команда: процесс идет
Вы действительно хотели, чтобы гонку бежала Бреза с 60% стрельбой на Играх и лучшим местом 62-ым в спринте?
я ее очень люблю, но увы.... ее эра закончилась