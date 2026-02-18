  • Спортс
⚡ Олимпиада-2026. Биатлон. Франция выиграла эстафету с Жанмонно и Симон, Швеция – 2-я с сестрами Оберг, Норвегия – 3-я с Арнеклейв и Киркеэйде

Французские биатлонистки выиграли эстафету на Олимпиаде-2026.

Сборная Франции по биатлону выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026. 

1. Франция (Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюлия Симон) – 1:10.22,7 (1+6)

2. Швеция (Линн Естблум, Анна Магнуссон, Эльвира Оберг, Ханна Оберг) – 51,3 (1+7)

3. Норвегия (Марте Крокстад Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролине Кноттен, Марен Киркеэйде) – 1.07,6 (0+7)

4. Германия (Юлия Таннхаймер, Франциска Пройс, Янина Хеттих-Вальц, Ванесса Фойгт) – 1.29,1 (1+9)

5. Чехия (Джессика Йислова, Люция Харватова, Тереза Воборникова, Тереза Винкларкова) – 2.07,5 (1+10)...

11. Италия (Ханна Аухенталлер, Доротея Вирер, Микела Каррара, Лиза Виттоцци) – 3.54,7 (2+13)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
581 комментарий
Стрельнуть круг на первом этапе, уступать минуту, а на третьем этапе выйти в лидеры. Мужская команда вчера проверила схему - работает.
Женская команда: процесс идет
Дорогие французы! В следующий раз пжлста начинайте с двумя штрафными. А то так неинтересно.
француженки действуют по тактике "если круги неизбежны, заходи в них первый"
Ответ Vatokatya
француженки действуют по тактике "если круги неизбежны, заходи в них первый"
Бей первым, Фредди!
Группу преследования как будто собирал генератор случайных чисел
У Христовой просто фантастическая Олимпиада! Постоянно в топе! Вот это Пихлер!
Ответ Голос Губерниева
У Христовой просто фантастическая Олимпиада! Постоянно в топе! Вот это Пихлер!
Комментарий скрыт
Не понимаю вот этих постфактумных наездов на тренеров Франции
Вы действительно хотели, чтобы гонку бежала Бреза с 60% стрельбой на Играх и лучшим местом 62-ым в спринте?
Ответ Болельщик Биатлона
Не понимаю вот этих постфактумных наездов на тренеров Франции Вы действительно хотели, чтобы гонку бежала Бреза с 60% стрельбой на Играх и лучшим местом 62-ым в спринте?
именнно по факту, как прошла бы Бреза никто уже не узнает, а вот ставка на Бене провалилась с треском - это можно констатировать
Ответ Винни-Грет
именнно по факту, как прошла бы Бреза никто уже не узнает, а вот ставка на Бене провалилась с треском - это можно констатировать
Ставка на Клода провалилась или нет?)
Теоретически, если все уйдут на 35 кругов, то Германия победит. Но практически, Германия в этом случае уйдёт на 36.
Ответ Голос Губерниева
Теоретически, если все уйдут на 35 кругов, то Германия победит. Но практически, Германия в этом случае уйдёт на 36.
🙈
Ответ Голос Губерниева
Теоретически, если все уйдут на 35 кругов, то Германия победит. Но практически, Германия в этом случае уйдёт на 36.
😂
Ну вот Лу и откопала Францию
Ппц, Вирер угробила главную эстафету в жизни. Да, пора на отдых.
Ответ Hardy
Ппц, Вирер угробила главную эстафету в жизни. Да, пора на отдых.
Ну дык нечего было в преследовании лететь в десятку, надо было экономить силы. Да ещё и Лиза теперь прима. Доро в нокауте.
Ответ Hardy
Ппц, Вирер угробила главную эстафету в жизни. Да, пора на отдых.
а кто-то реально на нее надеялся? Она как Зайцева в Сочи. Уже особо не может, но номер нужно отбыть. Увы, ее эра прошла. Только комментаторы с Окко до сих пор считают, что она суперигрок. Они сезон не смотрели видимо. В ОЗ у нее десятое место.
я ее очень люблю, но увы.... ее эра закончилась
Франция- показала who is who в биатлоне. После Фуркада, после Мари- Дорен только вперёд, молодёжь в порядке. Эта Олимпиада- их! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷
