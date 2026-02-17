❄️ Олимпиада-2026. Биатлон. Франция выиграла мужскую эстафету, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
Мужская сборная Франции победила в эстафете на Олимпиаде-2026 в Италии.
Олимпиада-2026
Биатлон
Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины
Эстафета
1. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро) – 1:19.55,2 (1+9)
2. Норвегия (Мартин Ульдал, Йохан-Олав Ботн, Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен) – 9,8 (0+6)
3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) – 57,5 (0+6)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
712 комментариев
Эмильен герой
Этап свой просто на ура прошел
Передали ему +50 (13 место)
А он вывел в лидеры
Это просто вау
Прощаю ему все!!!
Он полностью выложился и именно он на 70% сделал это золото возможным
За всё косяки, за все штрафные круги
Браво!
Вот так сходу на главной, спустя полчаса после завершения инфы нет.Зато про фигурку навалили
Отвратительное освещение игр