  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • ❄️ Олимпиада-2026. Биатлон. Франция выиграла мужскую эстафету, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
712

❄️ Олимпиада-2026. Биатлон. Франция выиграла мужскую эстафету, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я

Франция выиграла мужскую эстафету в биатлоне на Олимпиаде-2026 в Италии.

Мужская сборная Франции победила в эстафете на Олимпиаде-2026 в Италии.

Олимпиада-2026

Биатлон

Антхольц-Антерсельва, Италия

Мужчины

Эстафета

1. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро) – 1:19.55,2 (1+9)

2. Норвегия (Мартин Ульдал, Йохан-Олав Ботн, Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен) – 9,8 (0+6)

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) – 57,5 (0+6)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoОлимпиада-2026
результаты
эстафета
logoФилипп Хорн
logoФабьен Клод
logoДавид Цобель
logoВетле Шостад Кристиансен
logoВитезслав Горниг
logoВиктор Брандт
logoсборная Чехии
Антхольц
logoКэмпбелл Райт
logoсборная Франции
logoЭмильен Жаклен
Томаш Микишка
logoСебастьян Самуэльссон
logoсборная США
logoЛукас Хофер
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoЮстус Штрелов
logoТоммазо Джакомель
logoПатрик Браунхофер
logoПол Шоммер
Петр Хак
logoМартин Понсилуома
logoсборная Италии по биатлону
logoЭрик Перро
Никола Романин
logoЙеспер Нелин
logoсборная Германии
logoсборная Швеции
logoКентен Фийон-Майе
logoШон Доэрти
logoМихал Крчмарж
logoФилипп Наврат
logoМаксим Жермен
logoЙохан-Олав Ботн
logoсборная Норвегии
logoМартин Ульдал
712 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Слушайте, как бы то не было
Эмильен герой
Этап свой просто на ура прошел
Передали ему +50 (13 место)
А он вывел в лидеры
Это просто вау
Прощаю ему все!!!
Ответ 4AIKA
Слушайте, как бы то не было Эмильен герой Этап свой просто на ура прошел Передали ему +50 (13 место) А он вывел в лидеры Это просто вау Прощаю ему все!!!
👍
А Жаклен просто безумец, но сегодня это было гениально
Ответ Болельщик Биатлона
А Жаклен просто безумец, но сегодня это было гениально
Он же обещал.
Уфффф, Жаклен больше всех заслужил в этой гонке эту медаль
Он полностью выложился и именно он на 70% сделал это золото возможным
Фантастика! С 13 места на первое! Вот что значит Жаклен, в ситуации когда терять особо уже нечего))))
Не, Жаклен, конечно, сдох, но насколько он вытащил сборную - это фантастика!
Ответ Голос Губерниева
Не, Жаклен, конечно, сдох, но насколько он вытащил сборную - это фантастика!
ну и Клод красавчик - мог ведь и на два круга уйти, а ушел всего на один!
Ответ Singidunum1389
ну и Клод красавчик - мог ведь и на два круга уйти, а ушел всего на один!
И ходом неплохо, второй ход на этапе
Гонка искупления Эмильена Жаклена
За всё косяки, за все штрафные круги
Браво!
Уже не первую Олимпиаду работаю в команде Спортса ))

Старт-лист

1 Норвегия
Martin ULDAL
Johan-Olav BOTN
Sturla Holm LAEGREID
Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN

2 Франция
Fabien CLAUDE
Emilien JACQUELIN
Quentin FILLON MAILLET
Eric PERROT

3 Швеция
Viktor BRANDT1
Jesper NELIN
Martin PONSILUOMA
Sebastian SAMUELSSON

4 Германия
Justus STRELOW
David ZOBEL
Philipp NAWRATH
Philipp HORN

5 США
Sean DOHERTY
Maxime GERMAIN
Paul SCHOMMER
Campbell WRIGHT

6 Италия
Patrick BRAUNHOFER
Lukas HOFER
Nicola ROMANIN
Tommaso GIACOMEL

7 Чехия
Tomas MIKYSKA
Vitezslav HORNIG
Petr HAK
Michal KRCMAR

8 Эстония
Rene ZAHKNA
Kristo SIIMER
Mark-Markos KEHVA
Jakob KULBIN

9 Швейцария
Sebastian STALDER1
Joscha BURKHALTER
Jeremy FINELLO
Niklas HARTWEG

10 Украина
Dmytro PIDRUCHNYI
Bohdan BORKOVSKYI
Vitalii MANDZYN
Taras LESIUK

11 Финляндия
Olli HIIDENSALO
Tero SEPPALA
Jimi KLEMETTINEN
Otto INVENIUS

12 Словения
Miha DOVZAN
Jakov FAK
Anton VIDMAR
Lovro PLANKO

13 Польша
Konrad BADACZ
Grzegorz GALICA
Jan GUNKA
Marcin ZAWOL

14 Канада
Adam RUNNALLS
Logan PLETZ
Jasper FLEMING
Zachary CONNELLY

15 Румыния
Dmitrii SHAMAEV
George BUTA
George COLTEA
Raul FLORE

16 Литва
Vytautas STROLIA
Karol DOMBROVSKI
Nikita CIGAK
Maksim FOMIN

17 Бельгия
Thierry LANGER
Florent CLAUDE
Sam PARMANTIER
Marek MACKELS

18 Австрия
Dominic UNTERWEGER
Simon EDER
Fabian MUELLAUER
Patrick JAKOB

19 Болгария
Blagoy TODEV
Vladimir ILIEV
Konstantin VASILEV
Anton SINAPOV

20 Латвия
Andrejs RASTORGUJEVS
Renars BIRKENTALS
Rihards LOZBERS
Edgars MISE
Ответ gqwert2202
Уже не первую Олимпиаду работаю в команде Спортса )) Старт-лист 1 Норвегия Martin ULDAL Johan-Olav BOTN Sturla Holm LAEGREID Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 2 Франция Fabien CLAUDE Emilien JACQUELIN Quentin FILLON MAILLET Eric PERROT 3 Швеция Viktor BRANDT1 Jesper NELIN Martin PONSILUOMA Sebastian SAMUELSSON 4 Германия Justus STRELOW David ZOBEL Philipp NAWRATH Philipp HORN 5 США Sean DOHERTY Maxime GERMAIN Paul SCHOMMER Campbell WRIGHT 6 Италия Patrick BRAUNHOFER Lukas HOFER Nicola ROMANIN Tommaso GIACOMEL 7 Чехия Tomas MIKYSKA Vitezslav HORNIG Petr HAK Michal KRCMAR 8 Эстония Rene ZAHKNA Kristo SIIMER Mark-Markos KEHVA Jakob KULBIN 9 Швейцария Sebastian STALDER1 Joscha BURKHALTER Jeremy FINELLO Niklas HARTWEG 10 Украина Dmytro PIDRUCHNYI Bohdan BORKOVSKYI Vitalii MANDZYN Taras LESIUK 11 Финляндия Olli HIIDENSALO Tero SEPPALA Jimi KLEMETTINEN Otto INVENIUS 12 Словения Miha DOVZAN Jakov FAK Anton VIDMAR Lovro PLANKO 13 Польша Konrad BADACZ Grzegorz GALICA Jan GUNKA Marcin ZAWOL 14 Канада Adam RUNNALLS Logan PLETZ Jasper FLEMING Zachary CONNELLY 15 Румыния Dmitrii SHAMAEV George BUTA George COLTEA Raul FLORE 16 Литва Vytautas STROLIA Karol DOMBROVSKI Nikita CIGAK Maksim FOMIN 17 Бельгия Thierry LANGER Florent CLAUDE Sam PARMANTIER Marek MACKELS 18 Австрия Dominic UNTERWEGER Simon EDER Fabian MUELLAUER Patrick JAKOB 19 Болгария Blagoy TODEV Vladimir ILIEV Konstantin VASILEV Anton SINAPOV 20 Латвия Andrejs RASTORGUJEVS Renars BIRKENTALS Rihards LOZBERS Edgars MISE
А где Viktor BRANDT2?
Ответ gqwert2202
Уже не первую Олимпиаду работаю в команде Спортса )) Старт-лист 1 Норвегия Martin ULDAL Johan-Olav BOTN Sturla Holm LAEGREID Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN 2 Франция Fabien CLAUDE Emilien JACQUELIN Quentin FILLON MAILLET Eric PERROT 3 Швеция Viktor BRANDT1 Jesper NELIN Martin PONSILUOMA Sebastian SAMUELSSON 4 Германия Justus STRELOW David ZOBEL Philipp NAWRATH Philipp HORN 5 США Sean DOHERTY Maxime GERMAIN Paul SCHOMMER Campbell WRIGHT 6 Италия Patrick BRAUNHOFER Lukas HOFER Nicola ROMANIN Tommaso GIACOMEL 7 Чехия Tomas MIKYSKA Vitezslav HORNIG Petr HAK Michal KRCMAR 8 Эстония Rene ZAHKNA Kristo SIIMER Mark-Markos KEHVA Jakob KULBIN 9 Швейцария Sebastian STALDER1 Joscha BURKHALTER Jeremy FINELLO Niklas HARTWEG 10 Украина Dmytro PIDRUCHNYI Bohdan BORKOVSKYI Vitalii MANDZYN Taras LESIUK 11 Финляндия Olli HIIDENSALO Tero SEPPALA Jimi KLEMETTINEN Otto INVENIUS 12 Словения Miha DOVZAN Jakov FAK Anton VIDMAR Lovro PLANKO 13 Польша Konrad BADACZ Grzegorz GALICA Jan GUNKA Marcin ZAWOL 14 Канада Adam RUNNALLS Logan PLETZ Jasper FLEMING Zachary CONNELLY 15 Румыния Dmitrii SHAMAEV George BUTA George COLTEA Raul FLORE 16 Литва Vytautas STROLIA Karol DOMBROVSKI Nikita CIGAK Maksim FOMIN 17 Бельгия Thierry LANGER Florent CLAUDE Sam PARMANTIER Marek MACKELS 18 Австрия Dominic UNTERWEGER Simon EDER Fabian MUELLAUER Patrick JAKOB 19 Болгария Blagoy TODEV Vladimir ILIEV Konstantin VASILEV Anton SINAPOV 20 Латвия Andrejs RASTORGUJEVS Renars BIRKENTALS Rihards LOZBERS Edgars MISE
Хотелось бы ещё узнать полны список, кто какое место занял, кроме первых трёх.
Вот так сходу на главной, спустя полчаса после завершения инфы нет.Зато про фигурку навалили
Отвратительное освещение игр
Ну как за эту балду можно не болеть, молодец Жак
Биатлон без Губерника,как это приятно))))
Ответ Аристафан
Биатлон без Губерника,как это приятно))))
О, да! ))
Французов с победой! Перро- молодец, выиграть этап у такого записного финишера, как Ветле, дорогого стоит! Выложился по полной и приехал без слюней и соплей)) Норгам не хватило немного- одного Жаклена))
Ответ Elenavasilevna
Французов с победой! Перро- молодец, выиграть этап у такого записного финишера, как Ветле, дорогого стоит! Выложился по полной и приехал без слюней и соплей)) Норгам не хватило немного- одного Жаклена))
Был бы йоханес то выйграли бы
Ответ -виталик -
Был бы йоханес то выйграли бы
Да как знать))
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Олимпиада-2026. Биатлон. Фийон-Майе выиграл золото в спринте, Кристиансен – 2-й, Лагрейд – 3-й
13 февраля, 13:59
⚡️ Олимпиада-2026. Биатлон. Ботн выиграл индивидуальную гонку, Перро – 2-й, Лагрейд – 3-й
10 февраля, 13:53
⚡ Олимпиада-2026. Биатлон. Франция с Перро и Жанмонно выиграла смешанную эстафету, Италия с Джакомелем и Вирер – 2-я, Германия с Навратом и Пройс – 3-я
8 февраля, 14:11
Рекомендуем
Главные новости
Йоханнес Бо: «Для меня Жюлия Симон — лучшая эстафетчица всех времен. Она более чем заслуживает места в символической сборной мира»
вчера, 19:48
Эльвира Оберг: «На Олимпиадах мы даже не можем показывать наших спонсоров. До сих пор сказывается, что Игры проводились для любителей, но это мышление каменного века»
вчера, 16:33
Камиль Бене: «Мы говорили, что хотим выступить не хуже парней. Я так сильно хотела сделать «как они», что в итоге повторила за Фабьеном»
вчера, 16:17
Жюлия Симон стала трехкратной олимпийской чемпионкой, у сестер Оберг теперь по 4 медали Игр, у Киркеэйде – 3
вчера, 15:25
Олимпиада-2026. Таннхаймер, Жанмонно, Мишлон, Киркеэйде были быстрейшими на этапах эстафеты, у Франции – лучшие общий ход и скорострельность
вчера, 15:12
⚡ Олимпиада-2026. Биатлон. Франция выиграла эстафету с Жанмонно и Симон, Швеция – 2-я с сестрами Оберг, Норвегия – 3-я с Арнеклейв и Киркеэйде
вчера, 14:57
Михаил Дегтярев: «Олимпиада будет жить минимум тысячу лет, этот формат вечен. Спорт – это важный мостик между народами»
вчера, 11:50
Михаил Дегтярев: «Посоветовал бы партиям согласовать с Минспорта всех спортсменов, которые выдвигаются на выборах. Там у половины сомнительная репутация»
вчера, 11:01
Кентен Фийон-Майе: «Когда я был маленьким, и подумать не мог, что у меня будет восемь олимпийских медалей. Это просто безумие»
вчера, 09:10
Румынский биатлонист Шамаев: «Россияне точно подняли бы конкуренцию, соревнования получились бы бодрее и интереснее»
17 февраля, 18:03
Ко всем новостям
Последние новости
Зайцева о работе с детьми: «Как можно больше привлекаем их к занятиям лыжами и биатлоном. У меня катаются с удовольствием»
17 февраля, 18:21
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Рекомендуем