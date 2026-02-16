Биатлонистки Хеттих-Вальц, Фойгт и Йислова получили пищевое отравление во время Олимпиады-2026

Немецкие биатлонистки отравились во время Олимпиады-2026.

Немецкие биатлонистки Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт пострадали от пищевого отравления во время Олимпиады-2026, сообщил спортивный директор Ассоциации лыжных видов Германии Феликс Биттерлинг.

Предположительно, причиной отравления стали некачественные бургеры.

«Мы предполагаем, что они съели что-то несвежее. Это была проблема только на один вечер. С Яниной это произошло на одну ночь позже, поэтому она не была достаточно хорошо готова к спринту. Наш медицинский отдел уверен, что никаких серьезных проблем нет», – сказал Биттерлинг изданию Bild.

14 февраля Хеттих-Вальц должна была выступить в спринте на Олимпиаде , но пропустила гонку. Фойгт финишировала на 12-м месте.

C похожей проблемой столкнулась чешская биатлонистка Джессика Йислова, которая также снялась со спринта.

18 февраля на Играх-2026 пройдет женская эстафета, 21 февраля – масс-старт.