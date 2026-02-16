  • Спортс
Биатлонистки Хеттих-Вальц, Фойгт и Йислова получили пищевое отравление во время Олимпиады-2026

Немецкие биатлонистки отравились во время Олимпиады-2026.

Немецкие биатлонистки Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт пострадали от пищевого отравления во время Олимпиады-2026, сообщил спортивный директор Ассоциации лыжных видов Германии Феликс Биттерлинг. 

Предположительно, причиной отравления стали некачественные бургеры.

«Мы предполагаем, что они съели что-то несвежее. Это была проблема только на один вечер. С Яниной это произошло на одну ночь позже, поэтому она не была достаточно хорошо готова к спринту. Наш медицинский отдел уверен, что никаких серьезных проблем нет», – сказал Биттерлинг изданию Bild. 

14 февраля Хеттих-Вальц должна была выступить в спринте на Олимпиаде, но пропустила гонку. Фойгт финишировала на 12-м месте.

C похожей проблемой столкнулась чешская биатлонистка Джессика Йислова, которая также снялась со спринта. 

18 февраля на Играх-2026 пройдет женская эстафета, 21 февраля – масс-старт.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Сборная Германии - 2. Остальной пелотон - 1. Хоть где-то лидируют)
Хз чем надо думать, каким местом , что бы во время Олимпиады пойти за бургерами.
Ну полторы недели можно и потерпеть .
Сидя на унитазе , будет время задуматься о житие битие
Меня удивляют спортсмены, которые едят что попало, фастфуд итд, непонятно какого качества и прошлогоднего производства.
Ответ Doctor West
Меня удивляют спортсмены, которые едят что попало, фастфуд итд, непонятно какого качества и прошлогоднего производства.
особенно учитывая, что их могут фиг знает чем посыпать, отходами химкомбинатов, найдут потом чё-нить в пробах
Ответ zommie
особенно учитывая, что их могут фиг знает чем посыпать, отходами химкомбинатов, найдут потом чё-нить в пробах
👍
приехать в Италию и кушать бургеры?
Ответ Юркин Клоп
приехать в Италию и кушать бургеры?
Так необычные были.. снизу пицца, посередине макароны, сверху ещё кусок пиццы. 😁
Ответ Cube Litening C:68X
Так необычные были.. снизу пицца, посередине макароны, сверху ещё кусок пиццы. 😁
🤮🤣
Удивительно, что во время таких важных стартов им позволяют и разрешают есть такую еду
А так, здоровья!
Вот она причина..Так бы медали взяли. 😬🫤
Ну не знаю что там у них. Жрите, жрите дорогие спортсмены, всё равно свиньям отдавать. Думаю на время соревнований должно быть организовано питание по режиму и не мешанина всякая. Или так проголодались, что накинулись на бургеры и банально переели. Тоже расстройство бывает. :)
