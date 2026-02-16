  • Спортс
Клэбо взял 9-е золото, Петросян прилетела в Милан, историческая победа Италии в биатлоне и другие олимпийские новости

1. Йоханнес Клэбо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпиад. Вместе с командой Норвегии выиграл лыжную эстафету, Франция – 2-я, Италия – 3-я.

2. В биатлоне историю творила Лиза Виттоцци – выиграла гонку преследования. Это золото – первое в истории Италии на Играх.

3. В мужском пасьюте победу одержал швед Мартин Понсилуома, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й. Мужчины в биатлоне не выигрывают связку спринт – пасьют на шестой Олимпиаде подряд. Первый и последний, кому это удавалось – Бьорндален в 2002-м.

4. К слову о Бьорндалене – он получил награду и на этих Играх! В Антхольце провели церемонию награждения медалями, перераспределенными после допинг-бана Евгения Устюгова. Мартен Фуркад получил золото масс-старта Ванкувера-2010, немцы – эстафетное золото Сочи-2014. У норвежцев бронза тех Игр – они подробно рассказали, что думают о перераспределении наград.

5. Фигурист Петр Гуменник поблагодарил всех за поддержку. В Милане он останется до конца Игр (выступит в показательных), а вот его наставник Вероника Дайнеко покинула Италию, Гуменник будет тренироваться сам.

6. Аделия Петросян и Даниил Глейхенгауз прилетели в Милан. Аделия выступит в короткой программе под вторым стартовым номером. В заявке нет тройного акселя, но четверные в произвольной планируются. На первую официальную тренировку Петросян не вышла.

7. Ника Превц не взяла личное золото и на большом трамплине. У нее лишь бронза, выиграла опять норвежка Анна Одине Стрем. А вот у мужчин неожиданная дисквалификация – австрийского прыгуна Чофенига дисквалифицировали из-за длины ботинок.

8. Главная тигрица Игр Федерика Бриньоне взяла второе золото! Была лучшей в гигантском слаломе, шведка Сара Хектор и норвежка Теа Луиза Стьернесунн разделили второе место.

9. Самая быстрая женщина планеты – Фемке Кок. Она стала первой голландкой, выигравшей Олимпиаду на 500 м. У Ютта Лердам – серебро, японка Михо Такаги – 3-я.

10. В экстремальных видах результаты такие: канадец Кингсбери победил в парном могуле, Хорисима – 2-й, Грэм – 3-й. А британцы Найтингейл и Бэнкс выиграли золото в миксте в сноуборд-кроссе.

11. Еще одно золото Великобритания добыла в скелетоне. В миксте победили Табита Стокер и Мэтт Уэстон, серебро и бронза – у Германии.

12. В фигурном катании начался турнир пар. Первый день прошел нервно – лидеры ошибались. Хазе и Володин выиграли короткую программу, Метелкина и Берулава – 2-е, Миура и Кихара – 5-е.

13. В керлинге прошли матчи в мужском и женском турнире. У девушек Великобритания уступила Швеции, США обыграли Китай. У парней США обыграли Норвегию, Швейцария победила Великобританию.

14. В хоккее США победили Германию, Канада забросила 10 шайб Франции, Швейцария обыграла Чехию. Канадцы с общим счетом 20:3 выиграли группу А.

15. Макдэвиду осталось 2 очка до рекорда игрока НХЛ на одной Олимпиаде. А Кросби стал самым результативным канадцем на Играх с участием НХЛ.

16. Определились пары 1/8 финала: Швеция сыграет с Латвией, Чехия – с Данией, Германия против Франции.

Цитаты дня

Йоханнес Клэбо о своем рекорде: «Горжусь тем, чего достиг. То, что это случилось в команде, делает момент особенным»

Линдси Вонн о травме: «Такова цена погони за мечтой. Даже если ты самый сильный человек в мире – последнее слово всегда за горой»

Антон Шипулин о золоте Сочи-2014: «Не буду возвращать олимпийскую медаль. Я ее завоевывал, она моя, и возвращать не собираюсь»

Тарьей Бо о перераспределении наград: «Пусть Шипулин задает вопросы парню, которого дисквалифицировали за допинг»

Илья Ковальчук о политике: «Силовые столкновения стран происходят постоянно, не только между Россией и Украиной. Будь МОК последовательным, многие страны не были бы на Олимпиаде»

Александр Тихонов о рекорде Клэбо: «Если он не астматик, поздравляю! Дай бог, чтобы у него, как у норвежских биатлонистов, пена изо рта не пошла»

Иван Посашков об условиях на Играх: «Представлял себе все это иначе, более оптимистично. Нет сплоченной команды, нет поддержки»

Провал «Атлетико», «Металлург» пропустил 8 шайб, Халили и Бажин выиграли командный спринт, босс судей Серии А извинился за удаление Калулу и другие новости

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс
"У парней пупупу" - трупупуп обыграли дудуду, а прапапа вырвали очко у хихихи.
"13. В керлинге прошли матчи в мужском и женском турнире. У девушек Великобритания уступила Швеции, США обыграли Китай. У парней пупупу"

Сильно сказано, Мария. Благодарю
Ответ Андрей Есин
"13. В керлинге прошли матчи в мужском и женском турнире. У девушек Великобритания уступила Швеции, США обыграли Китай. У парней пупупу" Сильно сказано, Мария. Благодарю
Так всё правильно же. У парней "пупупу", у девушек "ой, всё".
Клэбо лучший ... рад за него 💪
