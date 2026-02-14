Марен Киркеэйде: «У меня были проблемы с диоптром, пришлось его сменить. Это добавило уверенности на огневом рубеже»

Киркеэйде: пришлось сменить диоптр перед спринтом, это добавило уверенности.

Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде высказалась о победе в спринте на Олимпийских играх в Италии.

«Это кажется абсолютной фантастикой! У меня был удачный день на трассе, и мне удалось закрыть все мишени. После этого оставалось только выложиться на полную на последнем круге», – сказала олимпийская чемпионка.

Она также рассказала, что после индивидуальной гонки, посоветовавшись с тренером Патриком Обереггером, решила сменить диоптр – на этих Играх Киркеэйде промахнулась 10 раз из 33 выстрелов.

— У меня были с ним небольшие проблемы. Но теперь он сработал отлично.

— Как вы думаете, насколько это повлияло?

— Это точно добавило уверенности на огневом рубеже, — говорит Киркеэйде.