Марен Киркеэйде: «У меня были проблемы с диоптром, пришлось его сменить. Это добавило уверенности на огневом рубеже»
Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде высказалась о победе в спринте на Олимпийских играх в Италии.
«Это кажется абсолютной фантастикой! У меня был удачный день на трассе, и мне удалось закрыть все мишени. После этого оставалось только выложиться на полную на последнем круге», – сказала олимпийская чемпионка.
Она также рассказала, что после индивидуальной гонки, посоветовавшись с тренером Патриком Обереггером, решила сменить диоптр – на этих Играх Киркеэйде промахнулась 10 раз из 33 выстрелов.
— У меня были с ним небольшие проблемы. Но теперь он сработал отлично.
— Как вы думаете, насколько это повлияло?
— Это точно добавило уверенности на огневом рубеже, — говорит Киркеэйде.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
СДВГ?
