Олимпиада-2026. Биатлон. Киркеэйде показала лучший лыжный ход в спринте, Жанмонно проиграла 7 секунд, у Меркушиной – лучшая скорострельность
Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде показала лучший лыжный ход в спринте на Олимпийских играх-2026. Она стала победителем гонки.
Биатлон
Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины, спринт
Лыжный ход
1. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 18.42,6
2. Лу Жанмонно (Франция) – 7,3
3. Осеан Мишлон (Франция) – 11,8
4. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 15,9
5. Милена Тодорова (Болгария) – 21,4
6. Байба Бендика (Латвия) – 42,6
7. Юлия Таннхаймер (Германия) – 43,9...
10. Франциска Пройс (Германия) – 49,9...
18. Лиза Виттоцци (Италия) – 56,2...
25. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.05,0
Скорострельность
1. Александра Меркушина (Украина) – 44,5 (1)
2. Ханна Оберг (Швеция) – 45,5 (2)
3. Лиза Виттоцци (Италия) – 46,5 (0)
4. Франциска Пройс (Германия) – 47,6 (1)
5. Суви Минккинен (Финляндия) – 48,4 (0)
6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 49,4 (4)
7. Доротея Вирер (Италия) – 50,0 (3)...
34. Осеан Мишлон (Франция) – 56,7 (0)...
37. Милена Тодорова (Болгария) – 57,1 (1)...
45. Лу Жанмонно (Франция) – 58,4 (1)...
52. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.00,3 (0)