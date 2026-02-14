Олимпиада-2026. Биатлон. Киркеэйде показала лучший лыжный ход в спринте, Жанмонно проиграла 7 секунд, у Меркушиной – лучшая скорострельность

Норвежка Киркеэйде показала лучший ход в спринте на Олимпиаде.

Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде показала лучший лыжный ход в спринте на Олимпийских играх-2026. Она стала победителем гонки.

Олимпиада-2026

Биатлон

Антхольц-Антерсельва, Италия

Женщины, спринт

Лыжный ход

1. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 18.42,6

2. Лу Жанмонно (Франция) – 7,3

3. Осеан Мишлон (Франция) – 11,8

4. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 15,9

5. Милена Тодорова (Болгария) – 21,4

6. Байба Бендика (Латвия) – 42,6

7. Юлия Таннхаймер (Германия) – 43,9...

10. Франциска Пройс (Германия) – 49,9...

18. Лиза Виттоцци (Италия) – 56,2...

25. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.05,0

Скорострельность

1. Александра Меркушина (Украина) – 44,5 (1)

2. Ханна Оберг (Швеция) – 45,5 (2)

3. Лиза Виттоцци (Италия) – 46,5 (0)

4. Франциска Пройс (Германия) – 47,6 (1)

5. Суви Минккинен (Финляндия) – 48,4 (0)

6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 49,4 (4)

7. Доротея Вирер (Италия) – 50,0 (3)...

34. Осеан Мишлон (Франция) – 56,7 (0)...

37. Милена Тодорова (Болгария) – 57,1 (1)...

45. Лу Жанмонно (Франция) – 58,4 (1)...

52. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.00,3 (0)