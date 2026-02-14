Киркеэйде и Мишлон впервые стали призерами Олимпийских игр, у Жанмонно – третья медаль

Марен Киркеэйде завоевала первое в карьере золото Олимпиады.

Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде завоевала первую в карьере олимпийскую медаль. Она победила в спринте на Олимпийских играх-2026 в Италии.

Серебро взяла французская биатлонистка Осеан Мишлон , для которой это также первая медаль Олимпиады в карьере.

Бронзовым призером стала француженка Лу Жанмонно . Для нее это третья медаль Игр – ранее она взяла золото в смешанной эстафете с командой Франции, а также серебро в индивидуальной гонке.