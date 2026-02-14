Киркеэйде и Мишлон впервые стали призерами Олимпийских игр, у Жанмонно – третья медаль
Марен Киркеэйде завоевала первое в карьере золото Олимпиады.
Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде завоевала первую в карьере олимпийскую медаль. Она победила в спринте на Олимпийских играх-2026 в Италии.
Серебро взяла французская биатлонистка Осеан Мишлон, для которой это также первая медаль Олимпиады в карьере.
Бронзовым призером стала француженка Лу Жанмонно. Для нее это третья медаль Игр – ранее она взяла золото в смешанной эстафете с командой Франции, а также серебро в индивидуальной гонке.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
У Лу уже полный комплект.
В 22 года олимпийский чемпион, по юниором особо не выделялась. После первого полноценного сезона на второй не выпадает из топ-5, одна из лучших по скорости постоянно обставляя признанных бегунов пелотона, без спадов, стрельба при таком беге не страдает, даже наоборот, проблемная лежка резко вылечилась (прям как у Марте в свое время), психология в порядке, после провала может все забыть и отхреначить в стрельбе самых признанных стрелков мирового биатлона, последний круг вынесет любого (даже если потом будет блевать на финише красной жидкостью). Очень интересный профиль. Такого еще не было. Даже Нойнер и Далмайр так не могли хотя по юниорам было видно, что вот это настоящие звезды будущего. Лаура так очень долго подбиралась к топу, Нойнер быстрее но она показывала сумасшедшую скорость с самого детства.
Это ещё раз подтверждает что у норвежек постоянно есть хотя бы одна биатлонистка в топе мирового биатлона. У Тандревольд тоже ещё есть время переосмыслить и вернуться на прежний высокий уровень.
Ты веришь в то, что 5,5 миллионная Норвегия где миллион эмигрантов, которым дорога в зимние виды закрыта рождает беспрерывно таланты в биатлоне? Одна звезда уходит и как по мановению волшебной палочки зажигается новая? А в 80 миллионной Германии между звездами проходит много времени например
Мишелон Красотка) единственная француженка за кого можно переживать) кстати в первой олимпийской гонке жизни и сразу серебро)
К сожалению, только серебро, а не золото.
Да согласен) такая хорошенькая она и простая на вид,как девчонка с соседнего двора)
