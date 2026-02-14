112

❄️ Кубок Содружества. Сливко выиграла масс-старт, Резцова – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я

Биатлонистка Сливко победила в масс-старте на Кубке Содружества в Сочи.

Российская биатлонистка Виктория Сливко выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества в Сочи.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26

5-й этап

Сочи

Женщины

Масс-старт

1. Виктория Сливко – 40.10,6 (1)

2. Кристина Резцова – 3,8 (3)

3. Наталия Шевченко – 14,4 (4)

4. Динара Смольская (Беларусь) – 23,2 (2)

5. Анна Сола (Беларусь) – 30,8 (2)

6. Юлия Коваленко – 36,7 (2)

7. Тамара Дербушева – 44,7 (0)

8. Елизавета Бурундукова – 1.08,6 (4)

9. Ирина Казакевич – 1.19,3 (4)

10. Маргарита Болдырева – 1.30,6 (3)

11. Анастасия Зырянова – 1.44,8 (1)

12.. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 1.52,2 (4)

13. Виктория Метеля – 2.12,1 (1)

14. Анастасия Шевченко – 2.19,5 (4)...

20. Светлана Миронова – 3.43,0 (3)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Еще лет сколько-то назад, когда Сливко была главной красавицей нашего биатлона и ей приписывали роман с кем-то из федерации, что он ее лоббирует, я начал следить за ней в гонках. И хотя, конечно, ходом она никогда не была в топе, но ее бойцовские качества меня поразили. Точно не блатная, тогда подумал я) И сейчас она по-прежнему красотка вместе с Метелей и другими, конечно (все красотки), но и спортивный дух тоже никуда не делся. Вика просто умничка. Реально боец
Ответ Мамонт Философ
Еще лет сколько-то назад, когда Сливко была главной красавицей нашего биатлона и ей приписывали роман с кем-то из федерации, что он ее лоббирует, я начал следить за ней в гонках. И хотя, конечно, ходом она никогда не была в топе, но ее бойцовские качества меня поразили. Точно не блатная, тогда подумал я) И сейчас она по-прежнему красотка вместе с Метелей и другими, конечно (все красотки), но и спортивный дух тоже никуда не делся. Вика просто умничка. Реально боец
А я слежу за ней с первых её шагов в биатлоне. И особенно стала ей симпатизировать на фоне той травли, которую ей устроили здесь некоторые комментаторы (да и сейчас продолжают) и ещё за то, что её незаслуженно не включали в команду, хотя она проходила туда по рейтингу, что она никогда не боялась говорить правду, за то, что осталась предана своему тренеру, когда его убрали из сборной, за её открытость и дружелюбие к соперницам)
Виктория - настоящий спортивный биатлонный боец!
Ответ Мамонт Философ
Еще лет сколько-то назад, когда Сливко была главной красавицей нашего биатлона и ей приписывали роман с кем-то из федерации, что он ее лоббирует, я начал следить за ней в гонках. И хотя, конечно, ходом она никогда не была в топе, но ее бойцовские качества меня поразили. Точно не блатная, тогда подумал я) И сейчас она по-прежнему красотка вместе с Метелей и другими, конечно (все красотки), но и спортивный дух тоже никуда не делся. Вика просто умничка. Реально боец
Надолго ли? Вике 32 года уже. В этом сезоне скорость на лыжне заметно упала по сравнению с предыдущим. Хорошо бы это было "после болезни", а если "возрастное"?
но как красиво, эффектно, и мощно Шева отрезала белорусок от медалей
Ответ Винни-Грет
но как красиво, эффектно, и мощно Шева отрезала белорусок от медалей
Я тоже порадовалась! 👍👏
У Сливко в финишной спринтерской разборке наконец-то нормальная техника бега прорезалась.
Шевченко - это какая-то акула...
А главное, - все без соплей... Почему-то...
Ответ BeyPyrom
У Сливко в финишной спринтерской разборке наконец-то нормальная техника бега прорезалась. Шевченко - это какая-то акула... А главное, - все без соплей... Почему-то...
Сопли - это к норвежцам
Ответ BeyPyrom
У Сливко в финишной спринтерской разборке наконец-то нормальная техника бега прорезалась. Шевченко - это какая-то акула... А главное, - все без соплей... Почему-то...
В чем эта "нормальность" проявилась?
А так - в финишных разборках побеждает как правило "лось" более мелкого по фактуре спортсмена. Сливко - "лось", Крис - пигалица на ее фоне.
Есть ещё желающие простебать тихоходку Сливко?) Очень крутая гонка, вся тройка - супер.
Ответ volga_olga
Есть ещё желающие простебать тихоходку Сливко?) Очень крутая гонка, вся тройка - супер.
Она и есть тихоходка, у каждой спортсменки бывают плохие дни,Наташа Шевченко однажды тоже Сливко не догнала,но это не говорит о том,что Сливко сильнее.
Ответ volga_olga
Есть ещё желающие простебать тихоходку Сливко?) Очень крутая гонка, вся тройка - супер.
В чём суть вопроса? В том что эта "крутая" может победить если только остальные намажут? Очень круто... да
Мастер-класс от Натальи на последнем круге 🥉 отличная гонка с интригой до финиша. Это было классно!!!
Это что было???? У меня глаза на выкат. Офигеть. Вика!!!! Умирала на трассе и как сильно рванула перед финишем. Грамотно девчонка.
Вика, окрыленная победой Бажина, выдала конечно! Резцова наелась, на финиш сил не осталось. Наташа просто монстр на последнем круге! 🔥
Перед Викой снимаю шляпу. Какой Боец!!! Девчулька, с Победой. Офигенной победой. Эмоции зашкаливают.
Наташенька умничка, как она последний круг на зубах, вот жажда была догнать и медаль взять. С бронзой.
Какие гонки интересные! Как хочется, чтобы мы вернулись!
Эх, Наталью с её мощным последним кругом, посмотреть бы на КМ.
