❄️ Кубок Содружества. Сливко выиграла масс-старт, Резцова – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я
Российская биатлонистка Виктория Сливко выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества в Сочи.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26
5-й этап
Сочи
Женщины
Масс-старт
1. Виктория Сливко – 40.10,6 (1)
2. Кристина Резцова – 3,8 (3)
3. Наталия Шевченко – 14,4 (4)
4. Динара Смольская (Беларусь) – 23,2 (2)
5. Анна Сола (Беларусь) – 30,8 (2)
6. Юлия Коваленко – 36,7 (2)
7. Тамара Дербушева – 44,7 (0)
8. Елизавета Бурундукова – 1.08,6 (4)
9. Ирина Казакевич – 1.19,3 (4)
10. Маргарита Болдырева – 1.30,6 (3)
11. Анастасия Зырянова – 1.44,8 (1)
12.. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 1.52,2 (4)
13. Виктория Метеля – 2.12,1 (1)
14. Анастасия Шевченко – 2.19,5 (4)...
20. Светлана Миронова – 3.43,0 (3)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Виктория - настоящий спортивный биатлонный боец!
Шевченко - это какая-то акула...
А главное, - все без соплей... Почему-то...
А так - в финишных разборках побеждает как правило "лось" более мелкого по фактуре спортсмена. Сливко - "лось", Крис - пигалица на ее фоне.
Наташенька умничка, как она последний круг на зубах, вот жажда была догнать и медаль взять. С бронзой.