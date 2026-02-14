❄️ Кубок Содружества. Сливко выиграла масс-старт, Резцова – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я

Биатлонистка Сливко победила в масс-старте на Кубке Содружества в Сочи.

Российская биатлонистка Виктория Сливко выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества в Сочи. Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26 5-й этап Сочи Женщины Масс-старт 1. Виктория Сливко – 40.10,6 (1) 2. Кристина Резцова – 3,8 (3) 3. Наталия Шевченко – 14,4 (4) 4. Динара Смольская (Беларусь) – 23,2 (2) 5. Анна Сола (Беларусь) – 30,8 (2) 6. Юлия Коваленко – 36,7 (2) 7. Тамара Дербушева – 44,7 (0) 8. Елизавета Бурундукова – 1.08,6 (4) 9. Ирина Казакевич – 1.19,3 (4) 10. Маргарита Болдырева – 1.30,6 (3) 11. Анастасия Зырянова – 1.44,8 (1) 12.. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 1.52,2 (4) 13. Виктория Метеля – 2.12,1 (1) 14. Анастасия Шевченко – 2.19,5 (4)... 20. Светлана Миронова – 3.43,0 (3)