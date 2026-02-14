103

❄️ Кубок Содружества. Бажин победил в масс-старте, Халили – 2-й, Латыпов – 3-й

Биатлонист Бажин выиграл масс-старт на Кубке Содружества в Сочи.

Российский биатлонист Кирилл Бажин победил в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26

5-й этап

Сочи

Мужчины

Масс-старт

1. Кирилл Бажин – 41.45,6 (2)

2. Карим Халили – 37,8 (1)

3. Эдуард Латыпов – 42,5 (2)

4. Максим Воробей (Беларусь) – 59,3 (3)

5. Александр Поварницын – 1.09,6 (3)

6. Михаил Бурундуков – 1.12,8 (3)

7. Александр Корнев – 1.25,6 (5)

8. Антон Бабиков – 1.26,2 (2)

9. Ярослав Конкин – 1.36,3 (3)

10. Алексей Вагин – 1.40,3 (5)

11. Никита Лобастов (Беларусь) – 1.44,3 (3)

12. Александр Логинов – 2.01,4 (7)...

16. Антон Смольский (Беларусь) – 2.27,1 (4)

Смотришь на Серохвостова и вспоминаешь детство, когда с утра просыпаешься, за окном плохая погода, и так не хочется идти в школу. Сразу приходили в голову мысли, как бы прикинуться больным.
Этот бедолага и будущий покоритель ОИ один раз за десяток гонок нормально выступил и решил засейвиться в этом состоянии. Когда еще на подиум забежит.
Ряд остальных биатлонистов тоже не особо рады туману и дождю, но благо уже не школьники, поэтому выходят на старт.
Ответ maximus388
Смотришь на Серохвостова и вспоминаешь детство, когда с утра просыпаешься, за окном плохая погода, и так не хочется идти в школу. Сразу приходили в голову мысли, как бы прикинуться больным. Этот бедолага и будущий покоритель ОИ один раз за десяток гонок нормально выступил и решил засейвиться в этом состоянии. Когда еще на подиум забежит. Ряд остальных биатлонистов тоже не особо рады туману и дождю, но благо уже не школьники, поэтому выходят на старт.
Да, он и выглядит как дитё, и поведение такое же. У Хваоста есть природный талант, но нет ничего остального, что могло бы сделать его чемпионом - нет характера, упорства и воли. Посмотрите на Кентена Фийона. Или на Диггинз. Вот такой тип людей умеет достигать несмотря ни на что. У Дани одни покатушки-хохотушки, пару раз за сезон что-то покажет, чтоб не выперли, и опять вола пинать...
Зря в Сочи не бегают, тут вам и Оберхоф, и Антерсельва, и все времена года.
Пора заводить ник Сопли Серохвостова)
Логинов причём на этой сложной трассе бежит как угорелый. Но стрельба за гранью добра и зла.
Ответ volga_olga
Логинов причём на этой сложной трассе бежит как угорелый. Но стрельба за гранью добра и зла.
Вообще непонятно, как будто на стойке,кто то "дует" на винтовку.
Ну Халили и хмырь) Всю гонку пешком шёл и вот.
Как говорил эксперт, не стоит судить белорусов по одной гонке. Не стоит судить по двум гонкам. Не стоит видимо судить и по трём 😂😂😂 спринт не профильная дистанция, преследование и масс-старт видимо тоже. Хоть Воробей с цветами, лучший из белорусов с огромным отрывом.
Ответ P. S. S.
Как говорил эксперт, не стоит судить белорусов по одной гонке. Не стоит судить по двум гонкам. Не стоит видимо судить и по трём 😂😂😂 спринт не профильная дистанция, преследование и масс-старт видимо тоже. Хоть Воробей с цветами, лучший из белорусов с огромным отрывом.
Мне всё таки полагается, хоть они там и были в горах , но Сочинская трасса и горы это другое , как и для наших.
Ответ паби
Мне всё таки полагается, хоть они там и были в горах , но Сочинская трасса и горы это другое , как и для наших.
Ну бежали все на одной трассе в одинаковых условиях. Воробей из своих оказался более готов к этому. Провел здесь свой лучший этап. А остальных даже не видно было.
Латыпову нужно "спасибо большое" сервису за смазку сказать. 1 и 2 круг натягивал в подъёмы и по сути и создал этот отрыв, ну только Саня Логинов помог на 2 круге в горку, а Бажин спокойно на россиньолах на спусках уезжал и на выкате к 1 и 2 рубежам. Браво, Шипулин, Лёха Шевченко и сервис-бригада свердловской области. На 3 круге Латыпов в горной части на отсечке 8.0 км выигрывал у Бурундукова 6,5 секунд, а когда началась спусковая часть всё проиграл-и в итоге на коврик зашли одновременно. На 4 круге на том же самом месте( отсечка 11 км) у Эдуарда преимущество над Михаилом 1,5 сек, над группой Воробей-Халили-Лобастов 17 сек. Однако, вопреки логики, что мы видим, вдруг на коврик заскакивает Бурундуков с запасом в 3 секунды над Латыповым, а преследующая группа вместо 17 уже проигрывает 9-10 секунд.

Поэтому на последнем круге сразу всё стало понятно, что Карим победит. Единственный шанс у Латыпова был только один-убежать на подъёмах от Карима, но сил на это уже не было. Даже удивился, что с такими лыжами на спусках он поборолся аж практически до самого створа с самым крутым финишером страны Халили, ну и + открыл ему калитку, не закрыв ближний радиус перед последней прямой. Хотя, вероятнее всего, даже без этой ошибки с незакрытой калиткой, всё равно бы Карим победил. Всё-таки и на 4,5 года младше, и ростом выше.

Хотя в любом случае гонку Латыпов проиграл на 3 стойке -43 секунды!!!! стрелял и промахнулся последним выстрелом. Как говорится, горбатого могила исправит! Самый медленный стрелок в мире на стойке за последние 5-6 лет в мировом биатлоне. Это почетное звание Латыпова. Нужно отдельную медаль или орден ему за это вручить. Заслужил!!!!
Бажин красавчик! Это его сезон
Движения Карима поувереннее смотрятся. Видно возьмет финиш.
Ответ ОлесяОлеська
Движения Карима поувереннее смотрятся. Видно возьмет финиш.
Погода не под Эдика. Привет, Олеся!)
Ответ Rygeek
Погода не под Эдика. Привет, Олеся!)
Привет приветик Игорь. Отвлеклась и забыла ответить сразу, сейчас вспомнила. ))) Эдик наш иногда горе-луковое, может победить или проиграть в любую погоду.
не пора ли Смольскому снять жёлтую маечку?
