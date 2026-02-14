❄️ Кубок Содружества. Бажин победил в масс-старте, Халили – 2-й, Латыпов – 3-й
Биатлонист Бажин выиграл масс-старт на Кубке Содружества в Сочи.
Российский биатлонист Кирилл Бажин победил в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Сочи.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26
5-й этап
Сочи
Мужчины
Масс-старт
1. Кирилл Бажин – 41.45,6 (2)
2. Карим Халили – 37,8 (1)
3. Эдуард Латыпов – 42,5 (2)
4. Максим Воробей (Беларусь) – 59,3 (3)
5. Александр Поварницын – 1.09,6 (3)
6. Михаил Бурундуков – 1.12,8 (3)
7. Александр Корнев – 1.25,6 (5)
8. Антон Бабиков – 1.26,2 (2)
9. Ярослав Конкин – 1.36,3 (3)
10. Алексей Вагин – 1.40,3 (5)
11. Никита Лобастов (Беларусь) – 1.44,3 (3)
12. Александр Логинов – 2.01,4 (7)...
16. Антон Смольский (Беларусь) – 2.27,1 (4)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
103 комментария
Этот бедолага и будущий покоритель ОИ один раз за десяток гонок нормально выступил и решил засейвиться в этом состоянии. Когда еще на подиум забежит.
Ряд остальных биатлонистов тоже не особо рады туману и дождю, но благо уже не школьники, поэтому выходят на старт.
Поэтому на последнем круге сразу всё стало понятно, что Карим победит. Единственный шанс у Латыпова был только один-убежать на подъёмах от Карима, но сил на это уже не было. Даже удивился, что с такими лыжами на спусках он поборолся аж практически до самого створа с самым крутым финишером страны Халили, ну и + открыл ему калитку, не закрыв ближний радиус перед последней прямой. Хотя, вероятнее всего, даже без этой ошибки с незакрытой калиткой, всё равно бы Карим победил. Всё-таки и на 4,5 года младше, и ростом выше.
Хотя в любом случае гонку Латыпов проиграл на 3 стойке -43 секунды!!!! стрелял и промахнулся последним выстрелом. Как говорится, горбатого могила исправит! Самый медленный стрелок в мире на стойке за последние 5-6 лет в мировом биатлоне. Это почетное звание Латыпова. Нужно отдельную медаль или орден ему за это вручить. Заслужил!!!!