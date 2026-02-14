❄️ Кубок Содружества. Бажин победил в масс-старте, Халили – 2-й, Латыпов – 3-й

Биатлонист Бажин выиграл масс-старт на Кубке Содружества в Сочи.

Российский биатлонист Кирилл Бажин победил в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26

5-й этап

Сочи

Мужчины

Масс-старт

1. Кирилл Бажин – 41.45,6 (2)

2. Карим Халили – 37,8 (1)

3. Эдуард Латыпов – 42,5 (2)

4. Максим Воробей (Беларусь) – 59,3 (3)

5. Александр Поварницын – 1.09,6 (3)

6. Михаил Бурундуков – 1.12,8 (3)

7. Александр Корнев – 1.25,6 (5)

8. Антон Бабиков – 1.26,2 (2)

9. Ярослав Конкин – 1.36,3 (3)

10. Алексей Вагин – 1.40,3 (5)

11. Никита Лобастов (Беларусь) – 1.44,3 (3)

12. Александр Логинов – 2.01,4 (7)...

16. Антон Смольский (Беларусь) – 2.27,1 (4)