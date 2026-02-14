⚡ Олимпиада-2026. Биатлон. Киркеэйде победила в спринте, Мишлон – 2-я, Жанмонно – 3-я
Норвежская биатлонистка Марен Киркеэйде выиграла спринт на Олимпиаде-2026.
14 февраля на Олимпиаде-2026 прошла женская спринтерская гонка в биатлоне. Победу одержала норвежка Марен Киркеэйде.
Биатлон
Антхольц-Антерсельва, Италия
Женщины, спринт
1. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 20.40,8 (0)
2. Осеан Мишлон (Франция) – 3,8 (0)
3. Лу Жанмонно (Франция) – 23,7 (1)
4. Милена Тодорова (Болгария) – 40,0 (1)
5. Лиза Виттоцци (Италия) – 40,6 (0)
6. Суви Минккинен (Финляндия) – 49,6 (0)
7. Франциска Пройс (Германия) – 1.00,1 (1)
8. Камила Жук (Польша) – 1.09,3 (1)
9. Анна Андексер (Австрия) – 1.09,4 (0)
10. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1.11,8 (2)
11. Лора Христова (Болгария) – 1.13,3 (1)
Расписание биатлона на Олимпиаде-2026
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
458 комментариев
Тодорова и Христова в десятке. Сказал бы кто такое недели 2-3 назад, пальцем у виска бы покрутили
Пихлер бог, гениальный тренер
Тут уже специалисты-Ыхсперты Христовой пророчили непопадание в пасьют, а она 10-я.
Выдающийся финишный круг, заслужила
Фантастика! Завалила норгам стафу, но выпахала золото! Вот это - действительно круто.
Фантастический финиш Киркейде
Тодорова с одним обыгрывает Витоцци и Минкинен с нулями
Так она и в эстафете быстрее всех вроде пробежала
2 болгарки в топ 10, латышки 14 и 15, следом за ними датчанка. Олимпиада умеет удивлять
Марен крута, однозначно лучший финишер в пелотоне. Настоящая наследница Туры Бергер)
Финишер , то финишер, нервы только надо в узде держать, чтобы не настрелять , как в смешанке. Ведь может же стрелять.
За Доро
Кузьмина, Пройс, Вирер, этого будет не хватать
удачи итальянкам, и персонально Вирер 🤞
