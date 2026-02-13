«Сегодня меня занимали мысли только о гонке. Поговорим о спорте?» Лагрейд не стал отвечать на вопросы о личной жизни после бронзы на Олимпиаде
Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд после бронзы на Олимпиаде-2026 отказался отвечать на вопросы о личной жизни.
Сегодня норвежец взял бронзу в спринте. Ранее он стал третьим в индивидуальной гонке, после чего признался в интервью, что изменил своей девушке: «Я встретил любовь всей жизни, самую красивую и добрую девушку в мире, а три месяца назад совершил самую большую в жизни ошибку – изменил ей».
На следующий день Лагрейд извинился за свой рассказ и заявил, что больше не будет давать комментариев на эту тему.
«Думал только о гонке. О том, чтобы хорошо стрелять и быстро бежать. Сегодня меня занимали мысли только об этом. Поговорим о спорте?» – сказал Лагрейд на пресс-конференции.
«В последние дни я пытался отгородиться от всего и сосредоточиться на себе. Старался думать о том, на что могу повлиять здесь и сейчас.
Перед гонкой я получил сообщение от Тарьея Бо, в котором тот написал: «Если кто и может с этим справиться, так это ты, Стурла». Я воспринял это – и хотел сегодня показать, на что способен. Чувствую, что мне это удалось», – приводит слова Лагрейда NRK.