«Сегодня меня занимали мысли только о гонке. Поговорим о спорте?» Лагрейд не стал отвечать на вопросы о личной жизни после бронзы на Олимпиаде

Лагрейд: сегодня думал только о том, как хорошо стрелять и быстро бежать.

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд после бронзы на Олимпиаде-2026 отказался отвечать на вопросы о личной жизни.

Сегодня норвежец взял бронзу в спринте. Ранее он стал третьим в индивидуальной гонке, после чего признался в интервью, что изменил своей девушке: «Я встретил любовь всей жизни, самую красивую и добрую девушку в мире, а три месяца назад совершил самую большую в жизни ошибку – изменил ей».

На следующий день Лагрейд извинился за свой рассказ и заявил, что больше не будет давать комментариев на эту тему.

«Думал только о гонке. О том, чтобы хорошо стрелять и быстро бежать. Сегодня меня занимали мысли только об этом. Поговорим о спорте?» – сказал Лагрейд на пресс-конференции.

«В последние дни я пытался отгородиться от всего и сосредоточиться на себе. Старался думать о том, на что могу повлиять здесь и сейчас.

Перед гонкой я получил сообщение от Тарьея Бо, в котором тот написал: «Если кто и может с этим справиться, так это ты, Стурла». Я воспринял это – и хотел сегодня показать, на что способен. Чувствую, что мне это удалось», – приводит слова Лагрейда NRK.

Лагрейд и измена. Норвежец всколыхнул мировой биатлон