  Фийон-Майе сравнялся по количеству золота на Олимпиадах с Тихоновым, Гроссом и Свенсеном – по 4. Больше только у Йоханнеса Бо (5), Фуркада (6) и Бьорндалена (8)
Фийон-Майе сравнялся по количеству золота на Олимпиадах с Тихоновым, Гроссом и Свенсеном – по 4. Больше только у Йоханнеса Бо (5), Фуркада (6) и Бьорндалена (8)

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл четвертое золото Олимпийских игр в карьере. 

Сегодня он победил в спринте на Играх-2026 в Италии и сравнялся по количеству побед с советским биатлонистом Александром Тихоновым, немцами Рикко Гроссом и Свеном Фишером и норвежцем Эмилем Хегле Свенсеном.

Из женщин четыре победы на Олимпиадах на счету у белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой.

Больше золотых медалей в карьере у норвежца Йоханнеса Бо (5), француза Мартена Фуркада (6) и еще одного норвежца Уле Эйнара Бьорндалена (8). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Кентенище. Фийонище. Майетище.
Кентен вписал свое имя в Зал Славы мирового биатлона! Очень заслуженно.. это не только впечатляющие скиллы в биатлоне, но и замечательный характер..
Ответ checker
Кентен вписал свое имя в Зал Славы мирового биатлона! Очень заслуженно.. это не только впечатляющие скиллы в биатлоне, но и замечательный характер..
Увы, для официального попадания в Зал Славы не хватает личного золота ЧМ.
Если и радоваться за кого-то из иностранцев, так это за победу Кентена. Он не только достойный спортсмен, но и человек
Он по личным золотым 4-ый после монстров! Бьерна Фуры с Йохой по 3 золота.
Мой любимый биатлонист из ныне катающихся. Теперь официально великий 👍
Кентен легенда! Заслужил трудолюбием, не имея таланта Йоханнеса.
Может и Мартена настигнуть за эти ОИ. Молодец
В эстафете вполне себе шансы, если Жакелен как сегодня отстреляет.
Будет ещё гонка преследования у мужчин, может и пятую олимпийскую медаль возьмет, как знать, ну и эстафета мужская, хотя там с норвежцами будет сложновато бороться!
С шубычкм сравнивать нет смысла тогда бегали две, потом три гонки, а вот с современниками вполне. и он крут. не доминатор Кентен, но когда надо умеет подвестичь физически, собраться ментально и выдать результат. молодец.

если выигоает ещё и преследование и зстафету, это прям ВЕЛИКИМ станет. 🙏
Ответ Razboynick_86
С шубычкм сравнивать нет смысла тогда бегали две, потом три гонки, а вот с современниками вполне. и он крут. не доминатор Кентен, но когда надо умеет подвестичь физически, собраться ментально и выдать результат. молодец. если выигоает ещё и преследование и зстафету, это прям ВЕЛИКИМ станет. 🙏
Шубыч за 4 Олимпиады пробежал 4 индивидуальной ГОНКИ и 0 золота, у Кентена 1 золото ИГ 2022. Кентен в 33 года выиграл золото спринта сегодня, Шубычу было 33 года на ОИ1980, спринт так же проиграл. Шубыч ОЧ только в эстафетах, как и Гросс.
Ответ Razboynick_86
С шубычкм сравнивать нет смысла тогда бегали две, потом три гонки, а вот с современниками вполне. и он крут. не доминатор Кентен, но когда надо умеет подвестичь физически, собраться ментально и выдать результат. молодец. если выигоает ещё и преследование и зстафету, это прям ВЕЛИКИМ станет. 🙏
Смысла может и нет, но у Тихонова все 4 медали за эстафеты. За все индивидуальные гонки - одна медаль, на его первой олимпиаде, в 1968.
А в 1976 он умудрился на одной стрельбе получить 6 минут штрафа! За 5 выстрелов!
Не везло ему на олимпиадах в личных гонках
Рекомендуем