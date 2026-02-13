Фийон-Майе сравнялся по количеству золота на Олимпиадах с Тихоновым, Гроссом и Свенсеном – по 4. Больше только у Йоханнеса Бо (5), Фуркада (6) и Бьорндалена (8)

Фийон-Майе сравнялся по количеству золота на Олимпиадах с Тихоновым.

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл четвертое золото Олимпийских игр в карьере.

Сегодня он победил в спринте на Играх-2026 в Италии и сравнялся по количеству побед с советским биатлонистом Александром Тихоновым , немцами Рикко Гроссом и Свеном Фишером и норвежцем Эмилем Хегле Свенсеном .

Из женщин четыре победы на Олимпиадах на счету у белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой .

Больше золотых медалей в карьере у норвежца Йоханнеса Бо (5), француза Мартена Фуркада (6) и еще одного норвежца Уле Эйнара Бьорндалена (8).