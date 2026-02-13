Фийон-Майе сравнялся по количеству золота на Олимпиадах с Тихоновым, Гроссом и Свенсеном – по 4. Больше только у Йоханнеса Бо (5), Фуркада (6) и Бьорндалена (8)
Фийон-Майе сравнялся по количеству золота на Олимпиадах с Тихоновым.
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл четвертое золото Олимпийских игр в карьере.
Сегодня он победил в спринте на Играх-2026 в Италии и сравнялся по количеству побед с советским биатлонистом Александром Тихоновым, немцами Рикко Гроссом и Свеном Фишером и норвежцем Эмилем Хегле Свенсеном.
Из женщин четыре победы на Олимпиадах на счету у белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой.
Больше золотых медалей в карьере у норвежца Йоханнеса Бо (5), француза Мартена Фуркада (6) и еще одного норвежца Уле Эйнара Бьорндалена (8).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
если выигоает ещё и преследование и зстафету, это прям ВЕЛИКИМ станет. 🙏
А в 1976 он умудрился на одной стрельбе получить 6 минут штрафа! За 5 выстрелов!
Не везло ему на олимпиадах в личных гонках