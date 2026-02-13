Кентен Фийон-Майе: «Золото Олимпиады посвящаю своей девушке Лидии, с которой мы ждем ребенка»

Фийон-Майе: золото Олимпиады посвящаю своей девушке, мы ждем ребенка.

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе посвятил победу в спринте на Олимпиаде-2026 своей девушке.

«Я посвящаю победу своей девушке Лидии, с которой мы ждем ребенка. Сегодня я впервые говорю об этом.

Она поддерживает меня на протяжении всего времени, что мы вместе. Она замечательная.

У меня крутилось это в голове, пока я бежал. Я хотел сделать это для нее. И это придало мне сил», – сказал Фийон-Майе.