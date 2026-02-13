Кентен Фийон-Майе: «Золото Олимпиады посвящаю своей девушке Лидии, с которой мы ждем ребенка»
Фийон-Майе: золото Олимпиады посвящаю своей девушке, мы ждем ребенка.
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе посвятил победу в спринте на Олимпиаде-2026 своей девушке.
«Я посвящаю победу своей девушке Лидии, с которой мы ждем ребенка. Сегодня я впервые говорю об этом.
Она поддерживает меня на протяжении всего времени, что мы вместе. Она замечательная.
У меня крутилось это в голове, пока я бежал. Я хотел сделать это для нее. И это придало мне сил», – сказал Фийон-Майе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nordicmag
Кентен просто молодец! Скромный, без лишней заносчивости!
Хорошая девочка Лида (с)
Хороший подарок друг-другу сделали!
Как это мило. Счастья четырехкратному олимпийскому чемпиону Кентену и его девушке Лидии!
Ну как же классно! Лидии и малышу здоровья
Юзеры спортса списывали Кентена и советовали завершать карьеру ))
У юзеров спорта это традиция. Они только на хороший результат молятся.
А мог бы как лалгрейд, эхх…
тут уже дама в положении, не надо как Лагрейд))
Молодец, достоен уважения!
С небольшой оговорочкой - достоИн.
Что скажет своим дамам ))) Лагрейд взяв очередную медаль ОИ ? Или 2 серии не будет?
Какая прелесть :)
