Олимпиада-2026. Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в спринте, Фийон-Майе уступил 5 секунд, Жаклен – первый по скорострельности

Йоханнес Дале-Шевдал был быстрейшим на лыжне в спринте на Олимпиаде-2026.

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в спринте на Олимпийских играх в Милане. Олимпиада-2026 Антхольц, Италия Биатлон Спринт, мужчины Лыжный ход 1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 21.05,2 2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 5,3 3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 17,7 4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 21,1 5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 21,2 6. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 24,6 7. Эрик Перро (Франция) – 28,8 8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 34,6 9. Эмильен Жаклен (Франция) – 35,4 10. Томмазо Джакомель (Италия) – 42,9 Скорострельность 1. Эмильен Жаклен (Франция) – 39,3 (0) 2. Миха Довжан (Словения) – 40,2 (1) 3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 44,8 (2) 4. Симон Эдер (Австрия) – 45,2 (2) 5. Юстус Штрелов (Германия) – 46,1 (1) 6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 46,1 (0) 7. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 46,6 (0) 8. Теро Сеппяля (Финляндия) – 46,7 (2) 9. Олли Хииденсало (Финляндия) – 46,9 (0) 10. Благой Тодев (Болгария) – 46,9 (1)... 19. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 49,2 (0) 24. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 50,2 (0)... 26. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 50,6 (0)