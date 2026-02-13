Олимпиада-2026. Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в спринте, Фийон-Майе уступил 5 секунд, Жаклен – первый по скорострельности
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в спринте на Олимпийских играх в Милане.
Олимпиада-2026
Антхольц, Италия
Биатлон
Спринт, мужчины
Лыжный ход
1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 21.05,2
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 5,3
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 17,7
4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 21,1
5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 21,2
6. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 24,6
7. Эрик Перро (Франция) – 28,8
8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 34,6
9. Эмильен Жаклен (Франция) – 35,4
10. Томмазо Джакомель (Италия) – 42,9
Скорострельность
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 39,3 (0)
2. Миха Довжан (Словения) – 40,2 (1)
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 44,8 (2)
4. Симон Эдер (Австрия) – 45,2 (2)
5. Юстус Штрелов (Германия) – 46,1 (1)
6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 46,1 (0)
7. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 46,6 (0)
8. Теро Сеппяля (Финляндия) – 46,7 (2)
9. Олли Хииденсало (Финляндия) – 46,9 (0)
10. Благой Тодев (Болгария) – 46,9 (1)...
19. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 49,2 (0)
24. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 50,2 (0)...
26. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 50,6 (0)
Жаль его
Так хочется медаль с этих Игр ему
Удивил меня
Но, блин, как его накрыло на последнем круге, обидно очень
Его вид после гонки - просто сердце на куски, бедняга