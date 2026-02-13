  • Спортс
  • Олимпиада-2026. Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в спринте, Фийон-Майе уступил 5 секунд, Жаклен – первый по скорострельности
Йоханнес Дале-Шевдал был быстрейшим на лыжне в спринте на Олимпиаде-2026.

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в спринте на Олимпийских играх в Милане.

Олимпиада-2026

Антхольц, Италия

Биатлон

Спринт, мужчины

Лыжный ход

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 21.05,2

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 5,3

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 17,7

4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 21,1

5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 21,2

6. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 24,6

7. Эрик Перро (Франция) – 28,8

8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 34,6

9. Эмильен Жаклен (Франция) – 35,4

10. Томмазо Джакомель (Италия) – 42,9

Скорострельность

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 39,3 (0)

2. Миха Довжан (Словения) – 40,2 (1)

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 44,8 (2)

4. Симон Эдер (Австрия) – 45,2 (2)

5. Юстус Штрелов (Германия) – 46,1 (1)

6. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 46,1 (0)

7. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 46,6 (0)

8. Теро Сеппяля (Финляндия) – 46,7 (2)

9. Олли Хииденсало (Финляндия) – 46,9 (0)

10. Благой Тодев (Болгария) – 46,9 (1)...

19. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 49,2 (0)

24. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 50,2 (0)...

26. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 50,6 (0)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Жаклен за счет скорострельности задел еще сделал, но и этого не хватило(
Жаль его
Так хочется медаль с этих Игр ему
Ответ 4AIKA
Жаклен за счет скорострельности задел еще сделал, но и этого не хватило( Жаль его Так хочется медаль с этих Игр ему
в контактных гонках он сильнее . Если не будет много ошибаться , 100% в преследовании будет на подиуме
Ответ 4AIKA
Жаклен за счет скорострельности задел еще сделал, но и этого не хватило( Жаль его Так хочется медаль с этих Игр ему
Даёшь Жаклена в эстафету!
Стрельба Эмильена - это нечто, конечно 🤯 очень жаль, что мимо топ-3
Ответ NiKsana
Стрельба Эмильена - это нечто, конечно 🤯 очень жаль, что мимо топ-3
Агаа, я не успела моргнуть, а он уже закидывал винтовку за плечи, палил будто просто так, а попадал ведь
Удивил меня
Но, блин, как его накрыло на последнем круге, обидно очень
Ответ 4AIKA
Агаа, я не успела моргнуть, а он уже закидывал винтовку за плечи, палил будто просто так, а попадал ведь Удивил меня Но, блин, как его накрыло на последнем круге, обидно очень
Да-да, у меня тоже такое чувство было, я просто не представляю, как там можно так быстро прицелиться))
Его вид после гонки - просто сердце на куски, бедняга
Ах, Эмильен, Эмильен 😭
Ответ Солнце Неспящих
Ха, Эдер пылит ещё.
сезон хороший был, но олимпиада неудачная, не подходит место или с пиком промахнулся, но прямо чё-то слабо
Й.Дале на ОИ в отличной форме, финишные круги феноменально пробегает, побольше бы точности!
побил рекорд лизы витоцци в этом сезоне, она за 39.7 отстрелялась в рупольдинге
Рекомендуем