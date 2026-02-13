Наталия Шевченко: «Готова тренироваться еще 4 года, чтобы подготовиться к следующей Олимпиаде»
Биатлонистка Шевченко: будем готовиться к Олимпиаде-2030.
Российская биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, что готова тренироваться до Олимпиады-2030.
– Четыре года я готова еще тренироваться, также отдаваться на каждой тренировке, чтобы подготовиться к следующей Олимпиаде. Мне будет 29 лет – это прекрасный возраст для олимпийского золота. Поэтому будем готовиться.
– Другие девушки на тебя смотрят и думают: «Ей‑то чего? Она замужем, есть любимый мужчина. Спокойно ушла в декрет, родила ребенка, вернулась, а там уже как карта ляжет». Вы рассматриваете такой вариант?
– Да, конечно. И как раз этим и займусь (улыбается). Четыре года есть. Есть время и семьей позаниматься и подготовиться, – сказала Шевченко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Давай, Наташа, все успевай, план отличный)
Ну, золото ей не светит, конечно.
а вдруг?
белорусски нахаляву держат олимпи...ветеор не туда подул...вентилятор..
Рекомендуем