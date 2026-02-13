  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Наталия Шевченко: «Готова тренироваться еще 4 года, чтобы подготовиться к следующей Олимпиаде»
14

Наталия Шевченко: «Готова тренироваться еще 4 года, чтобы подготовиться к следующей Олимпиаде»

Биатлонистка Шевченко: будем готовиться к Олимпиаде-2030.

Российская биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, что готова тренироваться до Олимпиады-2030.

– Четыре года я готова еще тренироваться, также отдаваться на каждой тренировке, чтобы подготовиться к следующей Олимпиаде. Мне будет 29 лет – это прекрасный возраст для олимпийского золота. Поэтому будем готовиться.

– Другие девушки на тебя смотрят и думают: «Ей‑то чего? Она замужем, есть любимый мужчина. Спокойно ушла в декрет, родила ребенка, вернулась, а там уже как карта ляжет». Вы рассматриваете такой вариант?

– Да, конечно. И как раз этим и займусь (улыбается). Четыре года есть. Есть время и семьей позаниматься и подготовиться, – сказала Шевченко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Олимпиада-2030
logoсборная России жен
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Давай, Наташа, все успевай, план отличный)
Ну, золото ей не светит, конечно.
Ответ fewral
Ну, золото ей не светит, конечно.
а вдруг?
Ответ vanek123
а вдруг?
белорусски нахаляву держат олимпи...ветеор не туда подул...вентилятор..
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Содружества. Общий зачет. Резцова лидирует, Наталия Шевченко – 2-я, Сливко – 3-я
вчера, 20:38
❄️ Кубок Содружества. Наталия Шевченко выиграла гонку преследования, Халили – 2-я, Резцова – 3-я
12 февраля, 11:00
❄️ Кубок Содружества. Халили выиграла спринт, Резцова – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я, Смольская – 4-я, Сливко – 5-я
11 февраля, 11:39
Рекомендуем
Главные новости
Антон Шипулин: «Если для того, чтобы наших спортсменов перестали унижать «нейтральным статусом», нужно вернуть медали, я готов отдать все»
сегодня, 17:30
Олимпиада-2026. Биатлон. Эстафета. Ботн и Лагрейд выступят за Норвегию, Фийон-Майе и Перро – за Францию, Понсилуома и Самуэльссон – за Швецию
сегодня, 16:40
Расписание биатлона на Олимпиаде-2026
сегодня, 10:25
Биатлонистки Хеттих-Вальц, Фойгт и Йислова получили пищевое отравление во время Олимпиады-2026
сегодня, 10:13
Клэбо взял 9-е золото, Петросян прилетела в Милан, историческая победа Италии в биатлоне и другие олимпийские новости
сегодня, 06:00
Кубок Содружества. Общий зачет. Латыпов лидирует, Смольский – 2-й, Бажин – 3-й
вчера, 20:42
Кубок Содружества. Общий зачет. Резцова лидирует, Наталия Шевченко – 2-я, Сливко – 3-я
вчера, 20:38
Касперович о медалях Сочи-2014 в эстафете: «Очень уважаю Шипулина, но должна быть справедливость: нарушили – верните»
вчера, 20:34
Суви Минккинен: «Когда Киркеэйде поравнялась со мной, я подумала: если смогу продержаться рядом, шанс будет»
вчера, 16:08
Лиза Виттоцци: «Не думала, что доберусь до золота, потому что уровень конкуренции очень высок. Но я отлично справилась на рубеже»
вчера, 15:56
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно вышла на 2-е место, Ханна Оберг – 3-я
18 января, 12:24
Рекомендуем