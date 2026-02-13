Виктор Майгуров: «Уверен, что со следующего сезона мы будем выступать на международных соревнованиях»

Майгуров: уверен, что со следующего сезона мы будем выступать на мировой арене.

Президент Союза биатлонистов России (СБР ) Виктор Майгуров высказался об апелляции на недопуск россиян в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Есть определенный регламент, Международный союз биатлонистов (IBU ) максимально оттягивает формирование своей позиции на наш иск. Насколько я понимаю, это два месяца. В ближайшее время дата так или иначе должна быть определена. Конечно, это уже будет после Олимпийских игр, и этот сезон мы, естественно, пропускаем.

Что касается сроков подачи иска, то здесь у нас была общая стратегия с Министерством спорта РФ, с Олимпийским комитетом России. Так как наш иск был еще связан совокупно с Паралимпийским комитетом России, поскольку биатлонисты-паралимпийцы тоже относятся к IBU. В общем, подали тогда, когда с нашей стороны было все готово», – сказал Майгуров.

«Если мы обратим внимание на FIS, то после подачи иска рассмотрение – буквально через неделю или дней 10. Все зависит от международной федерации, насколько они не то чтобы лояльны, а открыты к общению и хотели бы видеть тех или иных спортсменов, насколько они придерживаются олимпийских принципов, что спорт должен быть вне политики.

В биатлоне, к сожалению, пока не так, но я уверен, что так или иначе со следующего сезона мы уже будем выступать на международных соревнованиях», – добавил глава СБР.