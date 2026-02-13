44

9-летняя дочь Бьорндалена и Домрачевой стала четвертой на соревнованиях в Беларуси

Ксения Бьорндален, 9-летняя дочь многократных олимпийских чемпионов Уле Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой, приняла участие в детском турнире по биатлону «Снежный снайпер» в белорусских Раубичах.

Ксения заняла четвертое место в спринте среди девочек младшего возраста. На двух огневых рубежах она не допустила промахов и пришла к финишу с отставанием в 27,8 секунды от победительницы.

Юные спортсменки преодолели три круга по 600 метров. Согласно формату соревнований, биатлонистки бежали без винтовок, которые ждали их на огневых рубежах.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Первые три места занял Александр Григорьевич 😁
Ответ Winterburn
Первые три места занял Александр Григорьевич 😁
Коля там тоже участвовал, но далеко не всегда выигрывал. До папы далеко)
Ответ Winterburn
Первые три места занял Александр Григорьевич 😁
Ну или его три тына: Виктор Дмитрий и Николай.
Точно смена подрастает! 👍👍👍
В России проводят соревнования среди таких малышей?
Ответ SEVEN_
В России проводят соревнования среди таких малышей?
В Беларуси
Ответ SEVEN_
В России проводят соревнования среди таких малышей?
конечно. вот к примеру https://www.bogaliskimircup.ru/program
Учитывая генетику, не удивился бы, если бы дочка в 9 лет заняла 4 место на взрослом чемпионате Беларуси
подрастающая биатлонистка Ксения Бьорндален, чудны дела твои господи.
Боромир бы был бы первым!
а выступать за чью сборную будет?
Вау уже 9 лет, папа с мамой только вчера бегали на КМ. Время куда ты так летишь?
Ответ Chernich
Вау уже 9 лет, папа с мамой только вчера бегали на КМ. Время куда ты так летишь?
Дааа, кажется, что только вчера ещё бурно обсуждали роман Уле и Дашки 🙈 моргнули и уже их 9летняя дочь на лыжне...
Умничка Ксюша так держать, ещё всё впереди 💐🥀🌹🌷
Ксения Бьорндалечева.
Ответ гилберт
Ксения Бьорндалечева.
*Уле
