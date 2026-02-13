9-летняя дочь Бьорндалена и Домрачевой стала четвертой на соревнованиях в Беларуси

9-летняя дочь Бьорндалена и Домрачевой стала 4-й на турнире в Раубичах.

Ксения Бьорндален, 9-летняя дочь многократных олимпийских чемпионов Уле Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой , приняла участие в детском турнире по биатлону «Снежный снайпер» в белорусских Раубичах.

Ксения заняла четвертое место в спринте среди девочек младшего возраста. На двух огневых рубежах она не допустила промахов и пришла к финишу с отставанием в 27,8 секунды от победительницы.

Юные спортсменки преодолели три круга по 600 метров. Согласно формату соревнований, биатлонистки бежали без винтовок, которые ждали их на огневых рубежах.