Анна Богалий: «Верю в Коростелева, он может побороться за медаль на Олимпиаде»

Богалий: верю, что Коростелев сможет побороться за медаль на Олимпиаде.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказалась о шансах российского лыжника Савелия Коростелева на Олимпиаде в Италии.

«Я все-таки надеюсь, что у нас будет [медаль], что Савелий в нее заедет. Сегодня гонка стартует после обеда, может быть, будет еще одна дисциплина, у него есть возможность. Если рассматривать 13 спортсменов, самый реальный – это он. Может, не победит, но серебро-бронзу [может взять].

Я смотрела, как Савелий боролся в скиатлоне, очень хотелось, чтобы он дотерпел. Но это опыт, самый дорогой, что он сейчас получает.

В общем я верю в Савелия, он может побороться за медаль», – сказала Богалий.

На Играх также выступает российская лыжница Дарья Непряева.

«Они молодые, это замечательно, что они имеют такой опыт. Здорово, что они борются на таком уровне. Если кто-то пишет и говорит, что вы там что-то проигрываете, я считаю, что они вообще победители.

Погода все-таки на стороне [европейцев], она европейская и очень быстрая. Это не Пхенчхан и не Пекин, когда была тяжелая погода и мы за счет силовой подготовки [имели преимущество]. Тут много нюансов.

Я верю в Савелия, который может побороться за медаль. Дарье надо еще подрасти немножко», – добавила экс-биатлонистка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Так он уже поборолся.
