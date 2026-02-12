  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • ❄️ Кубок Содружества. Халили выиграл гонку преследования, Бажин – 2-й, Серохвостов – 3-й
67

12 февраля на этапе Кубка Содружества в Сочи прошла мужская гонка преследования. Победу одержал Карим Халили.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26

5-й этап

Сочи

Мужчины

Гонка преследования

1. Карим Халили – 34.05,0 (3)

2. Кирилл Бажин – 6,5 (3)

3. Даниил Серохвостов – 34,1 (1)

4. Эдуард Латыпов – 48,0 (4)

5. Александр Корнев – 48,9 (2)

6. Максим Воробей (Беларусь) – 49,1 (2)

7. Антон Бабиков – 56,7 (3)

8. Максим Цветков – 58,7 (2)

9. Евгений Сидоров – 1.11,6 (3)

10. Антон Смольский (Беларусь) – 1.11,7 (2)

11. Иван Колотов – 1.29,9 (2)

12. Кирилл Стрельцов – 1.40,4 (2)

13. Алексей Вагин – 1.46,8 (2)

14. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 1.54,9 (1)

15. Роман Сурнев – 1.57,6 (6)

16. Александр Логинов – 1.58,4 (4)

18. Александр Поварницын – 2.20,3 (6)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Бажин удивляет, из середняка благодаря грамотной работе превратился в одного из самых сильных и стабильных в России.
А что с Коноваловым случилось? Упал? Уходил в борьбе за топ 6, а приехал 27
Ответ Nekit2002
А что с Коноваловым случилось? Упал? Уходил в борьбе за топ 6, а приехал 27
Да, тоже всё на финише его ждала, думала в пятерку забежит. Этот 🤡Гу даже не заметил.
Упал видимо серьезно.
А можно сделать специально для Логинова гонки только с лежками?))
Ответ volga_olga
А можно сделать специально для Логинова гонки только с лежками?))
Хотя бы с дополнительным кругом.
как же задолбал Латыпов)
Карима с золотом!Кирилла с серебром! Даню с бронзой!Ребят с цветами!
Молодчина Карим! Прекрасная победа! Ну и заслужил свою бронзу Серохвостов! И снова князь серебряный Бажин!
Серый хвост молодец все-таки.

Стрельба Логинова - обнять и плакать. Неужели некому помочь или сам за столько лет не подобрал ключа к своей стойке? Умел же справляться в свое время.
Бажин как монумент.
я уж и забыл, что есть такой биатлонист Поршнев)
упустил Бажин свой шанс
