❄️ Кубок Содружества. Халили выиграл гонку преследования, Бажин – 2-й, Серохвостов – 3-й
12 февраля на этапе Кубка Содружества в Сочи прошла мужская гонка преследования. Победу одержал Карим Халили.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26
5-й этап
Сочи
Мужчины
Гонка преследования
1. Карим Халили – 34.05,0 (3)
2. Кирилл Бажин – 6,5 (3)
3. Даниил Серохвостов – 34,1 (1)
4. Эдуард Латыпов – 48,0 (4)
5. Александр Корнев – 48,9 (2)
6. Максим Воробей (Беларусь) – 49,1 (2)
7. Антон Бабиков – 56,7 (3)
8. Максим Цветков – 58,7 (2)
9. Евгений Сидоров – 1.11,6 (3)
10. Антон Смольский (Беларусь) – 1.11,7 (2)
11. Иван Колотов – 1.29,9 (2)
12. Кирилл Стрельцов – 1.40,4 (2)
13. Алексей Вагин – 1.46,8 (2)
14. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 1.54,9 (1)
15. Роман Сурнев – 1.57,6 (6)
16. Александр Логинов – 1.58,4 (4)
18. Александр Поварницын – 2.20,3 (6)
Упал видимо серьезно.
Стрельба Логинова - обнять и плакать. Неужели некому помочь или сам за столько лет не подобрал ключа к своей стойке? Умел же справляться в свое время.