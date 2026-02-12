  • Спортс
  ❄️ Кубок Содружества. Наталия Шевченко выиграла гонку преследования, Халили – 2-я, Резцова – 3-я
65

Наталия Шевченко выиграла пасьют на Кубке Содружества в Сочи.

12 февраля на этапе Кубка Содружества в Сочи прошла женская гонка преследования.

1. Анастасия Халили

2. Кристина Резцова – 0,11

3. Наталия Шевченко – 0,47

4. Динара Смольская (Беларусь) – 0,56

5. Виктория Сливко – 1,02

6. Инна Терещенко – 1,09

7. Екатерина Мошкова – 1,16

8. Алина Плицева – 1,33

9. Анастасия Гришина – 1,34

10. Елизавета Фролова – 1,36

11. Елизавета Бурундукова – 1,39

12. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 1,41

13. Анна Сола (Беларусь) – 1,43

14. Анастасия Егорова – 1,50

15. Виктория Метеля – 2,01

16. Жанна Максимович – 2,17

17. Ирина Казакевич – 2,18

18. Полина Шевнина – 2,19

19. Анастасия Зырянова – 2,23

20. Светлана Миронова – 2,26

21. Анастасия Шевченко – 2,27

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс
65 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В Сочи увеличился разрыв между лидерами и остальными. Все-таки трасса только для топов.
Да, Наталья выиграет. Но как хотелось увидеть ее противостояние с Халили на закл. круге. Кто кого!
Наталью Шевченко с победой, молодец, Скорость, Точность, Характер!
Но, конечно, если бы все втроем ушли на финиш, был бы огонь.
Наташеньку с Победой! Безумно рада за неё, да ещё все нулики. Настя Халили умничка, не получилось тоже сделать дубль, но 2-е место тоже хорошее.
Иринка Казакевич поднялась хорошо.
Сам удивляюсь, но женский биатлон на Кубке России и Кубке Содружества интересней чем мужской, конкуренция выше, выступают спортсменки ровнее, приятно смотреть!
Ответ sergey2022
Сам удивляюсь, но женский биатлон на Кубке России и Кубке Содружества интересней чем мужской, конкуренция выше, выступают спортсменки ровнее, приятно смотреть!
Мужиков сильнее прибило отсутствие мотивации, высоких целей. Ну и объективно сильные биатлонистки подобрались, как никогда
Ответ sergey2022
Сам удивляюсь, но женский биатлон на Кубке России и Кубке Содружества интересней чем мужской, конкуренция выше, выступают спортсменки ровнее, приятно смотреть!
мне тоже кажется, уровень дам выше. Есть прям элита, стабильные призёры. Девчкони бы на Мире не затерялись, борьба за десятку и цветы с порога. Мужики какие-то совсем нестабильные в массе своей. Сегодня на подиуме, на следующем этапе 20-е места. И это на водокачке! на мире бы нередко всякие 40-е места занимали, часто проваливаясь... Латыпов стабилен...своим стояками и промахами, сильно не заваливает гонки, но и побед -подиумов как-то немного.
Не прав был вчера в том, что Наталии будет сложно бороться с Анастасией. Пока идет битва равных соперников. Я не исключаю и Кристину.Все трое молодцы.
Красивая, зрелищная гонка получилась у наших девушек! Наташу с победой, Настю с серебром и Крис с бронзой! Спасибо!
Вот Резцова, Шевченко Наташа и Халили сегодня бы не потерялись на ОИ, а белорусы...что-то непонятное и невнятное.🤨
Метеля совсем скисла, бежать надо от хвостатого)
Ответ Винни-Грет
Метеля совсем скисла, бежать надо от хвостатого)
Или вместе ехать на сноубордах кататься.
