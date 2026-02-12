❄️ Кубок Содружества. Наталия Шевченко выиграла гонку преследования, Халили – 2-я, Резцова – 3-я
12 февраля на этапе Кубка Содружества в Сочи прошла женская гонка преследования.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26
5-й этап
Сочи
Женщины
Гонка преследования
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Анастасия Халили
2. Кристина Резцова – 0,11
3. Наталия Шевченко – 0,47
4. Динара Смольская (Беларусь) – 0,56
5. Виктория Сливко – 1,02
6. Инна Терещенко – 1,09
7. Екатерина Мошкова – 1,16
8. Алина Плицева – 1,33
9. Анастасия Гришина – 1,34
10. Елизавета Фролова – 1,36
11. Елизавета Бурундукова – 1,39
12. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 1,41
13. Анна Сола (Беларусь) – 1,43
14. Анастасия Егорова – 1,50
15. Виктория Метеля – 2,01
16. Жанна Максимович – 2,17
17. Ирина Казакевич – 2,18
18. Полина Шевнина – 2,19
19. Анастасия Зырянова – 2,23
20. Светлана Миронова – 2,26
21. Анастасия Шевченко – 2,27
Расписание трансляций пятого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи
Иринка Казакевич поднялась хорошо.