  Вольфганг Пихлер: «Я считаю, что выступать сейчас российские спортсмены не должны. На данном этапе это ошибка»
89

Бывший тренер сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер заявил, что российские спортсмены не должны сейчас участвовать в международных соревнованиях. 

– Маркус Крамер вспоминает работу в России как один из лучших периодов в карьере. А как вы?

– Это было очень классно. Я люблю Россию. Но не сейчас. Не в момент, когда идут боевые действия. За время работы в вашей стране я приобрел много отличных друзей. У нас был отличный коллектив. Команда Пихлера (сказал по-русски)! Но сейчас другая ситуация. Когда читаю новости, вижу фотографии происходящего – мне очень больно.

– Должны ли российские биатлонисты участвовать сейчас на Олимпиаде?

– Мое мнение, что до окончания боевых действий – нет. Я не русофоб. Открыт для разговоров. Вы сами знаете, что мне можно позвонить в любой момент. Но при нынешних раскладах я не вижу россиян на международных стартах.

– А юниоров?

– Без разницы. Я знаю российскую систему, все решает Министерство спорта. Мне жаль персонально атлетов. Но пока должно быть так.

– В лыжах выступают Коростелев и Непряева – никаких проблем. 

– Это ошибка. Российские спортсмены не должны участвовать вообще. Прекратятся боевые действия – и тогда все изменится. Мне жаль спортсменов, которые не виноваты, друзей – а у меня очень хорошие друзья в России. Но пока – только так.

– Атлеты же ничего не решают. Политика – одно, спорт – другое.

– Но успехи спортсменов будут использоваться как пропаганда. Я знаю, как это работает в России. 

– В мире сейчас более 10 военных конфликтов. 

– Я понимаю, к чему вы клоните. Я слежу за тем, что происходит с Гренландией. Но это другое. Посмотрите фото происходящего каждый день. Нужно как-то остановить это. 

– Атлеты не могут ничего остановить. Во многих видах уже активно выступают – и налаживают мосты. Разве не в этом смысл спорта?

– Я считаю, что выступать сейчас российские спортсмены не должны. На данном этапе – ошибка. Простите, ничего личного, – сказал Пихлер.

Пихлер пережил кому. И привел к олимпийской медали… Болгарию!

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс
89 комментариев
"Но это другое"
Все понятно с этим господином
Ответ artpal
"Но это другое" Все понятно с этим господином
Я рад, что понятно
Но воз и ныне там
"Я слежу за тем, что происходит. Но это другое."
Да вы серьезно,а?! Другое, понимаете!!! Слов нет, одни эмоции.
Ответ Proxima0107
"Я слежу за тем, что происходит. Но это другое." Да вы серьезно,а?! Другое, понимаете!!! Слов нет, одни эмоции.
А что с Гренландией идет война?
Ответ Alexx 83
А что с Гренландией идет война?
Похищение президентов, открытое воровство ресурсов другой страны, запугивание стран военными операциями и бесконтрольными санкциями. В конце концов поддержка в уничтожении 50 тысяч мирных жителей. Этого недостаточно? И что вы со своей Гренландий заладили, вам непонятно , что даже если Америка введет туда войска, никто ничего им не сделает!
Недопуск спортсменов тоже прекрасно используется как пропаганда.
Ответ makuvat
Недопуск спортсменов тоже прекрасно используется как пропаганда.
Он не додумался до этого. А Израиль это тоже «другое», жаль не спросили.
Немцы миротворцы))
Конечно не должны!
Вот если русское государство позволит подобным Пихлерам украсть все свои ресурсы и превратится в немощную страну, о которой всякая неолиберальная глобалистская соя будет вытирать ноги, тогда да, тогда русские станут хорошими и все снова будут восхищаться "загадочной русской душой" как в 90-х, когда страна стояла на коленях.
Вы же все мечтаете поработить Россию и поживиться ее ресурсами, все что вы умете, паразиты поганые
Ответ Vakhore
Конечно не должны! Вот если русское государство позволит подобным Пихлерам украсть все свои ресурсы и превратится в немощную страну, о которой всякая неолиберальная глобалистская соя будет вытирать ноги, тогда да, тогда русские станут хорошими и все снова будут восхищаться "загадочной русской душой" как в 90-х, когда страна стояла на коленях. Вы же все мечтаете поработить Россию и поживиться ее ресурсами, все что вы умете, паразиты поганые
Комментарий скрыт
Ответ Vakhore
Конечно не должны! Вот если русское государство позволит подобным Пихлерам украсть все свои ресурсы и превратится в немощную страну, о которой всякая неолиберальная глобалистская соя будет вытирать ноги, тогда да, тогда русские станут хорошими и все снова будут восхищаться "загадочной русской душой" как в 90-х, когда страна стояла на коленях. Вы же все мечтаете поработить Россию и поживиться ее ресурсами, все что вы умете, паразиты поганые
Не позволим поработить, поживиться и украсть кому-попало, только избранным, только своим.
Понятно, в других конфликтах спортсмены не виноваты, но в случае России это не действует. Чувствуется мир, основанный на правилах🤡
Почему тогда украинцы могут выступать на Олимпиаде? Постоянно обстрелы, беспилотники, по нашим городам бьют. Не по военным объектам, а по гражданским.
Ответ Простой человек
Почему тогда украинцы могут выступать на Олимпиаде? Постоянно обстрелы, беспилотники, по нашим городам бьют. Не по военным объектам, а по гражданским.
ну другое, понимаешь, это другое (с)
Ответ горбатый видеосудья
ну другое, понимаешь, это другое (с)
Понятно что дали им полный карт-бланш- "делайте что хотите мы (ЕС) ничего не слышим не видим".
Вообще гениально. Вот смотришь там кавказцы гордятся собой, евреи и американцы всегда богоизбранные, град на холме... Но стоит, пусть даже скромненько, русским помахать флагом, сказать, что у страны и народа великая история и культура - всё пропаганда, национализм и что похуже😁
«Я слежу за тем, что происходит с Гренландией. Но это другое»

Эх, Пихлер. Такой гениальный тренер. Но, как и все, мыслит насчет политики однобоко
Ответ MoleculaRU
«Я слежу за тем, что происходит с Гренландией. Но это другое» Эх, Пихлер. Такой гениальный тренер. Но, как и все, мыслит насчет политики однобоко
Какой он гениальный показала работа с нашей сборной: "Без допинга быстрее бежать нельзя"(с)
Раз идут боевые действия, то и украинцев быть не должно
