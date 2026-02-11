Вольфганг Пихлер: «Я считаю, что выступать сейчас российские спортсмены не должны. На данном этапе это ошибка»

Пихлер: я считаю, что выступать сейчас российские спортсмены не должны.

Бывший тренер сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер заявил, что российские спортсмены не должны сейчас участвовать в международных соревнованиях.

– Маркус Крамер вспоминает работу в России как один из лучших периодов в карьере. А как вы?

– Это было очень классно. Я люблю Россию. Но не сейчас. Не в момент, когда идут боевые действия. За время работы в вашей стране я приобрел много отличных друзей. У нас был отличный коллектив. Команда Пихлера (сказал по-русски)! Но сейчас другая ситуация. Когда читаю новости, вижу фотографии происходящего – мне очень больно.

– Должны ли российские биатлонисты участвовать сейчас на Олимпиаде?

– Мое мнение, что до окончания боевых действий – нет. Я не русофоб. Открыт для разговоров. Вы сами знаете, что мне можно позвонить в любой момент. Но при нынешних раскладах я не вижу россиян на международных стартах.

– А юниоров?

– Без разницы. Я знаю российскую систему, все решает Министерство спорта. Мне жаль персонально атлетов. Но пока должно быть так.

– В лыжах выступают Коростелев и Непряева – никаких проблем.

– Это ошибка. Российские спортсмены не должны участвовать вообще. Прекратятся боевые действия – и тогда все изменится. Мне жаль спортсменов, которые не виноваты, друзей – а у меня очень хорошие друзья в России. Но пока – только так.

– Атлеты же ничего не решают. Политика – одно, спорт – другое.

– Но успехи спортсменов будут использоваться как пропаганда. Я знаю, как это работает в России.

– В мире сейчас более 10 военных конфликтов.

– Я понимаю, к чему вы клоните. Я слежу за тем, что происходит с Гренландией. Но это другое. Посмотрите фото происходящего каждый день. Нужно как-то остановить это.

– Атлеты не могут ничего остановить. Во многих видах уже активно выступают – и налаживают мосты. Разве не в этом смысл спорта?

– Я считаю, что выступать сейчас российские спортсмены не должны. На данном этапе – ошибка. Простите, ничего личного, – сказал Пихлер.

