Вольфганг Пихлер: «Медаль Христовой – фантастика. Самая неожиданная в моей карьере»

Пихлер: медаль Христовой – фантастика. Самая неожиданная в моей карьере.

Тренер сборной Болгарии немец Вольфганг Пихлер назвал бронзу Лоры Христовой в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026 самой неожиданной в его карьере.

– Вы знаете, мой нос сейчас так и тянется вверх от гордости. Я реалист. Эта медаль – фантастика. Самая неожиданная в моей карьере. Сейчас приду домой, откупорю бутылочку вина и проведу отличный вечер.

– В сборной Болгарии это запрещено.

– Да-да, только кофе и торт, кофе и торт. Такие правила. Но, знаете, никто не сможет меня остановить. Это точно моя последняя Олимпиада.

– Да вы уже сколько раз говорили.

– Мне уже 71 год, ребята. Энергии, чтобы полностью отдаваться работе, уже немного. Если знаете, я пережил кому…

– Но тут вы форме.

– Я занимаюсь каждый день. Сегодня у меня было 1,5 часа тренировки. Занимаюсь каждый день. Встаю в 5 утра. Могу похвастаться, что прошлым летом проехал на велосипеде 3 часа.

Я катаюсь, играю в теннис. Провожу лекцию в IBU. Также я ментор для Вильяма Поромаа (шведский лыжник), некоторых других лыжников. Моя жизнь не такая скучная, если вы об этом.

– Как-то в России вы говорили, что секрет вашей формы – секс. В этом смысле что-то изменилось?

– Это была шутка. Мне 71. Я бы хотел, чтобы это было не шуткой сейчас, но возраст есть возраст, – сказал Пихлер.

