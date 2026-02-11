6

Вольфганг Пихлер: «Медаль Христовой – фантастика. Самая неожиданная в моей карьере»

Пихлер: медаль Христовой – фантастика. Самая неожиданная в моей карьере.

Тренер сборной Болгарии немец Вольфганг Пихлер назвал бронзу Лоры Христовой в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026 самой неожиданной в его карьере. 

– Вы знаете, мой нос сейчас так и тянется вверх от гордости. Я реалист. Эта медаль – фантастика. Самая неожиданная в моей карьере. Сейчас приду домой, откупорю бутылочку вина и проведу отличный вечер.

– В сборной Болгарии это запрещено.

– Да-да, только кофе и торт, кофе и торт. Такие правила. Но, знаете, никто не сможет меня остановить. Это точно моя последняя Олимпиада.

– Да вы уже сколько раз говорили.

– Мне уже 71 год, ребята. Энергии, чтобы полностью отдаваться работе, уже немного. Если знаете, я пережил кому…

– Но тут вы форме.

– Я занимаюсь каждый день. Сегодня у меня было 1,5 часа тренировки. Занимаюсь каждый день. Встаю в 5 утра. Могу похвастаться, что прошлым летом проехал на велосипеде 3 часа. 

Я катаюсь, играю в теннис. Провожу лекцию в IBU. Также я ментор для Вильяма Поромаа (шведский лыжник), некоторых других лыжников. Моя жизнь не такая скучная, если вы об этом.

– Как-то в России вы говорили, что секрет вашей формы – секс. В этом смысле что-то изменилось?

– Это была шутка. Мне 71. Я бы хотел, чтобы это было не шуткой сейчас, но возраст есть возраст, – сказал Пихлер. 

Пихлер пережил кому. И привел к олимпийской медали… Болгарию!

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Expressen
Все-таки Пихлер - крутой тренер. Форсберг, Зидек, Экхольм - его работа. Потом после его сама Экхольм сильно сдулась (особенно функционально и через год ушла). Был большой провал в сборной швеции, но после возвращения - неожиданное золото Ханны в 2018 и серебро в эстафете (там и к мужчинам он руку приложил - золото в эстафете - пусть и фартовое, серебро Себа - пока что его единственное до сих пор). За его второй приход шведки снова полноценно вернулись в элиту.
Теперь вот болгарки - и сразу медаль Олимпиады, а в том году было пару медалей на кубке мира у Тодоровой.
Единственный провал - в России. Кроме Зайцевой - но там допинг, оказывается.
Но в России ему не давали работать по его планам, разделили команду, всячески медали некоторые комментаторы про чемодан, вокзал, рупольдинг кричавшие.
Ого, так он еще работает с ними? Давно не видел Пихлера, крутое достижение!
Ого, так он еще работает с ними? Давно не видел Пихлера, крутое достижение!
интересно как он сейчас выглядит. когда тренировал сборную России он уже лет на 80 выглядил😄
Пихлер крутой тренер! Поздравления безусловно, юная болгарка всех удивила.
За такое действительно огромное спасибо! Подумать только, более 20 лет не было у девушек медалей!
Знает хитрый лис секреты подведения к основным стартам, это правда, но тут с Христовой перемудрил. Девушка, занимающая 73-е место в Кубке мира - и с бронзой на Олимпиаде? Это чудо объяснить только нолями на рубежах нельзя. Если бы она раньше как-то проявляла себя, например, как хорошая лыжница, но плохой стрелок, а тут все вдруг сложилось, тогда понятно, а тут... Странно все это. Интересно, как она будет себя проявлять в дальнейшем, загорится ли новая звезда или погаснет после неожиданного успеха.
