Максим Цветков: «Если брать мои летние месяцы, то любители больше меня тренируются»

Биатлонист Цветков: любители больше меня тренируются.

Российский биатлонист Максим Цветков рассказал, что летом тренируется меньше любителей.

Сегодня Цветков занял шестое место в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

«Я уже давно себя сравниваю с любителями. Если брать мои летние месяцы, то любители больше меня тренируются. У меня были периоды, когда я 30 часов работы за месяц делал. Ребята выполняют этот объем за неделю.

Не всегда получалось хорошо тренироваться, но здесь собрался. Всегда говорил, что главные старты – это в Сочи и чемпионат России. Собрался и неплохой результат», – сказал Цветков.