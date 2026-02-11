Максим Цветков: «Если брать мои летние месяцы, то любители больше меня тренируются»
Биатлонист Цветков: любители больше меня тренируются.
Российский биатлонист Максим Цветков рассказал, что летом тренируется меньше любителей.
Сегодня Цветков занял шестое место в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.
«Я уже давно себя сравниваю с любителями. Если брать мои летние месяцы, то любители больше меня тренируются. У меня были периоды, когда я 30 часов работы за месяц делал. Ребята выполняют этот объем за неделю.
Не всегда получалось хорошо тренироваться, но здесь собрался. Всегда говорил, что главные старты – это в Сочи и чемпионат России. Собрался и неплохой результат», – сказал Цветков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Обычное дело в росбиатлоне.
