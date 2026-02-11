Лу Жанмонно: «Я была напряжена, потому что очень хотела победить. Очень горжусь собой за лыжный ход, меньше – за стрельбу»
Жанмонно: очень горжусь собой за лыжный ход, меньше – за стрельбу.
Французская биатлонистка Лу Жанмонно оценила выступление в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026, где она завоевала серебро.
Жанмонно показала лучший лыжный ход в гонке, но допустила два промаха. Победу одержала еще одна француженка Жюлия Симон.
«Двойственные чувства, потому что на лыжне все шло очень, просто отлично, я чувствовала себя комфортно, лыжи ехали замечательно. Но на стрельбище я переволновалась, допустила ошибки из-за напряжения.
Психологический аспект очень влияет на физическое состояние, я была напряжена, потому что очень хотела победить. Я очень горжусь собой за лыжный ход, меньше – за стрельбу.
Крайне редко удается взять медаль, попав 18 из 20, но я не упустила шанс», – сказала Жанмонно.
