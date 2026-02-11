  • Спортс
  Лу Жанмонно: «Я была напряжена, потому что очень хотела победить. Очень горжусь собой за лыжный ход, меньше – за стрельбу»
Лу Жанмонно: «Я была напряжена, потому что очень хотела победить. Очень горжусь собой за лыжный ход, меньше – за стрельбу»

Французская биатлонистка Лу Жанмонно оценила выступление в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026, где она завоевала серебро. 

Жанмонно показала лучший лыжный ход в гонке, но допустила два промаха. Победу одержала еще одна француженка Жюлия Симон. 

«Двойственные чувства, потому что на лыжне все шло очень, просто отлично, я чувствовала себя комфортно, лыжи ехали замечательно. Но на стрельбище я переволновалась, допустила ошибки из-за напряжения. 

Психологический аспект очень влияет на физическое состояние, я была напряжена, потому что очень хотела победить. Я очень горжусь собой за лыжный ход, меньше – за стрельбу. 

Крайне редко удается взять медаль, попав 18 из 20, но я не упустила шанс», – сказала Жанмонно. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
logoОлимпиада-2026
logoсборная Франции жен
logoЛу Жанмонно
Эта проблема уже который год встаёт перед ней . Груз ожиданий и ответственность за свой результат. На КМ выносит, а в самых важных гонках ее поджимает страшно. Ладно хоть сейчас можно надеяться что ходом отыграет промахи, но лучше качать менталку
Лу невероятным образом завоевала серебро
Ход отличный
В связке спринт-пасьют должна брать свое
Варианта два: надо либо еще немножко напрячься, либо же чуть подраслабиться
Рекомендуем