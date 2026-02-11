Анастасия Халили о победе в спринте: «Шла с очень большим запасом, подъем просто шагала, но концовку пришлось выдать»

Биатлонистка Халили о победе на Кубке Содружества: это не олимпийская готовность.

Российская биатлонистка Анастасия Халили прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

– Какие впечатления, насколько вы в порядке? Это прям олимпийская готовность?

– Да какая олимпийская готовность? К Олимпиаде по‑другому готовятся. Мы готовимся так, чтобы весь сезон показывать стабильную скорость. Карим сказал, что очень тяжело не раскладываться [по дистанции]. Торкает, так скажем. Я шла с очень большим запасом, подъем просто шагала, вообще не вкладываясь, но концовку пришлось выдать.

Скажу по секрету, я оделась очень тепло – термобелье под комбинезоном. Карим сказал, что очень тепло, отдал мне свои термошорты. Надеюсь, удастся удержать это золото, это будут победные шорты.

– Лыжница Фрида Карлссон после победы в скиатлоне на Олимпиаде сказала, что чувствовала себя машиной в гонке. Какое ощущение у вас?

– Сложно оценить, поскольку это не контактная гонка. Завтра будет гонка преследования, когда мы будем бок о бок бежать с девчонками, можно будет судить, кто машина, а кто уже устал, – сказала Халили.