Жюлия Симон: «Вчера я в очередной раз прочитала кое-что неприятное, но сегодня всем доказала, что заслужила место на Олимпиаде»

Симон: думаю, сегодня я доказала, что заслужила место на Олимпиаде.

Французская биатлонистка Жюлия Симон высказалась о победе в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026.

«Невероятно трогательный момент. Я благодарю семью и друзей, которые никогда не отворачивались от меня, благодаря которым я здесь. А также всех людей, которые меня поддерживали, а их очень много.

Я очень горжусь тем, как провела гонку. Я ни разу не запаниковала. На этой Олимпиаде я вообще мало нервничаю, а просто получаю удовольствие.

На прошлых Играх я провалила стрельбу: приехала лидером на стрельбище и допустила три промаха. Не справилась с давлением. Сегодня мне удалось взять реванш, и это великолепно», – сказала Симон.

Также француженка заявила, что хотела бы, чтобы ее больше не беспокоили по поводу дела о краже банковской карты.

«Я бы хотела, чтобы нас оставили в покое. Вчера вечером я в очередной раз прочитала кое-что неприятное, но сегодня, думаю, я всем доказала, что заслужила место на Олимпиаде.

Я хочу, чтобы меня оставили в покое, чтобы я могла спокойно заниматься биатлоном. Эту страницу наша команда перелистнула. Мы все обсудили, и теперь мы здесь, чтобы заниматься биатлоном и выигрывать медали. Пожалуйста, остановитесь, будь то СМИ или общественность. Остановитесь, это оценили бы все», – заявила Симон.