  Жюлия Симон: «Вчера я в очередной раз прочитала кое-что неприятное, но сегодня всем доказала, что заслужила место на Олимпиаде»
Жюлия Симон: «Вчера я в очередной раз прочитала кое-что неприятное, но сегодня всем доказала, что заслужила место на Олимпиаде»

Французская биатлонистка Жюлия Симон высказалась о победе в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026. 

«Невероятно трогательный момент. Я благодарю семью и друзей, которые никогда не отворачивались от меня, благодаря которым я здесь. А также всех людей, которые меня поддерживали, а их очень много. 

Я очень горжусь тем, как провела гонку. Я ни разу не запаниковала. На этой Олимпиаде я вообще мало нервничаю, а просто получаю удовольствие. 

На прошлых Играх я провалила стрельбу: приехала лидером на стрельбище и допустила три промаха. Не справилась с давлением. Сегодня мне удалось взять реванш, и это великолепно», – сказала Симон.

Также француженка заявила, что хотела бы, чтобы ее больше не беспокоили по поводу дела о краже банковской карты. 

«Я бы хотела, чтобы нас оставили в покое. Вчера вечером я в очередной раз прочитала кое-что неприятное, но сегодня, думаю, я всем доказала, что заслужила место на Олимпиаде.

Я хочу, чтобы меня оставили в покое, чтобы я могла спокойно заниматься биатлоном. Эту страницу наша команда перелистнула. Мы все обсудили, и теперь мы здесь, чтобы заниматься биатлоном и выигрывать медали. Пожалуйста, остановитесь, будь то СМИ или общественность. Остановитесь, это оценили бы все», – заявила Симон.  

Источник: Nordicmag
Я не понимаю, может я что-то в этой жизни не догоняю, но все равно объясните: пусть она выиграет хоть 6 золотых тут, как это отменяет тот факт что она воровка?
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Я не понимаю, может я что-то в этой жизни не догоняю, но все равно объясните: пусть она выиграет хоть 6 золотых тут, как это отменяет тот факт что она воровка?
Какое дело должно быть всем нам до этого, если они между собой все уже уладили?
Ответ Hardy
Какое дело должно быть всем нам до этого, если они между собой все уже уладили?
Может и никакого, но я не понимаю как результаты на трассе могут что-то там прояснить. И я не понимаю почему Круглов прям злорадствовал над Бреза сегодня, он сказал «ну - настрелять восемь, это надо прям заслужить». Она чем виновата?
Вот это - Характер! Оставим в стороне её моральные качества и прочее, не об этом речь, но под таким давлением показывать такие результаты может только настоящая Чемпионка. Кстати, может, меня поправят, но вроде бы она - первая в истории француженка - обладательница всех высших личных наград биатлона.
Ответ Голос Губерниева
Вот это - Характер! Оставим в стороне её моральные качества и прочее, не об этом речь, но под таким давлением показывать такие результаты может только настоящая Чемпионка. Кстати, может, меня поправят, но вроде бы она - первая в истории француженка - обладательница всех высших личных наград биатлона.
Не то что Пройсс. Идти на золото на последней своей Олимпиаде и снова обделаться на последней стойке. Говорю же нечемпионский у нее характер
Ответ almadeus
Не то что Пройсс. Идти на золото на последней своей Олимпиаде и снова обделаться на последней стойке. Говорю же нечемпионский у нее характер
на прошлой олимпиаде у Симон характер был нечемпионским, а как выиграла два золота - стал чемпионским, ну что, логично
Никому ничего не доказывай, выигрывай и радуй своих поклонников!
Браво Жюлия! Давай дальше. Это должна быть твоя олимпиада 💪👊.
Почему-то из всех француженок единственная, кто симпатична
