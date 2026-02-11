Лора Христова: «Я счастлива, что бежала под 23 номером, ведь это дата моего рождения»

Христова: я счастлива, что бежала под 23 номером – это дата моего рождения.

Болгарская биатлонистка Лора Христова высказалась о выступлении в индивидуальной гонке на Олимпиаде, где она завоевала бронзу.

«У меня нет слов, я очень счастлива! Мне постоянно сообщали, как бегут соперницы, но я старалась об этом не думать и сосредоточиться на своей гонке, стрельбе. Я думала только о том, как закрыть все мишени, и следила за техникой хода.

Во время стрельбы мне удалось держать эмоции под контролем, несмотря на то, что это Олимпийские игры – а они оказывают большое влияние на психику. Я же воспринимала их как обычное соревнование.

Я счастлива, что на церемонии награждения был наш флаг. И я счастлива, что бежала под 23 номером, ведь это дата моего рождения», – сказала Христова.