Лора Христова: «Я счастлива, что бежала под 23 номером, ведь это дата моего рождения»

Болгарская биатлонистка Лора Христова высказалась о выступлении в индивидуальной гонке на Олимпиаде, где она завоевала бронзу. 

«У меня нет слов, я очень счастлива! Мне постоянно сообщали, как бегут соперницы, но я старалась об этом не думать и сосредоточиться на своей гонке, стрельбе. Я думала только о том, как закрыть все мишени, и следила за техникой хода. 

Во время стрельбы мне удалось держать эмоции под контролем, несмотря на то, что это Олимпийские игры – а они оказывают большое влияние на психику. Я же воспринимала их как обычное соревнование.

Я счастлива, что на церемонии награждения был наш флаг. И я счастлива, что бежала под 23 номером, ведь это дата моего рождения», – сказала Христова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Actualno
Очень симпатичная девочка
Умница с бронзой тебя !
Пихлер просто кудесник какой-то и со сборной Болгарии выдал олимпийский медальный успех.
Молодчина, болгарочка, очень рада за тебя.
Самая красивая УШМ в мире!!! :)
Ответ Дмитрий Шеболкин
Самая красивая УШМ в мире!!! :)
УШМ-угловая шлифовальная машина?
Ответ Doctor West
УШМ-угловая шлифовальная машина?
"Болгарка" :)
Миленькая-миленькая. Особенно рядом с француженками.
И моего 😄 любимая цифра
