CAS не стал рассматривать апелляцию итальянской биатлонистки Пасслер на отстранение из-за допинга

CAS не стал рассматривать апелляцию биатлонистки Пасслер на отстранение.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал рассматривать апелляцию итальянской биатлонистки Ребекки Пасслер на ее временное отстранение от соревнований.

Перед домашней Олимпиадой-2026 Пасслер сдала положительный тест на летрозол и была отстранена Итальянским антидопинговым агентством (NADO Italia). Спортсменка, входившая в заявку команды на Игры, подала апелляцию в CAS.

Выездная панель CAS заявила, что не обладает юрисдикцией для рассмотрения заявления Пасслер, так как спортсменка первоначально не обжаловала вердикт в арбитраже NADO Italia, что имеет право сделать до 12 февраля.

Первый допинг Олимпиады-2026: у итальянской биатлонистки, ехавшей за медалью

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: CAS
