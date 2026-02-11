CAS не стал рассматривать апелляцию итальянской биатлонистки Пасслер на отстранение из-за допинга
Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал рассматривать апелляцию итальянской биатлонистки Ребекки Пасслер на ее временное отстранение от соревнований.
Перед домашней Олимпиадой-2026 Пасслер сдала положительный тест на летрозол и была отстранена Итальянским антидопинговым агентством (NADO Italia). Спортсменка, входившая в заявку команды на Игры, подала апелляцию в CAS.
Выездная панель CAS заявила, что не обладает юрисдикцией для рассмотрения заявления Пасслер, так как спортсменка первоначально не обжаловала вердикт в арбитраже NADO Italia, что имеет право сделать до 12 февраля.
Анна Лаптева
CAS
