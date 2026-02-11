Болгарка Христова, идущая 73-й в Кубке мира, взяла бронзу на Олимпиаде-2026. Это первая медаль Болгарии в биатлоне на Играх с 2002-го
Болгарская биатлонистка Христова, идущая 73-й в общем зачете, взяла медаль на ОИ.
Болгарская биатлонистка Лора Христова завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026 в Италии.
22-летняя спортсменка занимает 73-е место в общем зачете Кубка мира в текущем сезоне. До Игр ее лучшим результатом в карьере в личных гонках было 13-е место.
Это первая медаль Болгарии в биатлоне на Олимпийских играх с 2002 года. Тогда в Солт-Лейк-Сити Ирина Никульчина стала бронзовым призером гонки преследования.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Свой шанс она использовала на все двести процентов.