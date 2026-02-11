  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Болгарка Христова, идущая 73-й в Кубке мира, взяла бронзу на Олимпиаде-2026. Это первая медаль Болгарии в биатлоне на Играх с 2002-го
Болгарка Христова, идущая 73-й в Кубке мира, взяла бронзу на Олимпиаде-2026. Это первая медаль Болгарии в биатлоне на Играх с 2002-го

Болгарская биатлонистка Христова, идущая 73-й в общем зачете, взяла медаль на ОИ.

Болгарская биатлонистка Лора Христова завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026 в Италии.

22-летняя спортсменка занимает 73-е место в общем зачете Кубка мира в текущем сезоне. До Игр ее лучшим результатом в карьере в личных гонках было 13-е место.

Это первая медаль Болгарии в биатлоне на Олимпийских играх с 2002 года. Тогда в Солт-Лейк-Сити Ирина Никульчина стала бронзовым призером гонки преследования.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoЛора Христова
logoОлимпиада-2026
logoсборная Болгарии жен
Вот это я понимаю - настоящий прорыв в спорте !
Ответ Lindsey Caroline Kildow-Vonn
Вот это я понимаю - настоящий прорыв в спорте !
Как нога?
Ответ Booligan
Как нога?
Эта нога у кого надо нога!
И Дафовска на награждении. Просто красота
Тут куда уместнее вспомнить Екатерину Дафовску. Которая победила в Нагано как раз в индивидуальной гонке. И ей тоже было 22 года ))
Радостно за нее. За Болгарию)
Свой шанс она использовала на все двести процентов.
Это было круто! Жанмоно конечно монстр, после двух ее промахов уже радовался что серебро у Христовой, но не тут то было
Может, случайность, а может - начало хорошей карьеры для Христовой. Какие её годы! В любом случае, эта медаль может стать отличной мотивацией на будущее. И для неё, и для всей их сборной. Спасибо, порадовала.
Симпатичная какая болгарка) Лора явно будет одним из символов этих игр
Красота, классная история.
Блин, какой я старый, я помню предыдущую...
Ответ Игорь Шмидт
Блин, какой я старый, я помню предыдущую...
Не старый,а мудрый!
Для развития биатлона жизненно необходимы успехи спортсменов их таких стран .
Ответ Lindsey Caroline Kildow-Vonn
Для развития биатлона жизненно необходимы успехи спортсменов их таких стран .
У вас отвратительный ник и , судя по формулировкам, вы бот.
Ответ Lindsey Caroline Kildow-Vonn
Для развития биатлона жизненно необходимы успехи спортсменов их таких стран .
Из каких таких? Екатерина Дафовска - олимпийская чемпионка, школьник
