Болгарка Христова, идущая 73-й в Кубке мира, взяла бронзу на Олимпиаде-2026. Это первая медаль Болгарии в биатлоне на Играх с 2002-го

Болгарская биатлонистка Христова, идущая 73-й в общем зачете, взяла медаль на ОИ.

Болгарская биатлонистка Лора Христова завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026 в Италии.

22-летняя спортсменка занимает 73-е место в общем зачете Кубка мира в текущем сезоне. До Игр ее лучшим результатом в карьере в личных гонках было 13-е место.

Это первая медаль Болгарии в биатлоне на Олимпийских играх с 2002 года. Тогда в Солт-Лейк-Сити Ирина Никульчина стала бронзовым призером гонки преследования.