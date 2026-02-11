Симон выиграла первое личное золото Олимпиады в карьере, у Христовой – первая медаль

Жюлия Симон выиграла первое личное золото Олимпийских игр.

Французская биатлонистка Жюлия Симон выиграла первое личное золото Олимпийских игр.

Сегодня она победила в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026 в Италии. Всего на ее счету три награды Игр – ранее она брала золото и серебро в составе сборной Франции в смешанных эстафетах (2022, 2026).

Серебро завоевала еще одна француженка Лу Жанмонно. Для нее это также первая личная медаль Олимпиады. Она уже является олимпийской чемпионкой 2026 года в смешанной эстафете.

Бронзу завоевала болгарская биатлонистка Лора Христова. Для 22-летней спортсменки, идущей в общем зачете Кубка мира на 73-м месте, это первая медаль в карьере.