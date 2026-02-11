8

Симон выиграла первое личное золото Олимпиады в карьере, у Христовой – первая медаль

Жюлия Симон выиграла первое личное золото Олимпийских игр.

Французская биатлонистка Жюлия Симон выиграла первое личное золото Олимпийских игр. 

Сегодня она победила в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2026 в Италии. Всего на ее счету три награды Игр – ранее она брала золото и серебро в составе сборной Франции в смешанных эстафетах (2022, 2026). 

Серебро завоевала еще одна француженка Лу Жанмонно. Для нее это также первая личная медаль Олимпиады. Она уже является олимпийской чемпионкой 2026 года в смешанной эстафете. 

Бронзу завоевала болгарская биатлонистка Лора Христова. Для 22-летней спортсменки, идущей в общем зачете Кубка мира на 73-м месте, это первая медаль в карьере.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoЛу Жанмонно
logoЛора Христова
logoЖюлия Симон
logoсборная Франции жен
logoсборная Болгарии жен
logoОлимпиада-2026
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вошла в тройной золотой клуб:
Большой хрустальный глобус
Личное Золото чемпионата мира
Личное Золото Олимпийских игр!
Ответ OnlyDendy
Вошла в тройной золотой клуб: Большой хрустальный глобус Личное Золото чемпионата мира Личное Золото Олимпийских игр!
И личные вещи подруг по команде.
Ответ Валерий Анатольевич
И личные вещи подруг по команде.
Если хорошо подумать, то судиться 4 года и не где-нибудь, а во Франции за воровство 2000 евро стоит гораздо больше "украденной" суммы. Если бы все это было правдой, не было бы такой шумихи. Есть два варианта: либо Симон хотели сломить и устранить как основную конкурентку (а она за все эти 4 года успешно доказала, что является главной претенденткой на медали на основных стартах), либо надо было придумать историю "через тернии к звездам" - как опозоренная на весь мир спортсменка все преодолела и победила всех несмотря ни на что.
мощь от плотника Жюли!
