Лагрейд о словах про измену девушке: «Сожалею, что рассказал эту личную историю в день, который был праздником для норвежского биатлона»

Лагрейд извинился перед бывшей девушкой за свой рассказ об измене.

Олимпийский чемпион по биатлону Стурла Хольм Лагрейд сожалеет, что публично признался в измене.

Накануне норвежец стал бронзовым призером индивидуальной гонки на Олимпиаде-2026 в Италии. После гонки он рассказал в интервью, что три месяца назад изменил своей девушке, с которой встречался полгода.

«Не обязательно прощать меня. Но если есть хоть какой-то шанс сказать ей, как сильно я ее люблю, пусть даже это медийно убьет меня в прямом эфире, я готов, лишь бы получить этот крохотный шанс», – сказал Лагрейд после церемонии награждения.

«Я искренне сожалею, что рассказал эту личную историю в день, который был праздником для норвежского биатлона. В последнее время я не в себе и не могу ясно мыслить.

Мои извинения адресованы Йохану-Олаву Ботну, который заслужил все внимание после завоевания золотой медали. Я также приношу извинения моей бывшей девушке, которая не по своей воле оказалась в центре внимания СМИ.

Я надеюсь, что с ней все в порядке. Я не могу изменить случившееся, но теперь хочу оставить это позади и сосредоточиться на Олимпиаде . Я не буду отвечать на дополнительные вопросы по этому поводу», – сказал Лагрейд.

