Лагрейд о словах про измену девушке: «Сожалею, что рассказал эту личную историю в день, который был праздником для норвежского биатлона»
Олимпийский чемпион по биатлону Стурла Хольм Лагрейд сожалеет, что публично признался в измене.
Накануне норвежец стал бронзовым призером индивидуальной гонки на Олимпиаде-2026 в Италии. После гонки он рассказал в интервью, что три месяца назад изменил своей девушке, с которой встречался полгода.
«Не обязательно прощать меня. Но если есть хоть какой-то шанс сказать ей, как сильно я ее люблю, пусть даже это медийно убьет меня в прямом эфире, я готов, лишь бы получить этот крохотный шанс», – сказал Лагрейд после церемонии награждения.
«Я искренне сожалею, что рассказал эту личную историю в день, который был праздником для норвежского биатлона. В последнее время я не в себе и не могу ясно мыслить.
Мои извинения адресованы Йохану-Олаву Ботну, который заслужил все внимание после завоевания золотой медали. Я также приношу извинения моей бывшей девушке, которая не по своей воле оказалась в центре внимания СМИ.
Я надеюсь, что с ней все в порядке. Я не могу изменить случившееся, но теперь хочу оставить это позади и сосредоточиться на Олимпиаде. Я не буду отвечать на дополнительные вопросы по этому поводу», – сказал Лагрейд.
«Я совершил глупость». Норвежский биатлонист разрыдался после медали и признался в измене
Бывшая девушка Лагрейда об измене биатлониста: «Трудно простить такое – даже после признания в любви на весь мир»
А потом рядом Йохан-Улав, его товарищ, кстати, а не просто соперник - они общались хорошо. Сокомандник к тому. Переживший непростые времена - именно он обнаружил мертвого Баккена, много болел в конце декабря и в январе, всем известно, что у него ментальные проблемы на фоне этого. И вот Йохан-Улав побеждает, посвящает победу Баккену, а Стурла такой "Нет, подожди, у меня для вас всех есть интересная история" и забирает всё внимание к себе. Какой стыд. Это минимум неуважение, а максимум - пляски на костях, ноль эмпании к чужим чувствам, манипуляции. При этом я кстати никогда не был к нему негативно настроен, он мне нравится из всей сборной больше всех - казалось, что приятный и умный парень.
Да ладно, даже возможность не прощать ей оставил? Потрясающая щедрость. Арбузер комнатный.
Она убежала в чужие края.
Рыдаю, не знаю, куда мне деваться...
Не лучше ли с кукольной жизнью расстаться?