  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Лагрейд о словах про измену девушке: «Сожалею, что рассказал эту личную историю в день, который был праздником для норвежского биатлона»
47

Лагрейд о словах про измену девушке: «Сожалею, что рассказал эту личную историю в день, который был праздником для норвежского биатлона»

Лагрейд извинился перед бывшей девушкой за свой рассказ об измене.

Олимпийский чемпион по биатлону Стурла Хольм Лагрейд сожалеет, что публично признался в измене. 

Накануне норвежец стал бронзовым призером индивидуальной гонки на Олимпиаде-2026 в Италии. После гонки он рассказал в интервью, что три месяца назад изменил своей девушке, с которой встречался полгода. 

«Не обязательно прощать меня. Но если есть хоть какой-то шанс сказать ей, как сильно я ее люблю, пусть даже это медийно убьет меня в прямом эфире, я готов, лишь бы получить этот крохотный шанс», – сказал Лагрейд после церемонии награждения.

«Я искренне сожалею, что рассказал эту личную историю в день, который был праздником для норвежского биатлона. В последнее время я не в себе и не могу ясно мыслить. 

Мои извинения адресованы Йохану-Олаву Ботну, который заслужил все внимание после завоевания золотой медали. Я также приношу извинения моей бывшей девушке, которая не по своей воле оказалась в центре внимания СМИ.

Я надеюсь, что с ней все в порядке. Я не могу изменить случившееся, но теперь хочу оставить это позади и сосредоточиться на Олимпиаде. Я не буду отвечать на дополнительные вопросы по этому поводу», – сказал Лагрейд. 

«Я совершил глупость». Норвежский биатлонист разрыдался после медали и признался в измене

Бывшая девушка Лагрейда об измене биатлониста: «Трудно простить такое – даже после признания в любви на весь мир»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: VG
logoЙохан-Олав Ботн
logoОлимпиада-2026
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoсборная Норвегии
светская хроника
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Бывают конечно непростые времена в жизни и конечно в личных отношениях, наверняка эмоциональные качели и тому подобное у мужика. Но все равно бред какой-то - то жалеет, что изменил, то жалеет, что рассказал... че метаться-то
Ответ lylik
Бывают конечно непростые времена в жизни и конечно в личных отношениях, наверняка эмоциональные качели и тому подобное у мужика. Но все равно бред какой-то - то жалеет, что изменил, то жалеет, что рассказал... че метаться-то
Мои извинения адресованы Йохану-Олаву Ботну, который заслужил все внимание после завоевания золотой медали.
Откровенные манипуляции пошли. Совершенно не красиво и просто не хорошо.
Искренне сожалею, поэтому напомню о девушке ещё раз
Не знаю для чего он это сделал, но девушке, наверное, особо приятно осознавать, что вся планета в курсе, что ей рога наставили
Ответ Ржевский
Не знаю для чего он это сделал, но девушке, наверное, особо приятно осознавать, что вся планета в курсе, что ей рога наставили
Так никто её не знает, кроме родственников Лагрейд может. Так что мимо.
Ответ vova123456
Так никто её не знает, кроме родственников Лагрейд может. Так что мимо.
Ну конечно. И подружек нет, и в соцсетях ее нет и нигде не работает и не учится. Ты чего, Вова?
Да это вообще полный бред со всех сторон - мало того, что изменил, так он еще и всему миру рассказал - причем не спросив разрешения своей бывшей девушки (или нескольких, сколько там былоо - непонятно). Ей уже СМИ позвонили, плюс есть какие-то общие друзья/знакомые. Это само по себе гадко, так теперь еще и все знают. И вот теперь должна его простить, чтобы все об этом знали?
А потом рядом Йохан-Улав, его товарищ, кстати, а не просто соперник - они общались хорошо. Сокомандник к тому. Переживший непростые времена - именно он обнаружил мертвого Баккена, много болел в конце декабря и в январе, всем известно, что у него ментальные проблемы на фоне этого. И вот Йохан-Улав побеждает, посвящает победу Баккену, а Стурла такой "Нет, подожди, у меня для вас всех есть интересная история" и забирает всё внимание к себе. Какой стыд. Это минимум неуважение, а максимум - пляски на костях, ноль эмпании к чужим чувствам, манипуляции. При этом я кстати никогда не был к нему негативно настроен, он мне нравится из всей сборной больше всех - казалось, что приятный и умный парень.
"Не обязательно прощать меня"

Да ладно, даже возможность не прощать ей оставил? Потрясающая щедрость. Арбузер комнатный.
Вот притапливаешь 6 лет за этого человека, а потом он решает выкинуть ЭТО
Ответ artembabich666
Вот притапливаешь 6 лет за этого человека, а потом он решает выкинуть ЭТО
да уж, обидно. А казался таким рассудительным, медитировал перед гонками 😃
Пропала Мальвина, невеста моя!
Она убежала в чужие края.
Рыдаю, не знаю, куда мне деваться...
Не лучше ли с кукольной жизнью расстаться?
Сейчас не может изменить случившегося, а вот три месяца назад смог изменить))))
Нужно больше сожалений. Ещё больше!
Ответ serginn
Нужно больше сожалений. Ещё больше!
Это будет следующая серия.....шоу не должно так просто заканчиваться .....ждём эту девушку на ОИ которую привезут журналисты ))))
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Бывшая девушка Лагрейда об измене биатлониста: «Трудно простить такое – даже после признания в любви на весь мир»
11 февраля, 10:30
Эрик Перро: «Личная олимпийская медаль приносит огромное удовлетворение. Рад, что провел отличную гонку»
10 февраля, 16:42
Йохан-Олав Ботн: «Я чувствовал, что бегу финишный круг с Баккеном. Надеюсь, он сегодня смотрел гонку»
10 февраля, 16:20
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Биатлон. Спринт. Пройс стартует 40-й, Жанмонно – 42-й, Вирер – 46-й, Симон – 48-й, Эльвира Оберг – 58-й, Брезаз-Буше – 60-й
сегодня, 12:25
Олимпиада-2026, 14 февраля, все медали дня: биатлонистки выступят в спринте, лыжницы – в эстафете
сегодня, 11:13
❄️ Кубок Содружества. Сливко выиграла масс-старт, Резцова – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я
сегодня, 10:41
❄️ Кубок Содружества. Бажин победил в масс-старте, Халили – 2-й, Латыпов – 3-й
сегодня, 08:44
Расписание трансляций пятого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи
сегодня, 05:57
Жаклен о том, что проиграл бронзу Лагрейду: «Боже мой, меня победил изменник. Я разгромлю его в гонке преследования»
вчера, 17:35
«Сегодня меня занимали мысли только о гонке. Поговорим о спорте?» Лагрейд не стал отвечать на вопросы о личной жизни после бронзы на Олимпиаде
вчера, 17:19
Фийон-Майе сравнялся по количеству золота на Олимпиадах с Тихоновым, Гроссом и Свенсеном – по 4. Больше только у Йоханнеса Бо (5), Фуркада (6) и Бьорндалена (8)
вчера, 16:08
Кентен Фийон-Майе: «Золото Олимпиады посвящаю своей девушке Лидии, с которой мы ждем ребенка»
вчера, 14:42
Олимпиада-2026. Дале-Шевдал показал лучший лыжный ход в спринте, Фийон-Майе уступил 5 секунд, Жаклен – первый по скорострельности
вчера, 14:13
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев о возможном снятии санкций с российского спорта: «Особых предпосылок к этому нет. Будет противодействие очень большого количества стран»
8 февраля, 12:13
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Жанмонно вышла в лидеры, Симон – 2-я, Бене – 3-я
25 января, 18:30
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Райт – 3-й
25 января, 15:10
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Италия вышла на 3-е место
24 января, 15:22
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
24 января, 13:54
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
24 января, 13:50
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно лидирует, Вирер – 2-я, Бреза-Буше – 3-я
23 января, 19:20
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
22 января, 19:24
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
18 января, 15:16
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно вышла на 2-е место, Ханна Оберг – 3-я
18 января, 12:24
Рекомендуем